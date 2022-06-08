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Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Враждебная РЭБ заглушила коптеры защитников Украины, но благодаря помощи небезразличных граждан удалось быстро собрать деньги на новые БПЛА.
Об этом пишет в фейсбуке Макс Бугель, передает Цензор.НЕТ.
"Пару дней назад враждебная РЭБ заглушила все наши коптеры. Я обратился к Ирине Волке, Иоланте Пришляк и моим друзьям из политехники и Redtag Consulting, которые за день организовали сбор средств и приобрели нам несколько коптеров на замену потерянных. Сегодня они уже у нас, и мы продолжаем работать", – написал он.
Топ комментарии
+10 ViktorXP
показать весь комментарий08.06.2022 18:18
+8 CrossFirenko
показать весь комментарий08.06.2022 18:45
+7 Сергій Матвієнко b61c3773
показать весь комментарий08.06.2022 18:27
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Особенно когда скажем человеку , который еще в СССР делал приемники / передатчики для охоты на лис , а что касается беспилотников - пару десятилетий занимается их разработкой / ремонтом . РЭБ до лампочки ТОЛЬКО тем аппаратам , которые - или используют гироскопы , или оптику (лазер) или спутник - там она бессильна от слова СОВСЕМ . Гироскопы - механика , лазер - оптика , спутниковую тарелку смотрящую в небо с земли не заглушишь ...
доля китаю в експорті російської нафти 30%. А це 60 млрд доларів.
росія продає зараз нафту зі знижкою 30%. Получається на китаї вони зараз заробляють 42 млрд доларів.
Ще росія продає щороку газу на 100 млрд доларів. Якщо Європа відмовиться від російського газу - то 42 млрд - всього навсього стільки росія буде заробляти щороку від продажу своїх енергоресурсів.
Це для огромної страни дуже мало. Порівняно з 300 млрд, які вони раніше заробляли.
Якщо америка ще розконсервує венесуелу (а венесуела там не сильно проштрафилась, щоб на неї нафтове ембарго накладати, росія проштрафилась набагато більше ), та заключить ядерну угоду з Іраном, то ціни в світі на нафту впадуть в 2 рази. І росія тоді взагалі буде заробляти 21 млрд доларів на рік.
Цього не хватить їм навіть щоб армію фінансувати. Їх щорічний бюджет на армію 60 млрд доларів.
Чому ніхто в Ірана не купує, але не бояться купувати в росії?
їм продаж товарів на захід важливіший, ніж купівля російської нафти.
а от Індія справді купує великі обсяги із знижкою 30%.
Сейчас уже начинает доходить до народа "правильная" схема, но боюсь что время уже упущено - надо было добавить дополнительный обязательный налог на русскую нефть, который бы передавали Украине. В итоге все старались бы брать другую нефть, но если совсем уж никак, то и Украина бы зарабатывала. И всякие Венгры платили бы нам за использование русской нефти. А там получили полный пизнец.