Мариупольцы вынуждены "бороться за гуманитарку" из-за отсутствия еды, - Андрющенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители оккупированного Мариуполя вынуждены выстоять на жаре очередь за "гуманитаркой", за 2 дня до этого записавшись в другую очередь.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольцы вынуждены реально бороться за гуманитарку из-за отсутствия другого источника пищи. Сначала ты записываешься в очередь. Очередь на два-три дня вперед. Но очередь – не гарантия. В день "очереди" должен добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь.
Потом тебя держат на жаре как животное в загоне. Без воды и возможности ее набрать. Затем если пощасливилось – получаешь внутри то, что очень не хорошего качества и без холодильников быстро испортится. День-два и должен бежать по кругу ада гуманитарки снова", - рассказал Андрющенко.
Пожалуйста, подождите...
Як з цим бути, чого чекати? Одна земля - і Донбас, і Карпати...
Цей покидьок по кличці Боневтік видно добре висипається і від'їдається, бо південь Ху*лу успішно здав, значить апартаменти в Криму не відберуть, на ТБ в Рашці далі крутять кінолайно від шапіто-95 і десь в офшорках щось капнуло. Все чудово, ще б Пороха посадити і можна на другий термін.
Там в Україні де найбільше ********* рускій мір частіше за все і найбільщі руйнування,
винятки звісно є, але це як правило
Ненавиділи українську мову, українців, Зе організував нксурсію до руского міру, головне
відвоювати ці території, щоб не було як в Криму і на Донбасі де діти з дитячого садочку
вже привчаються ненавидіти Україну. Зе актор за все відповість.