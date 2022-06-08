10 лет назад началось Евро-2012. Тогда наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинскому народу 8 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Равно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – в Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран, в том числе и в Донецке, на "Донбасс Арене". Всего только 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире.
10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия.
Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наше знамя и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирное, безопасное, открытое для мира. И, конечно, новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс Арене".
Пожалуйста, подождите...
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз.
Прості питання:
- Чому Щєлєнський евакуював свою сім'ю напередодні війни, якщо він всій країні розповідав про шашлики?
- Чим життя Олени, Олександра, Рими Щєлєнських цінніше, ніж житті тисяч мешканців Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова?
Спочатку народ обрав кучму, януковича , давав рейтинги хутіну , не вчив державну мову, тощо.
І вже потім почалась війна.
формула№2 рпц=упцмп=духовне поработіння
все за графіком...
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
Зеленський у Москві. 2014-ий. Найкраще.