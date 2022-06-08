"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров о вывозе украинского зерна с оккупированных территорий. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил журналиста в склонности к воровству, когда тот задал вопрос о попытке России продать краденое на оккупированных территориях украинское зерно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист спросил Лаврова о том, что еще из украденного в Украине россиянам удалось продать.
"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - ответил глава МИД РФ и обвинил украинские власти в блокировании экспорта.
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- Лошадь!
- Логично.
2. крадуть
3. заперечують звинуваченням у крадіжці
4. кажуть, що всі так роблять
5. звинувачуть усіх у крадіжці
6. кажуть, що вони - єдині, хто не краде
7. див. п1
или можно так просто брать и любую власть в любой стране называть неонацистской?
пора уже зеленскому подавать на него в европеский суд за наклеп.
пусть япония обьявит путина нацистом и освободит курилы.
или на восток просто глаз положили?
весь мир неонацизм и люди в нем неонацисты?
Мы отгребаем от всех пи@дюлей!
и еще обвинила что кто то хочет что то украсть....