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Как усилить кадровую армию? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
8 июня в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет разбор ситуации на фронте и ответит на вопросы зрителей.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Как усилить кадровую армию? Как правильно использовать резервные части? Как поступить мобилизованным в случае конфликтной ситуации? Логистика и техническое снабжение. Проблемы взаимодействия со странами-партерами НАТО.
Актуальные аналитики. Подробный разбор ситуации. Юрий Бутусов отвечает на ваши вопросы в комментариях.
Топ комментарии
+9 Sergey Abramskiy
показать весь комментарий08.06.2022 18:54
+9 Vika Lysenko
показать весь комментарий08.06.2022 19:21
+6 Vika Lysenko
показать весь комментарий08.06.2022 19:16
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Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/psp4VAi9xGI
а вам плюсик в карму
Не готові ми до війни, абсолютно.
Міністерством оборони зараз працюють волонтери, а озброюють нас західні партнери.
Хтось посилено створював хаос, три роки..
Бутусов дещо інакше, але з тих самих міркувань сформулював тезу про те, що ******* війна полягає в ефективному управлінні оперативно взаємозв'язаними забезпеченими і мотивованими підрозділами, які самостійно виконують тактичні завдання різного рівня.
А от безпечне зберігання і систематизація поданої заявниками добровільно інформації щодо полонених і особливо загиблих в межах військово-політично орієнтованого ресурсу Цензора, на мою думку, могла б відіграти шалено важливу соціальну функцію. Тобто реалізувати потенціал однієї з найбільш популярних внутрішньо-українських соціальних мереж. Цензор отримає додаткову увагу суспільства і збільшення ваги в медіапросторі. Суспільство може отримати за певних зусиль незалежну від влади, а тому потенційно більш ефективну платформу, що могла б об'єднати зусилля і діяльність низки соціальних груп, які розповсюджують інформацію через загальні соціальні мережі, що не зберігають її конфіденційність. І створити пул даних про місця загибелі, поховань, останків війсьовиків, що рано чи пізно будуть затребувані в історичній і пошуковій роботі.
Тоді як на належну діяльність МО, принаймні на цей час, годі й сподіватися.