Девочка Соломийка из Днепра, играя на сопилке, собрала 118 000 гривен для украинских бойцов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Девочка Соломийка из Днепра играет на сопилке на центральных улицах города, чтобы собрать средства на помощь защитникам Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мама Соломийки говорит, что девочка собрала своим талантом уже 118 000 гривен. За эти средства приобрели два бронежилета, а также планируется покупка прибора ночного видения.
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+61 Людмила Карпова 35c4aebc
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+52 Вася Шевченко f77d76ba
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+39 Alex Tiger
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Які ж в нас діти ростуть!
Храни ее Господь и счастливого ей будущего в свободной, сильной и такой прекрасной Украине!
Зебіли, які ним далі захоплюються реально *обнуті.
Этот маленький Человек - наша любимая родная Украина!
Всі ті, хто призвели до того, що дитина з сопілкою збирає гроші на броніки - ... не молодець.
Вона, квіточка, ще й дякує-вклоняється всім.
Неможливо стримати сліз....
Батькам дівчинки низький уклін за дитинку.
Нехай Бозя ВАС БЕРЕЖЕ.
....і наших воїнів-героїв.
Як би хоча б полоивна українців своїми діями виражали любов до своєї країни, то
ми зараз жили б краще ніж в Польщі. Ми не президенти - Ми це держава Україна,
Зе актор збрехав всім нам.