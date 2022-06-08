РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12086 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
7 995 31
война (46961) Бутусов Юрий (3917)

Как усилить кадровую армию? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

8 июня в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет разбор ситуации на фронте и ответит на вопросы зрителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Как усилить кадровую армию? Как правильно использовать резервные части? Как поступить мобилизованным в случае конфликтной ситуации? Логистика и техническое снабжение. Проблемы взаимодействия со странами-партерами НАТО.

Актуальные аналитики. Подробный разбор ситуации. Юрий Бутусов отвечает на ваши вопросы в комментариях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Северодонецк. Где сейчас самые горячие точки Донбасса? | Бутусов онлайн. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Гнать в шею зелень с ней будем разбираться после победы! Ставить исполняющую обязоности презедента Лану Зеркаль и будет нам щястье и компетентных политиков во всех направлениях
https://youtu.be/psp4VAi9xGI
показать весь комментарий
08.06.2022 18:54
+9
Так жаль потерянных 3 года САБОТАЖА "Слуг" Особенно последний год ,когда они знали ,что будет внападение рашистов и демонстративно абсолютно не говили оборону и защиту , не уважали ЗСУ‼️
показать весь комментарий
08.06.2022 19:21
+6
Уважаемый Юрий , Вас очень любят и доверяютЗСУ‼️Вы достойный ,талантливый гражданин Украины ! Создайте свою партию из честных , умных ,образованных патриотов ‼️💙💛❤️Пригласите Арсения Яценюка , Виталия Портникова и всех проверенных патриотов Вы должны быть или президентом или министром обороны
показать весь комментарий
08.06.2022 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнать в шею зелень с ней будем разбираться после победы! Ставить исполняющую обязоности презедента Лану Зеркаль и будет нам щястье и компетентных политиков во всех направлениях
https://youtu.be/psp4VAi9xGI
показать весь комментарий
08.06.2022 18:54 Ответить
Це неможливо за Конституцією.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:14 Ответить
Бачу, це стає питанням виживання.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:52 Ответить
Зелёная плесень положила на Конституцию большой болт. А нам надо как-то победить в этой войне. Так что либо ZEшобла, либо свободная от кацапов Украина
показать весь комментарий
08.06.2022 22:15 Ответить
Скільки можна писати що вона не згодна на цю посаду.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:26 Ответить
Сделать мобилизационный резерв 10 миллиона человек и каждому выдать высокоточную ракету на максимальной дальности. И чтобы отскакивало от зубов!
показать весь комментарий
08.06.2022 19:32 Ответить
Уважаемый Юрий , Вас очень любят и доверяютЗСУ‼️Вы достойный ,талантливый гражданин Украины ! Создайте свою партию из честных , умных ,образованных патриотов ‼️💙💛❤️Пригласите Арсения Яценюка , Виталия Портникова и всех проверенных патриотов Вы должны быть или президентом или министром обороны
показать весь комментарий
08.06.2022 19:16 Ответить
Поддерживаю!
показать весь комментарий
08.06.2022 19:18 Ответить
Патриоту Арсению Яценюку необходимо сначала достроить стену на границе с рф, а затем пробовать идти во власть.
показать весь комментарий
08.06.2022 20:46 Ответить
00))))))
показать весь комментарий
08.06.2022 22:05 Ответить
Так жаль потерянных 3 года САБОТАЖА "Слуг" Особенно последний год ,когда они знали ,что будет внападение рашистов и демонстративно абсолютно не говили оборону и защиту , не уважали ЗСУ‼️
показать весь комментарий
08.06.2022 19:21 Ответить
А ви не допускаєте що це робилось навмисно? Зданий південь України тому доказ.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:30 Ответить
Бандера.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:27 Ответить
Юрий, не могли-бы Вы , поговорить с Залужным лично и рассказать эту ситуацию ?Как было-бы хорошо ,чтобы Вы были советником Залужного , а не придурочная безуглая от Ермака
показать весь комментарий
08.06.2022 19:28 Ответить
Вика , Залужный работает на все 150 , а может и на все 250 , он не может к сожалению вести все вопросы ,
а вам плюсик в карму
показать весь комментарий
08.06.2022 20:58 Ответить
Масштабний звіздєц, в общем.
Не готові ми до війни, абсолютно.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:45 Ответить
Міністр оборони ? Чи міністр здачі ?
Міністерством оборони зараз працюють волонтери, а озброюють нас західні партнери.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:51 Ответить
В мене таке враження, що через незлагодженість, невміння, гине дуже багато наших військових.
Хтось посилено створював хаос, три роки..
показать весь комментарий
08.06.2022 19:49 Ответить
Хаос в нашому війську замінив постсовітську безініціативність на фоні відсутності ефективної вертикалі управління. Тож, сам факт не є очевидим мінусом. Упорядкування хаосу задля для досяегннггя цілей, власне і є управлінням.
Бутусов дещо інакше, але з тих самих міркувань сформулював тезу про те, що ******* війна полягає в ефективному управлінні оперативно взаємозв'язаними забезпеченими і мотивованими підрозділами, які самостійно виконують тактичні завдання різного рівня.
показать весь комментарий
08.06.2022 21:21 Ответить
Так это потому,что часть сил дезертировала с позиций орки сегодня захватили Святогорск
показать весь комментарий
08.06.2022 20:16 Ответить
Уважаемый, Юрий Бутусов! Расскажите в эфире Ваше видение о причинах таких масштабных ляпов в организации обороны государства. Ведь 15.02.2022 в статье на Цензоре Вы утверждали, что все военнослужащие приведены в полную боеготовность, получили оружие и БК, заняли позиции. За 9 дней что-то изменилось или настолько массированное наступление рф действительно не ожидалось? Заранее благодарен.
показать весь комментарий
08.06.2022 20:44 Ответить
армия должна быть отделена о верховного и его оп-ы.
показать весь комментарий
08.06.2022 20:47 Ответить
за два три месяца можно было собрать шастающих от безделья мужиков и подготовить. Не все они бездари.
показать весь комментарий
08.06.2022 21:14 Ответить
А мужикам оно надо ?
показать весь комментарий
08.06.2022 23:22 Ответить
Юрий,4 дня назад звонил ребятам в Северодонецк,нет ни хера с оружия,сидят и днем и ночью под обстрелами..О чем этот стрим,елементарного нет ,люди герои В.Логачов ,Саня Баунов
показать весь комментарий
08.06.2022 21:22 Ответить
Пан Юрій наполягає на гнучкості зворотнього зв'язку в спілкуванні тактичного рівня з управлінням, тоді як зв'язок, часом, взагалі бездіє. Звідси й виникають проблеми, які пропонується вирішувати через рапорти зовнішнім каналом. На мою думку, така ідея нежиттєздатна силами окремої людини. На додачу, управління і генштаб не будуть сприймати належним чином звернення зі сторони. Хоча, спроба їх реєструвати і зберігати у автоматизований спосіб через електронний ресурс задля подальшого направлення в електронний же спосіб на адресу управління, - за певних зусиль можливо й знайде свій шлях до війська.
А от безпечне зберігання і систематизація поданої заявниками добровільно інформації щодо полонених і особливо загиблих в межах військово-політично орієнтованого ресурсу Цензора, на мою думку, могла б відіграти шалено важливу соціальну функцію. Тобто реалізувати потенціал однієї з найбільш популярних внутрішньо-українських соціальних мереж. Цензор отримає додаткову увагу суспільства і збільшення ваги в медіапросторі. Суспільство може отримати за певних зусиль незалежну від влади, а тому потенційно більш ефективну платформу, що могла б об'єднати зусилля і діяльність низки соціальних груп, які розповсюджують інформацію через загальні соціальні мережі, що не зберігають її конфіденційність. І створити пул даних про місця загибелі, поховань, останків війсьовиків, що рано чи пізно будуть затребувані в історичній і пошуковій роботі.
Тоді як на належну діяльність МО, принаймні на цей час, годі й сподіватися.
показать весь комментарий
08.06.2022 22:19 Ответить
 
 