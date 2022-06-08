Пара украинских самолетов Су-25 атакует вражеские позиции. ВИДЕО беспилотника

Беспилотник зафиксировал атаку пары украинских самолетов Су-25 на вражеские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры опубликованы в соцсети и на странице Сухопутных войск ВСУ.

"Великолепные кадры с беспилотника, на которых видно, как пара украинских самолетов Су-25 запускают ракеты в сторону своих российских целей", - пишет автор публикации.

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