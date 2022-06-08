Рашисты разрушили помещение ГПСУ в Сумской области, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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Сегодня 8 июня вражеский обстрел разрушил помещение Госпогранслужбы в Сумской области
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом ГПСУ сообщает в Telegram.
"Около 12 часов со стороны российского пункта пропуска "Троебортное" рашисты обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области. Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Это помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения России в Украину оно не использовалось", - говорится в сообщении.
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Із звичайного дитячого китайського коптера неможливо побачити російський КПП.
Да і міномета самого простого совкового у нас немає, щоб отвєтку дати!
Та і путін може напасти, якщо отвєтку дати!
Краще рахуйте, є жертви чи нема...
Вчора вродє захреначили супермаркет "Восторг".