Пара украинских самолетов Су-25 атакует вражеские позиции. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Беспилотник зафиксировал атаку пары украинских самолетов Су-25 на вражеские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры опубликованы в соцсети и на странице Сухопутных войск ВСУ.
"Великолепные кадры с беспилотника, на которых видно, как пара украинских самолетов Су-25 запускают ракеты в сторону своих российских целей", - пишет автор публикации.
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нереально красивое !!!
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B057'58.8%22N+37%C2%B020'28.2%22E/@48.9663012,37.341784,3029m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3c5c0e7c540494b5!8m2!3d48.9663298!4d37.3411726
пробач, але сперечатись щодо цього "відосіка" то себе не поважати
А ОТ ТИ -- виклади порівняння з тою грою, що ти "схожість" знайшов!
Росслайно..
заруби себе на ноге - твой хаспоть - хуже Сралина!! и если ты слепое, то попроси кого то почитать те т.н. "ветхий завет".
что за люди? тьху
что за бред то? они разместили и указали откуда - ну не все же эксперды по играм как выше пару человек тут
как кассетные Химарс - запустил в сторону скопления, оно разделяется и индивид. наводится неск. кусков от каждой боеголовки
1. Штурмовик пролітає поблизу дрона. Чому дрон навіть не похитнувся?
2. Штурмовик пролітає повз інверсійний слід від ракети, але ніякого впливу на цей слід від двох працюючих двигунів не помітно.
ІМХО якщо є питання до відео, то краще його не виставляти.
а вот по тому шо след от ракеты - титановый, вот это в точку - тут на зум не спише.те.
Что-то тут сильно не чисто !!!