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Оккупанты шокированы волевыми качествами украинских защитников: "Такое ощущение, что не он у нас в плену, а мы у него в плену!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты шокированы волевыми качествами попавших в плен украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий08.06.2022 17:53
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Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен»
А. С. Пушкин, 1829 г
але заплутався у стропах парашюта
А все просто - наші Воїни захищають свої сім'ї, і свою землю, а вони - статки своїх хазяїв.
Просто вони холопи, а ми вільні люди - споконвіку, і назавжди!
прости Боже за матюк.
Украинский актер восхитил сеть стихом о россии (ВИДЕО)
https://www.instagram.com/p/CeeASEWDCWn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
Ах ты ж мразь !