Артиллеристы и аэроразведчики обнаружили и уничтожили склад боеприпасов и РСЗО "Град". ВИДЕО
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Украинские артиллеристы и аэроразведчики обнаружили и уничтожили склад боеприпасов и РСЗО "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсети.
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