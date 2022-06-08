"Все на контроле? Красавчик!", - спецназовцы из батальона "Сафари" на боевом задании. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент выхода на боевое задание спецназовцев из батальона "Сафари".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи спецназовцы находятся в бронемашине и держатся в полной боевой готовности.
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