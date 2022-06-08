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Мариупольцы вынуждены "бороться за гуманитарку" из-за отсутствия еды, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители оккупированного Мариуполя вынуждены выстоять на жаре очередь за "гуманитаркой", за 2 дня до этого записавшись в другую очередь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы вынуждены реально бороться за гуманитарку из-за отсутствия другого источника пищи. Сначала ты записываешься в очередь. Очередь на два-три дня вперед. Но очередь – не гарантия. В день "очереди" должен добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь.

Потом тебя держат на жаре как животное в загоне. Без воды и возможности ее набрать. Затем если пощасливилось  – получаешь внутри то, что очень не хорошего качества и без холодильников быстро испортится. День-два и должен бежать по кругу ада гуманитарки снова", - рассказал Андрющенко.

Также читайте: В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, к работе возвращаться "умоляют" даже пенсионеров, - Андрющенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
та про всю Україну так говорили, що ми всі тут ватники, русскіє вважали що ми з квітами вийдемо, якщо це так, то звідки тоді ЗСУ, ТРО, Партизани. Маріупіль не здався в 2014 році, якщо би там було аж 80% вітників, вибачайте, там би все винесли. І Маріупіль теж не зустрічав русскіх квітами. азовці стільки протрималися, бо була підтримка містян, ви вже забули як люди відчайдушно працювали, допоки ще не було зруйновано місто вщент, як вони рятували з пологового будинку жінок. То все ватники були? То пан сам тоді ватник грьобаний ще й провокатор.
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08.06.2022 15:48
+19
80 відсотків маріупольців це грьобана вата, най жеруть що замовляли
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08.06.2022 15:30
+19
На відео ті кому «какая разніца» який прапор, яка вулиця, яка країна
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08.06.2022 15:35
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80 відсотків маріупольців це грьобана вата, най жеруть що замовляли
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08.06.2022 15:30 Ответить
та про всю Україну так говорили, що ми всі тут ватники, русскіє вважали що ми з квітами вийдемо, якщо це так, то звідки тоді ЗСУ, ТРО, Партизани. Маріупіль не здався в 2014 році, якщо би там було аж 80% вітників, вибачайте, там би все винесли. І Маріупіль теж не зустрічав русскіх квітами. азовці стільки протрималися, бо була підтримка містян, ви вже забули як люди відчайдушно працювали, допоки ще не було зруйновано місто вщент, як вони рятували з пологового будинку жінок. То все ватники були? То пан сам тоді ватник грьобаний ще й провокатор.
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08.06.2022 15:48 Ответить
А за кого там голосували на виборах? Нагадати
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08.06.2022 15:58 Ответить
Йди за російським кораблем москаль..
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08.06.2022 16:04 Ответить
Шоб теперь стоять в очереди за гуманитаркой от рашистов - это ж и ослу понятно. Не. Дело не в вате - хрен с ней, а в территории.
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08.06.2022 16:30 Ответить
Кнут и пряник, метод наград и наказаний
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08.06.2022 15:58 Ответить
Что ты знаешь о Мариуполе, кроме подхваченого тобой лозунга, о важности Мариуполя? Ты понимаешь что когда ты кричишь о важности Мариуполя, ты предаеш большинство его верных Украине жителей забвению, отказываешь им на существование, буквально впихиваешь город кацапам в руки, потому что там же вата живёт. За что умирали тогда защитники моего города, его жители, как быть тем кто не смирился с оккупацией, несмотря ни на что? Да, среди нас есть вата, есть предатели, но их искореняли все эти восемь лет, тут не сидели сложа руки. И то что ещё некоторые остались, всего лишь недоработка. Вы бы лучше поддерживали преданных Украине мариупольцев, они новые жители свободного города, которые обязательно будет вырван из лап кацапской нечести. Все коллабораниы должны понести соответствующее наказание.
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08.06.2022 16:56 Ответить
Дай бог, чтобы было так как вы говорите. Конечно сейчас мариупольцев очень жаль. Но правда такая, что украинофобия в Мариуполе процветала еще с 2014 г. . Население массово кричало "Путин введи войска". Почти вся милиция ждала россию. Такого уровня ватности не было ни в Харькове, ни в Днепре, ни в Одессе, хотя и там ваты много. В Мариуполе почти никто не голосовал за ЕС и др. проукраинские партии.
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09.06.2022 17:06 Ответить
Так хто ж здав південь України?
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08.06.2022 17:34 Ответить
Зелупа в омане по указке патрушева а кто же еще?
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09.06.2022 00:28 Ответить
Я жив в Маріке з 90го до почату 22го року. І як би мені не хотілося що б ви помилялися, ви правий на 100%. Тільки завдяки тому, що після 2014 в Маріке оселилося багато військово службовців, нарешті стало відчуно, що Марік - Українське місто. За цкй невеликій час, місто стало на багато краще у сіх відношеннях. Але гімно тихо сиділо і чекало
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08.06.2022 19:22 Ответить
Я помню в 2015 или 2016 гг. по восточной части Мариуполя ударила рос. ракета, которая уничтожила сразу 30 чел. И все равно местные обвиняли в этом Украину. Мариуполь такой же как и весь донбасс, а именно агрессивно-украинофобский.
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09.06.2022 17:11 Ответить
Уважно передивляюсь відео з вулиць міста, бо мені там все знайомо і роблю висновок: Місто неймовірно обезлюжено. Зараз там не більше 50 тисяч, можливо навіть менше. Сперечатися не буду, частково маріупольці повтікали на рашку. Отже, якщо до 24 лютого в місті мешкало не менше 650 тисяч, то десь 250-300 тисяч втікло на материкову Україну. Ви ж враховуйте той факт, що рашисти всіляко унеможливлювали перетин лінії фронту і тримали людей в інформаційній блокаді. А ось чи вдасться визволити Маріуполь від рашистів, поки що для всіх нас велике питання...
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08.06.2022 19:48 Ответить
мариупольцы выехали или насильно вывезли через нкэвэдэшные фильтра кто тогда на видео ?
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08.06.2022 15:34 Ответить
На відео ті кому «какая разніца» який прапор, яка вулиця, яка країна
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08.06.2022 15:35 Ответить
а ви там знаєте, як би ЗСУ не були би так успішні, можливо і шановне паньство зараз билося би за гуманітарку.
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08.06.2022 15:43 Ответить
ми б'ємося з автоматом а не за гуманітарку
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08.06.2022 15:56 Ответить
Это достойно уважения, но если, все таки, вы жили бы под границей с кацапстаном, а не мариупольцы, если бы ваш город взяли в кольцо и подмога так бы и не пришла, чтобы делали жители вашего города в окупации? Вы думаете из оккупации так легко выбраться, так легко бросить отчий дом и всю свою жизнь в нем?
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08.06.2022 17:00 Ответить
Так дружок ваш вова зільонський здав вас кацапам...
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08.06.2022 17:53 Ответить
Вони отримують майські шашлики
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08.06.2022 18:00 Ответить
Он нам не друг, я ща него не голосовал, потому что видно было что мурло ещё то. Но голосовали за него по всей Украине. Значит он и твой дружок, если рядом с тобой за зелю голосовали?
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08.06.2022 18:03 Ответить
на видео мариупольцы, которые остались в родном городе с надеждой что его отстоят и не прошли фильтрационные процессы из-за проукраинскую позицию нквд, но вынуждены искать пропитание среди руин города
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08.06.2022 15:40 Ответить
Залишились, кінчені ватні,руzzкамірскі ,руzzкачелюсниє дегенерати. Чекали ассвАбадітелей))) от тепер і нехай тихо насолоджуються .ПАДОЛЬ!
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08.06.2022 15:59 Ответить
Ты откуда, издалека, знаешь? Кто в оккупации по умолчанию предатель? У тебя во двор снаряды никогда не падали неделями? И вообще с таким подходом надо всех граждан Украины, на освобождённых землях убивать, как предателей, они же были в оккупации, они по твоим лекалам любители кацапского мира, так ведь?
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08.06.2022 17:03 Ответить
Вишиватний довбойоб.
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09.06.2022 04:42 Ответить
Їм казали що якщо переможе блазень на виборах то буде війна, але вони не вірили
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08.06.2022 15:34 Ответить
73% з 26% що з"явилися на вибори бо Порошенко розчарував, і це по всій Україні а не по Маріуполю. Це абсолютно точно не більшість.
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08.06.2022 15:50 Ответить
розчарував, начал армию с нуля поднимать. Конечно ватникам это не нравится
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08.06.2022 15:53 Ответить
І чим це ватан тебе Порох розчарував, може безвізом за яким ти у Польщі сидиш?
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08.06.2022 16:01 Ответить
eto uzhasno. rjuske mir vo vsei krase !
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08.06.2022 15:34 Ответить
колись боролись за опзж а тепер бороться за гуманітарку- робим висновок-
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08.06.2022 15:36 Ответить
Опзж-хрюзкая гуманитарка
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08.06.2022 15:38 Ответить
Яка нафіг цапська гуманітарка? Цапи розікрали магазини та видають це під видом гуманітарки.
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08.06.2022 15:40 Ответить
Маріуполь. Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни вантажать український металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону, повідомляє радника міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко. https://t.me/operativnoZSU/27805
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08.06.2022 16:05 Ответить
а хто винуватий, що ригам дали можливість перевтілитися в опзж, хто дав їм і зараз залишитися? люди не всі володіють аналітичним складом розуму, тому для деяких, якщо проросійська партія не заборонена, значить все нормально і за неї можна голосувати, вони людям голови надуріли і все а відповідні державні інститути шмарклі жували, бо це вигідно олігархам, а зовсім не розвиток громадського суспільства і процвітання народу.
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08.06.2022 15:54 Ответить
интересная позиция, если "проросійська партія не заборонена", то можно за нее голосовать. Это что то уникальное только для Украины.
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08.06.2022 15:57 Ответить
Рузкій мір прийшов на українську землю.
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08.06.2022 15:43 Ответить
сколько населения призывного, или уже их нельзя призывать, так как имеют паспорт параши?
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08.06.2022 15:45 Ответить
у людей забриають документи і змушують взяти російські, під страхом голодної смерті, або катувань близьких.
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08.06.2022 15:56 Ответить
так нужно сопротивляться, а не пособниками быть
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08.06.2022 16:00 Ответить
С дивана, в своем целом доме сопротивляться легко. А когда ты живёшь в руинах оккупированного города ситуация несколько иная
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08.06.2022 17:06 Ответить
режим один и тот же, что на параше. что на оккупированных территориях, так почему тогда мы советуем всем на параше сопротивляться такому режиму, а украинцы не должны, тем более на своей территории
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08.06.2022 21:26 Ответить
Ну Вы сравнили хрен с пальцем. Украинцев убивают за то ,шо глянул не так или татушка показалась подозрительной, или цвет одежды какой-то вроде военный. А советовать мы все мастера. Особенно если живём в свободной стране. Кацапы устраивают голодомор мариупольцам
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09.06.2022 00:06 Ответить
зачем так издеваться над людьми и зачем люди терпят такое издевательство..., неужели ради получения русского паспорта? типо потерпели, пока их обстреливали и освободили от нациков, а теперь еще немного потерпеть и будет 2 пенсии и русский паспорт... и обещанная компенсация за разрушенное жилье...
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08.06.2022 15:47 Ответить
Им просто жрать нечего, Умереть от голода гораздо быстрее чем от гордости.
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08.06.2022 15:55 Ответить
не жрать, а їсти, дай Бог щоби нікому з нас так не прийшлося, там зараз така ситуація, що вмерти душе легко від будь-чого, там можуть забити, закатувати, можна вмерти від хвороб, там штучно створена страшна гуманітарна катастрофа. ну а що ще русскіє могли би зробити.
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08.06.2022 15:57 Ответить
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08.06.2022 15:53 Ответить
Да лучше б гитлеровцы победили. Жили бы сейчас как люди и не было этой всей херни🙏😇
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09.06.2022 00:34 Ответить
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08.06.2022 15:55 Ответить
олігархи ніколи не були на нашій стороні, бо громадянське суспільство для них - кінець їх всевластію і бєзпрєдєлу. А це означає що вони на стороні ворога і були на тій стороні завжди.
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08.06.2022 16:00 Ответить
Вот по этому я воевать не пойду. Лучше на г+г марафоне буду смотреть на рожи пикалова и кошевого. 😁😁😁 Умиреть за 95й квартал это жесть. За ленку и за ******** в флисовой зелёной тряпке. Ищите лохов в другом месте.
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09.06.2022 00:38 Ответить
А скумбрія як була по 8 так і залишилась .
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08.06.2022 15:59 Ответить
- Хуже нє будєт. - казали виборці. - Хоть посмєйомся... Ліш би нє Порошенко.

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08.06.2022 16:03 Ответить
Оце чоколадного так винесли на останніх виборах? Показово!
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08.06.2022 16:55 Ответить
Так, ось такі довбойоби, як ти, й винесли. І тепер зелені уйобки 3 роки водять тобі **** по губах.
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08.06.2022 17:00 Ответить
Так оце ти, мудило, один із винуватцев того, що зараз коїтся.
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09.06.2022 06:36 Ответить
Что тут ещё можно сказать. Выбрали ********. Жерите. И идите воевать за ленку. Раз уж большинство решило то ладно
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09.06.2022 00:43 Ответить
"Маріупольці змушені реально боротися за гуманітарку через відсутність іншого джерела їжі" - дуже шкода, що відвертою брехньою і Андрющенко, і Цензор дискредитують себе. Вочевидь, багато з тих, чиї рідні там залишились, знають, що гуманітарка гуманітаркою, але вже все можна купити на базарах. Маріуполь - моє рідне місто і я дуже хочу, щоб він якнайшвидше був звільнений від орків і повернувся до нормального життя. Але навіщо ж бути подібними до свинособак і брехати не гірше за них??
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08.06.2022 16:05 Ответить
Мариупольцы идиоты , кода там был ещё Азов , надо было всем брать в руки оружие и защищатся , а сейчас наслаждайтесь руским миром , они же этого хотели
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08.06.2022 16:06 Ответить
Кацапи завжди використовували голод для управління масами. Там де кацапи там завжди якщо не голод то його постійна загроза.
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08.06.2022 16:41 Ответить
Йоу... І все ж це доведеться колись відвоювувати у орків...
Як з цим бути, чого чекати? Одна земля - і Донбас, і Карпати...
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08.06.2022 16:51 Ответить
Там 85% - вата. Ждали Россию. К нам прибежал один такой, с Мариуполя - молодой, но это пипец что там у него с мозгами. Сам за Путина, голодомор одобряет, в бомбардировках винит Азов, и вообще во всём виноват Азов, он им жить не давал, грабил предпринимателей и так далее, в Россию любимую их не отпускал, а тоб они ух как бы зажили! Но вот пришла Россия, вот теперь они заживут, наконец то. Запад он ненавидит, там плохо, но он собирается туда свалить жить. Вот такой вот парадокс. В общем, полный набор ватника.
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08.06.2022 17:45 Ответить
Вы прям все одинаковые, Мариуполя в глаза не видели, но каждый м одними и теми же экспертными оценками. Ты как это определил, по розе ветров?
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08.06.2022 18:04 Ответить
85% Мариупольцев голосовало за Бойко, ОПЗЖ, Шария. Что то ещё нужно доказывать?
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08.06.2022 18:07 Ответить
Например сколько мариупольцев не голосовало вовсе? И не Бойко, а Бойченко, который в антагонистических отношениях с опзжами. И вообще у нас другие партии никогда не были широко представлены, а те что были завязаны на заводы. И даже если кто то у нас голосовал не за тех кто тебе нравится, мы в первую очередь украинцы, а потом уже все остальное. Хотя чего греха таить среди знакомых матери есть такие субъекты, что из только высылка в кацапляндию, без права возврата в Украину дать просветление может. Но вот скажи что ты будешь делать с женщиной кацаписткой, а с бабкой любительницей русского мира? Или дурным престарелым мужиком? Я на таких в оккупации насмотрелся. Вот тут спрашивают, рады ли любители руzzкого мира тому что в Мариуполе происходит. И да и нет. Некоторые сцуться от радости, что наконец та, другие просто бездумно плывут по течению и квакают как дабы на Украину. Среди молодежи ни одного такого нет. Наоборот к нам много молодежи с днры приезжало, потому что они не хотели там жить. Они учились у нас, работали у нас и не возвращались.
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08.06.2022 21:14 Ответить
Держитесь ,ребята ! Вернем и Мариуполь и донбасс и Крым ! Не захочет Зелелох возвращать, пойдет нах* (за кораблем русским)!
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08.06.2022 22:26 Ответить
Він вже тренується для зони

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08.06.2022 22:58 Ответить
***** в зелёной флисовой шмате
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09.06.2022 00:44 Ответить
Як повчав вілікай кормчій дамбаса р.а. -- А тіпьерь бібікайтье гаспада, бібікайтье !
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08.06.2022 18:06 Ответить
Голод, холод, терор зламають практично любого. Нічого зараз заочно знущатися над маріупольцями, не важливо яких політичних поглядів притримуються, бо тепер вони жертви війни і зради влади. Не забувайте, що це юридично територія України і вони не зустрічали окупантів як крисчани.
Цей покидьок по кличці Боневтік видно добре висипається і від'їдається, бо південь Ху*лу успішно здав, значить апартаменти в Криму не відберуть, на ТБ в Рашці далі крутять кінолайно від шапіто-95 і десь в офшорках щось капнуло. Все чудово, ще б Пороха посадити і можна на другий термін.
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08.06.2022 18:07 Ответить
Ті люди хто тікає світ за очі коли перший кацапський танк заїджає в місто по справжньому мудрі люди.
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08.06.2022 22:55 Ответить
Вата там в Маріуполі, хай насолоджуються руССкім міром !
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08.06.2022 20:18 Ответить
__полностью ответственны перед народом -городская,областная и далее по списку властЬ. НЕХ.. винить своих соплеменников и граждан одной страны.
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08.06.2022 21:52 Ответить
ОТ ЧИМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ЛЮБОВ ДО РУСКОГО МІРА.
Там в Україні де найбільше ********* рускій мір частіше за все і найбільщі руйнування,
винятки звісно є, але це як правило
Ненавиділи українську мову, українців, Зе організував нксурсію до руского міру, головне
відвоювати ці території, щоб не було як в Криму і на Донбасі де діти з дитячого садочку
вже привчаються ненавидіти Україну. Зе актор за все відповість.
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08.06.2022 22:54 Ответить
Хто хотів той виїхав, решта може собі боротися
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09.06.2022 00:13 Ответить
Це не страшно, звикнуть і буде щасливий "русский мир"
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09.06.2022 07:07 Ответить
 
 