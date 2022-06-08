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Пара украинских самолетов Су-25 атакует вражеские позиции. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Беспилотник зафиксировал атаку пары украинских самолетов Су-25 на вражеские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры опубликованы в соцсети  и на странице Сухопутных войск ВСУ.

"Великолепные кадры с беспилотника, на которых видно, как пара украинских самолетов Су-25 запускают ракеты в сторону своих российских целей", - пишет автор публикации.

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Топ комментарии
+23
Ракети повітря - земля гарно палять кацапів.
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08.06.2022 15:00
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Ракети повітря - земля гарно палять кацапів.
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08.06.2022 15:00 Ответить
Ну, а каковы результаты атаки, беспилотник смог ведь это тоже спокойно снять, рядом находился..
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08.06.2022 15:25 Ответить
Сам не вірив, але перевіряйте самі: Geolocated here : 48.9663298124636, 37.3411726065977
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08.06.2022 15:30 Ответить
І що?
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08.06.2022 16:22 Ответить
Ну и что? в этой игре локации создаются на основе реальных карт...
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08.06.2022 17:36 Ответить
красивое
нереально красивое !!!
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08.06.2022 15:01 Ответить
Сам не вірив, але перевіряйте самі: Geolocated here : 48.9663298124636, 37.3411726065977
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08.06.2022 15:34 Ответить
реально сравни местность

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B057'58.8%22N+37%C2%B020'28.2%22E/@48.9663012,37.341784,3029m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3c5c0e7c540494b5!8m2!3d48.9663298!4d37.3411726
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08.06.2022 16:08 Ответить
............ в наш час діпфейків все ж знаходяться одарьонні, що навіть понагеньку 3D-візуалізацію шматка карти з гугла за реал сприймають.....
пробач, але сперечатись щодо цього "відосіка" то себе не поважати
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08.06.2022 16:30 Ответить
Что-то на компьютерную игру похоже
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08.06.2022 15:04 Ответить
Це навіть не смішно...
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08.06.2022 15:06 Ответить
цілком рівень кварталу
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08.06.2022 15:08 Ответить
йыбить йих хлопци
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08.06.2022 15:06 Ответить
Народу хочеться перемог. Коли нема що показати-- нате вам.......
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08.06.2022 17:34 Ответить
Сам ти ідіот.. трохи виглядає дивно (для таких хто В ОЧІ ТАКОГО НЕ БАЧИВ, але я до кінця додивився то в мене сумніви зникли (поки, не деталізовуватиму)..
А ОТ ТИ -- виклади порівняння з тою грою, що ти "схожість" знайшов!
Росслайно..
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08.06.2022 21:06 Ответить
https://twitter.com/COUPSURE/status/1534460082519408642?fbclid=IwAR1LG1-N-4*************************************************
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08.06.2022 21:48 Ответить
Уйобок - чого тут сидиш?
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09.06.2022 09:10 Ответить
напишуть фігні - кацапам на радість. Видно ж що гра..
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08.06.2022 15:18 Ответить
див. вище, ще одна москальня!
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08.06.2022 21:08 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим соколикам
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08.06.2022 15:19 Ответить
ты уже достало животное. одно и то же визжишь.
заруби себе на ноге - твой хаспоть - хуже Сралина!! и если ты слепое, то попроси кого то почитать те т.н. "ветхий завет".
что за люди? тьху
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08.06.2022 21:39 Ответить
видаліть це і більш нікому не показуйте
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08.06.2022 15:29 Ответить
Абаждите . Може це відео для кацапів - нехай бояцця
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08.06.2022 15:57 Ответить
Скорее, будут смеяться.
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08.06.2022 16:18 Ответить
Как оказалось, кто угодно может размещать информацию на Цензоре, я так понимаю кацапы начали этим активно пользоваться с целью дискредитации портала...
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08.06.2022 15:30 Ответить
а там источника не видно в статье?
что за бред то? они разместили и указали откуда - ну не все же эксперды по играм как выше пару человек тут
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08.06.2022 21:40 Ответить
Опустились до уровня пуйла - крутим мультики...
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08.06.2022 15:40 Ответить
Відео ілюстративне)
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08.06.2022 15:40 Ответить
Сам не вірив, але перевіряйте самі: Geolocated here : 48.9663298124636, 37.3411726065977
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08.06.2022 15:41 Ответить
наслідки зеленої уріноофтальмології?? ускладнення на очі?
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08.06.2022 15:46 Ответить
де тінь на землі від літаків та ракет чи вони в нас вже привиди ?
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08.06.2022 23:17 Ответить
Це перевірка на зебелізм, не всі вірять, є ще розумні.
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08.06.2022 15:43 Ответить
Питання присутне
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08.06.2022 15:56 Ответить
УспіхівВАМ, українські орли !!!!
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08.06.2022 15:55 Ответить
А вот реальное видео работы пары наших Грачей на сверхнизкой высоте - не игра - мужчины - https://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
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08.06.2022 16:22 Ответить
А вот реальные наша пара Грачей работает на сверхнизкой высоте - не игра - мужики - https://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
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08.06.2022 16:25 Ответить
гарноє!
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08.06.2022 16:35 Ответить
Вчора два таких пролетіли десь о 21:40.
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08.06.2022 16:40 Ответить
похоже на удар ракетами Brimstone, которые сами ищут цели
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08.06.2022 16:43 Ответить
Что за дичь я только что прочитал???
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08.06.2022 18:15 Ответить
ну я например понял что запускаешь их в сторону врага, а они уже "разберутся"
как кассетные Химарс - запустил в сторону скопления, оно разделяется и индивид. наводится неск. кусков от каждой боеголовки
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08.06.2022 21:42 Ответить
Якщо дивитись оригінал, на полі добре видно сліди від техніки і воронки від вибухів теж на полі багато. схоже таки справжнє. у цій грі https://www.digitalcombatsimulator.com/ru/?fbclid=IwAR07bg3uxd7p9Yy2Y4nnQOF4wFpdkbhbVs5sD__tiZmyFzdJ2S_OnlgTsls таких слідів не буває
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08.06.2022 18:38 Ответить
Афтор якщо була дійсно така подія то не потрбіно прикріпляти відосіки яких неіснує апріорі! Краще просто напиши що дві сушки нанесли ракетних ударів по позиціям орків - все! Та й взагалі соцмережах іноді таку дурню викладують що ні в яку ворота...і багато хто ж ще й вірить нажаль в це!
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08.06.2022 18:46 Ответить
якщо перейти на посилання з новини і почитати каменти, то там задають два доречних питання:
1. Штурмовик пролітає поблизу дрона. Чому дрон навіть не похитнувся?
2. Штурмовик пролітає повз інверсійний слід від ракети, але ніякого впливу на цей слід від двох працюючих двигунів не помітно.
ІМХО якщо є питання до відео, то краще його не виставляти.
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08.06.2022 19:30 Ответить
По дрону: він міг знімати на майже максамальному зумі і знаходитись за кілометр від того місця, що здається. На меншому зумі в кадр могли потрапити наші позиції. На полі добре видно сліди які неможливо відтворити в такому вигляді ні в арма 3 ні в DCS.
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08.06.2022 20:47 Ответить
Експерди підключились.. не зважайте... Арестовичів до*уя...
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08.06.2022 21:11 Ответить
ага, да, зум такой, но по движению камеры слева направо, как то ощущение что "вы нагло лжетииии"(с)
а вот по тому шо след от ракеты - титановый, вот это в точку - тут на зум не спише.те.
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08.06.2022 21:46 Ответить
От первого самолета даже тень есть. А второй в плаще от Хогвартс ))
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08.06.2022 22:18 Ответить
досить пристойна комп. графіка! на лоха піде і навіть не відрізнить від реальності....
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08.06.2022 22:26 Ответить
це фейк!
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09.06.2022 00:33 Ответить
посмотрите 27 сек. - самолёт находится в резкости. Беспилотник, который осматривает метность, не сможет сфокусироваться на пролетающий реактивный самолёт.
Что-то тут сильно не чисто !!!
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09.06.2022 10:02 Ответить
 
 