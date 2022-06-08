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Оккупанты шокированы волевыми качествами украинских защитников: "Такое ощущение, что не он у нас в плену, а мы у него в плену!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты шокированы волевыми качествами попавших в плен украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+112
Тому що вони у себе дома, мєрзота.
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08.06.2022 17:53
+74
Более того. Скоро у тебя ,дядя будет ощущение давления 2 метров земли на твоё бренное тело.
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08.06.2022 17:54
+50
На раша тудей вихваляються як катують українських полонених...болю не відчувають?все живе відчуває!Буде суд і над вилупками з пропагандонського телебаченя рф!
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08.06.2022 17:56
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Тому що вони у себе дома, мєрзота.
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08.06.2022 17:53 Ответить
Более того. Скоро у тебя ,дядя будет ощущение давления 2 метров земли на твоё бренное тело.
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08.06.2022 17:54 Ответить
много "чести" так глубоко копать
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08.06.2022 18:46 Ответить
Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен»
А. С. Пушкин, 1829 г
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08.06.2022 17:54 Ответить
Ас Пушкін теж любив лузгати насіння
але заплутався у стропах парашюта
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08.06.2022 18:23 Ответить
... десь під Миколаєвом
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08.06.2022 18:28 Ответить
Кацапи нах!😃
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08.06.2022 19:30 Ответить
«Прости, украинский мудрец, наместник Феба и Приапа! Твоя соломенная шляпа Покойней, чем иной венец; Твой Рим - деревня; ты мой папа, Благослови ж меня певец!». Это строки из пушкинского письма 1824 г. к богатому помещику и поэту Аркадию Родзянко, владельцу села Родзянки Хорольского уезда Полтавской губернии. Пушкин познакомился с ним еще до ссылки - в 1818 г., будучи сотоварищем по петербургским литературным кругам и литературно-политическому обществу «Зеленая лампа», а осенью 1823 г. ожидал его в Одессе. В отношениях поэтов имели место конфликты и примирения.
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08.06.2022 20:20 Ответить
На раша тудей вихваляються як катують українських полонених...болю не відчувають?все живе відчуває!Буде суд і над вилупками з пропагандонського телебаченя рф!
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08.06.2022 17:56 Ответить
Окупанти цього не можуть зрозуміти.

А все просто - наші Воїни захищають свої сім'ї, і свою землю, а вони - статки своїх хазяїв.

Просто вони холопи, а ми вільні люди - споконвіку, і назавжди!
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08.06.2022 17:57 Ответить
І то була тілька тероборона.
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08.06.2022 17:59 Ответить
Опачки, "оговорочка по фрейду" - не відчуває болю? А мав би? (ви ж, паскуди, не катуєте!)
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08.06.2022 18:04 Ответить
Бо з вами, підори заліссянські, воює перша армія світу. Перша не за кількістю, а за якістю.
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08.06.2022 18:07 Ответить
Тому що ви - раби, холопи, кріпаки. А ми вільні козаки.
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08.06.2022 18:08 Ответить
Кацапи, вам звізда! Просто вас ще досить багато і це для вас не так очевидно. А ми це знали одразу, як тільки ваші лапті перетнули такий ворожий для вас порєбрік.
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08.06.2022 18:08 Ответить
це Україна, лаптеголові скрепоносці - не срана "сызрань",
прости Боже за матюк.
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08.06.2022 18:15 Ответить
///
Украинский актер восхитил сеть стихом о россии (ВИДЕО)

https://www.instagram.com/p/CeeASEWDCWn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

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08.06.2022 18:15 Ответить
Міцно!
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08.06.2022 18:21 Ответить
Love it - дякую!
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08.06.2022 18:25 Ответить
Неперевершено, аплодую. Респектіщє автору 💙💛
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08.06.2022 19:18 Ответить
Гарний актор, памятаю його ще по "Домашнєму арешту"
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08.06.2022 23:41 Ответить
Да, болван, у тебя правильное ощущение. Это предвкушение неизбежности. А потом вечное послевкусие чернозёма, если пленом не обойдётся.
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08.06.2022 18:18 Ответить
Це пряме зізнання в катуванні українських воїнів. Амнєсті-куєсті де ви там ? Чи рєзко осліпли та оглухли як обсє на данбасє? Чи ви досі скаржитесь що Україна публікує особисту інформацію про кацапських вбивць?
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08.06.2022 18:20 Ответить
Кацапи будуть відмазуватись , навіть якби їх до стінки притиснути подібними звинуваченнями . Щось на кшталт: "еті бандеровци ранєниє , кагда їх наши хірургі апєріруют ,штоби спасті , гаварят хірургам , што абєзболівающєго ілі наркоза ім нє нада ".
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08.06.2022 18:44 Ответить
Не відчувають болю... спасибі жителям кривбаса... за чудового прєзідєнта.
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08.06.2022 18:29 Ответить
А це до чого тут , полудурку ? Ти ,кацапе , будеш українців на сорти і касти ділити ?
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08.06.2022 18:47 Ответить
Кто Азов сдал?кацап как раз вещает за азовцев которые " боли не чувствуют",а Зели *****
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08.06.2022 20:13 Ответить
о чем ты?
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08.06.2022 19:44 Ответить
Ви послухайте ,що воно меле - нє чувствуєт болі, тобто над нашими полоненими знущаються і застосовують тортури.
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08.06.2022 18:42 Ответить
Вони захищають свою країну у міжнародновизнаних кордонах, вони (поки) незаконно зі зброєю не переходили на теритторію іншої держави. Якщо вони були зі зброєю, то на території України військовозобов'язаними якою вони являються. А от ви покидьки, окупаційні віська та терористи їх посібники, в Україні поза законом. Тому так
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08.06.2022 18:43 Ответить
nechujut boli....eto rjuZke prosto sadisti... nijakoi poshadi etim urodam , tolko v chernozem.
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08.06.2022 18:54 Ответить
Окупант прямим текстом сказав, що вони катують військовополонених . Це відео має бути на всіх засобах масової інформації світу. Військовий злочинець прямо признає вину рашистів.
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08.06.2022 18:57 Ответить
не чувствует боли, ничего..... суки, что ж вы им делали?
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08.06.2022 19:42 Ответить
Тебе писда, кацап. И ты об этом уже начинаешь догадываться. Ты боль будешь чувствовать. Боже, какие же они мутанты!
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08.06.2022 19:50 Ответить
Кацапи, вам цього ніколи не зрозуміти. Вас так ненавидять, що готові перетерпіти любий біль, щоб тільки ви подохли. Ви герої тільки в книжках та фільмах. Насправді ви найвеличніші сцикуни у світі. Тільки у вас лідерами можуть бути такі чморі ,як ***** та кадиров.
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08.06.2022 20:23 Ответить
Не чувствует боли . . . Тупо явка с повинной, что пленных наших мучают . . .

Ах ты ж мразь !
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08.06.2022 20:52 Ответить
Так вы и есть в плену, ******! Этот солдат знает, что никто из ваших из "второй армии" никогда бы не продержался столько, будь то в Мариуполе либо ещё где, а сказал бы: "да ну его *****!". И тот солдат над которым вы издеваетесь, знает что скоро за него отомстят, и никакой пощады вам тварям не будет! Он на своей земле и она ему помогает!
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08.06.2022 21:06 Ответить
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08.06.2022 23:42 Ответить
Божий суд не за горами
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09.06.2022 00:25 Ответить
Так по факту так воно і є. Просто цей орк ще не усвідомив, що йому пц.
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09.06.2022 06:49 Ответить
 
 