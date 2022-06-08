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Госпогранслужба (5415) обстрел (20252) Сумская область (1853)

Рашисты разрушили помещение ГПСУ в Сумской области, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня 8 июня вражеский обстрел разрушил помещение Госпогранслужбы в Сумской области

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом ГПСУ сообщает в Telegram.

"Около 12 часов со стороны российского пункта пропуска "Троебортное" рашисты обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области. Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Это помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения России в Украину оно не использовалось", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне в течение 7 июня трижды обстреляли Сумщину, жертв нет, - ОВА
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Пока туда не будет реальной отметки, это будет продолжаться.
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08.06.2022 14:57 Ответить
А чого отвєтку не ї**нути кацапам?
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08.06.2022 15:20 Ответить
Похоже отвєтить нечем. Разве что дорогами
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08.06.2022 15:51 Ответить
Ні, ні, не відповідайте!
Із звичайного дитячого китайського коптера неможливо побачити російський КПП.
Да і міномета самого простого совкового у нас немає, щоб отвєтку дати!
Та і путін може напасти, якщо отвєтку дати!
Краще рахуйте, є жертви чи нема...
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08.06.2022 16:12 Ответить
Стреляйте в ответ . . .
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08.06.2022 17:34 Ответить
Орки методично знищують інфрастуктуру а ми все мовчимо в відповідь
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08.06.2022 17:51 Ответить
тут сами кацапские выродки может помогут понять нашим *********, что не может быть вообще никаких кпп или дорог или ещё чего либо к кацапстану, только бетонная стена, ров, дзоты и доты там всякие, всё!!! ничего вообще!!!
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08.06.2022 17:54 Ответить
Невже? Негайно відправати носовички та памперси!
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08.06.2022 23:17 Ответить
Кацапи як по графіку фігачать по Харкову ракетами, тільки 11 вечера, ракети вже летять.
Вчора вродє захреначили супермаркет "Восторг".
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09.06.2022 00:57 Ответить
 
 