Девочка Соломийка из Днепра, играя на сопилке, собрала 118 000 гривен для украинских бойцов. ВИДЕО

Девочка Соломийка из Днепра играет на сопилке на центральных улицах города, чтобы собрать средства на помощь защитникам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мама Соломийки говорит, что девочка собрала своим талантом уже 118 000 гривен. За эти средства приобрели два бронежилета, а также планируется покупка прибора ночного видения.

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