"Все на контроле? Красавчик!", - спецназовцы из батальона "Сафари" на боевом задании. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент выхода на боевое задание спецназовцев из батальона "Сафари".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи спецназовцы находятся в бронемашине и держатся в полной боевой готовности.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили 478, - Офис генпрокурора