РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5823 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
13 270 6
война (46961) спецназ (606) Национальная гвардия (1849)

"Все на контроле? Красавчик!", - спецназовцы из батальона "Сафари" на боевом задании. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент выхода на боевое задание спецназовцев из батальона "Сафари".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи спецназовцы находятся в бронемашине и держатся в полной боевой готовности.

Также читайте: В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили 478, - Офис генпрокурора
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Херсонській області покромсали парочку чортів Вагнера 🔪
показать весь комментарий
08.06.2022 10:44 Ответить
Красавчікам з Сафарі які їздять на сафарі полюючи на кацапських свиней-респект...
показать весь комментарий
08.06.2022 10:54 Ответить
Щасти, хлопці.
показать весь комментарий
08.06.2022 10:54 Ответить
Гарного полювання нашим красавчикам на кацапів , які припхалися на нашу землю , щоби здохнути 😠
показать весь комментарий
08.06.2022 12:27 Ответить
У пулеметчика такая мускулатура, мог бы, наверное, "Вулкан" удержать.
показать весь комментарий
08.06.2022 14:20 Ответить
Вдалого вам полювання на кацапів, вовкодави !!!
показать весь комментарий
08.06.2022 14:45 Ответить
 
 