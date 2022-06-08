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Девочка Соломийка из Днепра, играя на сопилке, собрала 118 000 гривен для украинских бойцов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Девочка Соломийка из Днепра играет на сопилке на центральных улицах города, чтобы собрать средства на помощь защитникам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мама Соломийки говорит, что девочка собрала своим талантом уже 118 000 гривен. За эти средства приобрели два бронежилета, а также планируется покупка прибора ночного видения.

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Топ комментарии
+61
До сліз...

Які ж в нас діти ростуть!
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08.06.2022 17:35
+52
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08.06.2022 17:45
+39
Смотря на это, еще раз убеждаешься, что кацапам никогда не победить такой народ.
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08.06.2022 17:43
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До сліз...

Які ж в нас діти ростуть!
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08.06.2022 17:35 Ответить
А в мене двоє знайомих по новенькому паркетнику для себе любимого....(
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08.06.2022 17:56 Ответить
На фоне того, что делает эта девочка, чтобы купить бронежилеты, тех больших дядек, которые торговали ворованными, надо расстрелять.
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08.06.2022 23:07 Ответить
А ти чужі гроші не рахуй. Ти обирав зелену владу що лишила армію без грошей, то не починай
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09.06.2022 08:53 Ответить
Wooow, действительно до слез. Молодец
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08.06.2022 17:38 Ответить
Да, до слез... Гордость и надежда!
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08.06.2022 18:20 Ответить
Справжній україночці-респект...
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08.06.2022 17:41 Ответить
...українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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08.06.2022 17:44 Ответить
...ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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08.06.2022 17:46 Ответить
Смотря на это, еще раз убеждаешься, что кацапам никогда не победить такой народ.
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08.06.2022 17:43 Ответить
Сльози на очах. Дай Бог тобі віка, щастя, миру та здоров'я, маленька справжня україночка. Бережи тебе Бог.
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08.06.2022 17:44 Ответить
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08.06.2022 17:45 Ответить
мені багато років і я плачу! Від гордості!!!
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08.06.2022 17:46 Ответить
Я то же.
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08.06.2022 18:28 Ответить
Який когнетивний десонанс на фоні Коломойського, Арахами, Ярмака, Татаровава і какая разница. Такі діти майбутьнє країни. Справжнє чистилище в наш час проходить.
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09.06.2022 09:14 Ответить
Направду, до сліз. Аби тільки невпинно правильні новини то не запіарили...
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08.06.2022 17:51 Ответить
Як же боляче на це дивитися 😢
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08.06.2022 17:51 Ответить
......сльози заливають очі.......... Кого ви, смердючі кацапи хочете перемогти!?
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08.06.2022 17:53 Ответить
Она сплотила всю нашу нацию! Это укор нынешней власти!

Храни ее Господь и счастливого ей будущего в свободной, сильной и такой прекрасной Украине!
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08.06.2022 18:27 Ответить
Вау
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08.06.2022 17:54 Ответить
Це пи*дець! Дитина збирає на допомогу армії, а ця курва верховне Чмо-мільйонер жодної копійки не дав, як і шапіто-95.
Зебіли, які ним далі захоплюються реально *обнуті.
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08.06.2022 18:14 Ответить
Дитинко, хай оберігає тебе Господь на всіх твоїх дорогах.
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08.06.2022 18:22 Ответить
Это дите - наша Совесть, наша Гордость, наше Будущее!
Этот маленький Человек - наша любимая родная Украина!
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08.06.2022 18:24 Ответить
Крихітка наша дорога,діамант безцінний,часточка душі України...
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08.06.2022 18:37 Ответить
Дай, Боже, дитині всього найкращого, здоров'я та мирних снів в країні- переможниці Україні.
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08.06.2022 18:45 Ответить
Оце так мала дала) Це і красномовно говорить про наших людей які вони жертовні. Це добре в Господніх очах. І ми інші від московитів.
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08.06.2022 18:55 Ответить
Дитина - молодець.
Всі ті, хто призвели до того, що дитина з сопілкою збирає гроші на броніки - ... не молодець.
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08.06.2022 19:19 Ответить
Хай Бог дарує Соломійці та її родині здоров'я і щастя! А цікаво, яку суму передав ЗУ найвеличніший піаніст країни?
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08.06.2022 19:28 Ответить
Він зроби краще - він передав ЗСУ свої відосікі 😁
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09.06.2022 00:31 Ответить
Знову переглядаю це відео.
Вона, квіточка, ще й дякує-вклоняється всім.
Неможливо стримати сліз....
Батькам дівчинки низький уклін за дитинку.
Нехай Бозя ВАС БЕРЕЖЕ.
....і наших воїнів-героїв.
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08.06.2022 19:42 Ответить
Это вам не Беня.
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08.06.2022 19:58 Ответить
Точно, спонсор ЗЕленой ПАДАЛИ - пархатая БАБУШКА БЕНЯ, которая живет в этом же городе, не дала на поддержку Украины ни ОДНОЙ копейки.
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08.06.2022 20:29 Ответить
не поверю..разве за 11800000 тысяч лет..хоть бы хто сотку задонатил
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08.06.2022 21:10 Ответить
Що тут скажеш - Україна сильна своїми людьми і це від Бога, на відміну від кацапів.
Як би хоча б полоивна українців своїми діями виражали любов до своєї країни, то
ми зараз жили б краще ніж в Польщі. Ми не президенти - Ми це держава Україна,
Зе актор збрехав всім нам.
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09.06.2022 00:29 Ответить
молодчина!
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09.06.2022 02:09 Ответить
Какой замечательный маленький человечек с огромной душой
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09.06.2022 07:49 Ответить
 
 