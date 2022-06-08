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армия РФ (15397) война (46961) зерно (997) Лавров (2207) оккупация (9519) экспорт (842) блокирование (355)

"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров о вывозе украинского зерна с оккупированных территорий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил журналиста в склонности к воровству, когда тот задал вопрос о попытке России продать краденое на оккупированных территориях украинское зерно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист спросил Лаврова о том, что еще из украденного в Украине россиянам удалось продать.

"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - ответил глава МИД РФ и обвинил украинские власти в блокировании экспорта.

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Топ комментарии
+52
Края лицемерию нет. Очередное доказательство, что с кацапами не надо разговаривать, только уничтожать эту лживую, циничную, садистскую и трусливую раковую опухоль планеты.
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08.06.2022 14:08
+43
- Кто украл зерно?

- Лошадь!

- Логично.
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08.06.2022 14:07
+33
Кінська мордяка не очікувала такого запитання) Цікаво, перед стратою ця мерзота буде такою же нахабною?
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08.06.2022 14:11
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- Кто украл зерно?

- Лошадь!

- Логично.
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08.06.2022 14:07 Ответить
******
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08.06.2022 14:07 Ответить
Края лицемерию нет. Очередное доказательство, что с кацапами не надо разговаривать, только уничтожать эту лживую, циничную, садистскую и трусливую раковую опухоль планеты.
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08.06.2022 14:08 Ответить
не всі так поступают. Тільки рашисти
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08.06.2022 14:08 Ответить
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08.06.2022 14:09 Ответить
Кінська мордяка не очікувала такого запитання) Цікаво, перед стратою ця мерзота буде такою же нахабною?
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08.06.2022 14:11 Ответить
дідусь Фройд лагідно посміхнувся: "все як я казав... "
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08.06.2022 14:11 Ответить
патологічна брехня головна риса ***********, оскільки кожне покоління орків вигодовується виключно брехнею.
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08.06.2022 14:14 Ответить
Маразм та цинізм потвор людства "все крепчает". В голові не вкладається - невже хтось цій гидоті вірить?!
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08.06.2022 14:20 Ответить
1. болять головою, де й що вкрасти
2. крадуть
3. заперечують звинуваченням у крадіжці
4. кажуть, що всі так роблять
5. звинувачуть усіх у крадіжці
6. кажуть, що вони - єдині, хто не краде
7. див. п1
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08.06.2022 14:20 Ответить
Ми даже не думаємо.... ми все бачимо і розуміємо.
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08.06.2022 14:21 Ответить
"Мы не воруем зерно, мы его просто транспортируем..." Це просто п...ць. Про які перемовини можна говорити? Після розмінування ця погань тут же захопить Одесу і заявить, що всі домовленості виконано (!), бо "ми не захватілі Адєсу, а просто вашлі туда для лучшей транспартіровкі..." І що ти їм будеш доводити....
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08.06.2022 14:22 Ответить
а с какого *** он неонацистский? пусть докажет!

или можно так просто брать и любую власть в любой стране называть неонацистской?

пора уже зеленскому подавать на него в европеский суд за наклеп.
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08.06.2022 14:22 Ответить
Пля!! "кто обзывается, сам называется...", "нравится не нравится....", рівень кацапскоі дипломатії нестримно наближається, до 3класу, 2четверті. Скоро почуємо: "сам дурак..", і "бе-бе-бе!!"
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08.06.2022 14:23 Ответить
"бе-бе-бе!!" - это Аваков! не путайте
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08.06.2022 16:42 Ответить
а який у авакова рівень? такий самий, все голівонька боліла як би вкрасти, там відмазатися.
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09.06.2022 00:12 Ответить
как зеленский может быть украинским нацистом, если он вообще к другой нации относится?
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08.06.2022 14:23 Ответить
Дуже просто: згідно з думкою Лаврова, висловленою місяць тому, усі євреї Ізраїлю - ФАШИСТИ!!!
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08.06.2022 14:38 Ответить
то есть любую власть можно назвать нацистской и начать освобождать от нее какие-то части страны?

пусть япония обьявит путина нацистом и освободит курилы.
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08.06.2022 14:25 Ответить
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08.06.2022 14:26 Ответить
а почему только восток страны освобождать? так если режим неонацистский - то от него же нужно всю страну освобождать! )))

или на восток просто глаз положили?
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08.06.2022 14:26 Ответить
если власть неонацистская, почему Украине весь мир помогает?

весь мир неонацизм и люди в нем неонацисты?
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08.06.2022 14:27 Ответить
с лаврова уже все ржут))))
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08.06.2022 14:28 Ответить
Говноеды...мавзолейные хотят расширить пределы ГУЛАГа...как там во времена Сралина пели...и от дремучей Тайги до британских морей...красное быдло Шариковых всех сильней...
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08.06.2022 14:29 Ответить
Ведь от тайги до Британских морей
Мы отгребаем от всех пи@дюлей!
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08.06.2022 14:39 Ответить
Конь!!! Тобі П**іЗДА!!!
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08.06.2022 14:36 Ответить
В натуре конь. Всем нравятся лошади, но никто не хочет ими стать.
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08.06.2022 14:37 Ответить
Коняка Колонтаряка - армянская обрезная. 🐴
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08.06.2022 14:41 Ответить
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08.06.2022 14:42 Ответить
******** конченый.
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08.06.2022 14:46 Ответить
"Васток", бачте, вони падли "защіщайут". Мені цікаво, як в усіх тих єрітрей, гутерешів, гебрейскусів, пап, й інших дебілів-сповідачів "етанатававсьомвінавата!" в голові вкладається напад наприклад на Одесу як засіб "защіти" "вастока"? Де Одеса і де той "васток" вони бачили, ні?
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08.06.2022 14:49 Ответить
спокійно вкладається, вони знають що все брехня, але допоки їм вигідно, вони не будуть помічати нічого. Ці люди неймовірно байдужі до чужих бід, вони навіть тішаться коли в когось біда, бо вбачають в тому справедливість, вони ж все життя в лайні, вот і нечего, вот і ви тепер в гавнє поживітє, посмотрім какіє ви тагда будєтє, как запоєтє.
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09.06.2022 00:15 Ответить
Немцам не нравятся идиоты в Калининграде...следуя железобетонной причине полномасштабной войны в Украине...они просто обязаны освободить этот кусок, исторически принадлежавший Германии
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08.06.2022 14:50 Ответить
за то в тебе ніколи не болить голова..бо вже звикли весь час красти чуже..і історію..в тому числі...
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08.06.2022 14:57 Ответить
та то ж в нього кістка - як вона може боліти?
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08.06.2022 20:07 Ответить
..не болит голова у дятла і у кацапа-террориста-мародера.. а тут - просто джек-пот
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08.06.2022 14:58 Ответить
Ох и мразь циничная.
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08.06.2022 15:00 Ответить
"Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой." - Йозеф Геббельс
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08.06.2022 15:05 Ответить
коли вже ця клята кляча відкине копита
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08.06.2022 15:08 Ответить
чомусь доказів і фактів прокуратура ще не зібрала
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08.06.2022 15:22 Ответить
Ну і де відповідь?
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08.06.2022 15:25 Ответить
Вор украл кошелек,а когда его поймали на воровстве,ответил просто:Я не кралЯ его транспортировал из кармана обывателя.
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08.06.2022 15:50 Ответить
Змилувалися б над загнанною конякою, якесь вже кончене.
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08.06.2022 16:13 Ответить
Гасло держави вора "Нас там немае" таке саме як і всіх ворішек. Вони з цим живуть від солдата його родичів до президента
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08.06.2022 16:25 Ответить
А как иконку тыреную умял в закрома, что сербы всучили, а потом дурка корчил, мол не знал---забыл гнусак конокрад? А мы помним. Подожди. Ещё икнется.
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08.06.2022 16:34 Ответить
Підор,***
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08.06.2022 17:44 Ответить
тупая лошадь сделала вид что вопрос был про другое
и еще обвинила что кто то хочет что то украсть....
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08.06.2022 18:18 Ответить
та звісно, що ні! дехто типу рф спочатку думає як то краще і яскравіше збрехати, щоб крадіжка була ніби-то виправдана
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08.06.2022 20:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=847xId0CwSI
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08.06.2022 23:58 Ответить
давай, лошадь, бухти мне о международной дипломатии...
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09.06.2022 03:33 Ответить
 
 