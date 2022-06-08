"Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - российский юморист Галкин о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. ВИДЕО
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Российский юморист Максим Галкин, выступая в израильском Тель-Авиве, высмеял кремлевских пропагандистов и эффективность их антинатовской риторики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, Галкин говорил о намерении Финляндии и Швеции вступить в альянс.
"Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - пошутил он над пропагандисткой.
Топ комментарии
+45 Роман с камнем
показать весь комментарий08.06.2022 13:30
+18 Роман с камнем
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+17 Aleksey NotBad
показать весь комментарий08.06.2022 13:38
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Чіггізхан (араби писали) змушував своїх воїнів вивчать мову противника - не тільки тому, що, знаючи його мову, легше воювать, але й тому, що, підкоривши їх, буде легше ними управлять!
"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
Aqımaq esek! Nadandığıñızdı maqtan etesiz!
Юрка Шевчук...кажись 1988год...
Это гебня гунявая, цель которой - попытаться выгнать из украинских окопов всех русскоговорящих солдат.