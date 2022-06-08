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Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Враждебная РЭБ заглушила коптеры защитников Украины, но благодаря помощи небезразличных граждан удалось быстро собрать деньги на новые БПЛА.

Об этом пишет в фейсбуке Макс Бугель, передает Цензор.НЕТ.

"Пару дней назад враждебная РЭБ заглушила все наши коптеры. Я обратился к Ирине Волке, Иоланте Пришляк и моим друзьям из политехники и Redtag Consulting, которые за день организовали сбор средств и приобрели нам несколько коптеров на замену потерянных. Сегодня они уже у нас, и мы продолжаем работать", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метинвест передал Главному управлению разведки 120 дронов

Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ 01
Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ 02
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Топ комментарии
+10
то є файно.
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08.06.2022 18:18
+8
"Кварталісти" скинулись, але так і не купили навіть БВ жувальну гумку.
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08.06.2022 18:45
+7
росія продає щороку нафти на 200 млрд доларів. Якщо європа повністю відмовиться від покупок російської нафти, залишиться тільки китай.

доля китаю в експорті російської нафти 30%. А це 60 млрд доларів.

росія продає зараз нафту зі знижкою 30%. Получається на китаї вони зараз заробляють 42 млрд доларів.

Ще росія продає щороку газу на 100 млрд доларів. Якщо Європа відмовиться від російського газу - то 42 млрд - всього навсього стільки росія буде заробляти щороку від продажу своїх енергоресурсів.

Це для огромної страни дуже мало. Порівняно з 300 млрд, які вони раніше заробляли.

Якщо америка ще розконсервує венесуелу (а венесуела там не сильно проштрафилась, щоб на неї нафтове ембарго накладати, росія проштрафилась набагато більше ), та заключить ядерну угоду з Іраном, то ціни в світі на нафту впадуть в 2 рази. І росія тоді взагалі буде заробляти 21 млрд доларів на рік.

Цього не хватить їм навіть щоб армію фінансувати. Їх щорічний бюджет на армію 60 млрд доларів.
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08.06.2022 18:27
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Правила форума Совет форумчан
то є файно.
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08.06.2022 18:18 Ответить
То є люкс!
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08.06.2022 18:26 Ответить
Моцкалі мають гарну звичку малювати опізнавальні знаки для нашіх дронів)
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08.06.2022 18:42 Ответить
Красивое!
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08.06.2022 19:16 Ответить
Невже не можна захистити дрони щоб вони єслі шо переходили на внутрішню програму повернення назад.
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08.06.2022 18:26 Ответить
Це ж не військові дрони...чи є в них така опція, чи можливість їх так запрограмувати...
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08.06.2022 18:30 Ответить
елементарно, було б бажання
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08.06.2022 18:56 Ответить
Не все так бездоганно )))
Особенно когда скажем человеку , который еще в СССР делал приемники / передатчики для охоты на лис , а что касается беспилотников - пару десятилетий занимается их разработкой / ремонтом . РЭБ до лампочки ТОЛЬКО тем аппаратам , которые - или используют гироскопы , или оптику (лазер) или спутник - там она бессильна от слова СОВСЕМ . Гироскопы - механика , лазер - оптика , спутниковую тарелку смотрящую в небо с земли не заглушишь ...
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08.06.2022 19:44 Ответить
росія продає щороку нафти на 200 млрд доларів. Якщо європа повністю відмовиться від покупок російської нафти, залишиться тільки китай.

доля китаю в експорті російської нафти 30%. А це 60 млрд доларів.

росія продає зараз нафту зі знижкою 30%. Получається на китаї вони зараз заробляють 42 млрд доларів.

Ще росія продає щороку газу на 100 млрд доларів. Якщо Європа відмовиться від російського газу - то 42 млрд - всього навсього стільки росія буде заробляти щороку від продажу своїх енергоресурсів.

Це для огромної страни дуже мало. Порівняно з 300 млрд, які вони раніше заробляли.

Якщо америка ще розконсервує венесуелу (а венесуела там не сильно проштрафилась, щоб на неї нафтове ембарго накладати, росія проштрафилась набагато більше ), та заключить ядерну угоду з Іраном, то ціни в світі на нафту впадуть в 2 рази. І росія тоді взагалі буде заробляти 21 млрд доларів на рік.

Цього не хватить їм навіть щоб армію фінансувати. Їх щорічний бюджет на армію 60 млрд доларів.
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08.06.2022 18:27 Ответить
Індуси та інші чмошники будуть купувати
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08.06.2022 18:37 Ответить
Індуси і зараз купують, вони будут купувати той самий обсяг, що їм і був треба, просто дешевше.
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08.06.2022 18:44 Ответить
Чому індуси в Ірану не купують? Бо бояться порушувать ембарго? Отже, може просто треба на орду ембарго накласти, таке як на Іран? А не робити лише вигляд, що якось обмежують парашу.
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08.06.2022 19:00 Ответить
Кстаті, да!

Чому ніхто в Ірана не купує, але не бояться купувати в росії?
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08.06.2022 19:25 Ответить
Бо ембарго на Іран наклало ООН, а з русньо. ООН цього зробити не може, бо таке рішення блокує... русня!
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08.06.2022 19:51 Ответить
сказати індусам, що, якщо будуть купувати - то захід не буде купувати їх продукцію.

їм продаж товарів на захід важливіший, ніж купівля російської нафти.
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08.06.2022 19:24 Ответить
китай не платить нічого за цю нафту, оскільки нафтопровід був побудований в борг.
а от Індія справді купує великі обсяги із знижкою 30%.
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08.06.2022 18:57 Ответить
60 млрд це без ведення війни. Зараз військовий бюджет це мінімум в три рази більше...
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08.06.2022 18:59 Ответить
Реальность к сожалению намного хуже. Кто-то очень сильно лажанул с этим эмбарго! Из-за ожиданий прекращения поставок с россии нефти, цена на нее выросла чуть ли не два раза, увеличив доход рашки в три раза, если не больше. Индия уже в два раза увеличила закупку русской нефти, Китай на подходе - зачем ему дорогая нефть если можно брать на 30% дешевле. И нефть к сожалению довольно легко транспортируется (по сравнению с газом).
Сейчас уже начинает доходить до народа "правильная" схема, но боюсь что время уже упущено - надо было добавить дополнительный обязательный налог на русскую нефть, который бы передавали Украине. В итоге все старались бы брать другую нефть, но если совсем уж никак, то и Украина бы зарабатывала. И всякие Венгры платили бы нам за использование русской нефти. А там получили полный пизнец.
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08.06.2022 20:20 Ответить
а щоб ворожа реб пи...мідним тазіком накрилася.
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08.06.2022 18:39 Ответить
Зеленський обіцяв знешкоджувати ворожі РЕБи асфальтом .
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08.06.2022 18:47 Ответить
"Кварталісти" скинулись, але так і не купили навіть БВ жувальну гумку.
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08.06.2022 18:45 Ответить
Спочатку кричать чого ти, сцикун, не в окопi а на другий день просять дрони, бронiкi, запчастини.
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08.06.2022 19:02 Ответить
Хто тебе обідив?
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08.06.2022 19:19 Ответить
Скоріш за все це китайці глушать дрони свого виробництва
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08.06.2022 19:17 Ответить
Не обов"язково - чим керуеться дрон з Китаю вiдразу зрозумiло . ПротивоРЭБ - це гiроскопи-механiка / лазер (оптика ) / супутник - супротив цього РЭБ нiчого не може ПРИНЦИПОВО ...
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08.06.2022 19:50 Ответить
Цікаво...а є десь інформація,(відео, ну хоч аб фотка), що Зе щось купив за власний кошт для ЗСУ? Або 95й квартал? Або хтось із ОПи? Ну хоч а б щось?! Агов фаніки ЗеКо киньте ссилку-фотку-хоча б шось! Це ж буде вам + в карму!
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08.06.2022 19:19 Ответить
зелёная оп-а скинулась вся и купила сухие штаны сивухе.
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08.06.2022 19:30 Ответить
Так и эти дроны тоже заглушат.
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08.06.2022 21:03 Ответить
Я трохи не розумію🤔 - чому Україна не подасть нашим союзникам запит на "антиРЕБівську" зброю: ті самі ракети що наводяться за джерелом максимальної потужності випромінювання визначеного спектру електромагнітних хвиль?? Один з підвидів антирадарних ракет, повітряного базування.
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08.06.2022 22:24 Ответить
 
 