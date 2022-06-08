РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13246 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
17 515 40
война (46961) Галкин (9) НАТО (8953) Финляндия (773) Швеция (889)

"Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - российский юморист Галкин о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский юморист Максим Галкин, выступая в израильском Тель-Авиве, высмеял кремлевских пропагандистов и эффективность их антинатовской риторики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, Галкин говорил о намерении Финляндии и Швеции вступить в альянс.

 "Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - пошутил он над пропагандисткой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток пиротехники обезвредили 823 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 1044 га, - ГСЧС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
08.06.2022 13:30
+18
показать весь комментарий
08.06.2022 13:32
+17
Красавчик) обосрать кацапов благое дело.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіщо цю гусню сюди тягнути.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:14 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 13:30 Ответить
а чого з орками надриватися? текст читати? час гаяти? Дам між очі і пішов по справах. Що за мода з ********** і недолюдьми спілкуватися?
показать весь комментарий
08.06.2022 16:58 Ответить
може, і гусня - але менталітету Ахеджакової і Макаревича.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:21 Ответить
В українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціацією ґатунків московського лайна.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:17 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 13:31 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:35 Ответить
А як же ти Україну збираєшся захищать, "суперпатріот"?! Як будеш допитувать полонених? Підслуховувать переговори "свинособак" по радіо? Використовувать трофейну артилерію? Там же все - "свинособачою"? І таблиці розрахунків стрільби - теж!
Чіггізхан (араби писали) змушував своїх воїнів вивчать мову противника - не тільки тому, що, знаючи його мову, легше воювать, але й тому, що, підкоривши їх, буде легше ними управлять!
показать весь комментарий
08.06.2022 14:28 Ответить
Це твоє хобі чи покликання - примушувати українців вчити свинособачу, суперпатріоте мови окупанта? Пуйло тобі аплодує стоячи. Копійчина хоч якась крапає, чи просто корисний ідіот?
показать весь комментарий
08.06.2022 21:02 Ответить
Ні! Якщо тут і є "ідіот", то тільки один! І це не я, а ти! Я тобі навів практичні приклади необхідності знать "свинособачу" А ти лише язиком "патріотично" теліпаєш! Таких як ти, іменують "вишиватними патріотами"... Запам"ятай дурню:

"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"

Aqımaq esek! Nadandığıñızdı maqtan etesiz!
показать весь комментарий
09.06.2022 03:32 Ответить
Свинособачою не треба розмовляти , а розуміти треба . .
показать весь комментарий
08.06.2022 14:32 Ответить
Твої особисті меншовартісні комплекси і зобов'язання перед ×уйлом мене не цікавлять, переляканий шанувальнику свинособачої.
показать весь комментарий
09.06.2022 03:03 Ответить
який затятий "поцреот",ще й хвалиться тим що воно обмежене)))
показать весь комментарий
08.06.2022 14:32 Ответить
Обмежую себе від гівна на відміну від тебе, полум'яний поцреоте мови окупанта.
показать весь комментарий
09.06.2022 02:56 Ответить
Телепню! Ти хоч сам навчися правильно писать українською без помилок! "Патріот хуторянський"!
показать весь комментарий
09.06.2022 03:34 Ответить
Скільки меншовартісних захисників мови окупанта набігло і лайкають прокацапську маячню одне одного. В них просто паніка від того, що українці раптом масово почнуть зневажати свинособачу. Це огидно і жалюгідно, але вони навіть не розуміють цього через свою тупість.
показать весь комментарий
08.06.2022 20:55 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 15:22 Ответить
Дайте ще й йому громадянство, с..ки зелені...
показать весь комментарий
08.06.2022 13:21 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 13:32 Ответить
Нравится не нравится очко путлэра сжимаеться.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:24 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 13:53 Ответить
В Израиле легко говорить
показать весь комментарий
08.06.2022 13:27 Ответить
На Расеющьке легко завоняться.
показать весь комментарий
08.06.2022 15:07 Ответить
Галкин красава
показать весь комментарий
08.06.2022 13:32 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 13:37 Ответить
Кто эти симпатичные люди? Бессмертный полк?
показать весь комментарий
08.06.2022 16:20 Ответить
Красавчик) обосрать кацапов благое дело.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:38 Ответить
.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:40 Ответить
Нравится не нравицца...а мавзолейный концлагерь путлера разваливается на 100 бурято=Монголий...
показать весь комментарий
08.06.2022 13:41 Ответить
цей хоть на потреби Україні гроші дае і живе він в Ізраїлі, а ви на потреби армії хоть копійку дали.Я до того веду, шо хай дае і сидить там.
показать весь комментарий
08.06.2022 13:46 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 13:48 Ответить
ха. спутникове телебачення заблокувало рузькі федеральні канали...
показать весь комментарий
08.06.2022 13:59 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 14:07 Ответить
А слабо дать Галкину украинское гражданство? Невзорова же можно.
показать весь комментарий
08.06.2022 14:15 Ответить
Невзоров предатель уРодины...но она нам нравицца хоть и не красавица ца ца ца..мв..сволочи доверчива...
Юрка Шевчук...кажись 1988год...
показать весь комментарий
08.06.2022 14:19 Ответить
Юрец в Чечне был, в качестве группы поддержки оккупантов.
показать весь комментарий
08.06.2022 15:23 Ответить
Сабака руснява, вкрав тезу в Цимбалюка)))
показать весь комментарий
08.06.2022 15:32 Ответить
ПуГалкін такий сміливий став в Ізраіловці.
показать весь комментарий
08.06.2022 21:06 Ответить
А я не думаю, что все эти Trevo Trow - просто полезные идиоты.
Это гебня гунявая, цель которой - попытаться выгнать из украинских окопов всех русскоговорящих солдат.
показать весь комментарий
09.06.2022 10:29 Ответить
 
 