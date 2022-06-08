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Донецк (6300) Евро-2012 (2548) Зеленский (16567)

10 лет назад началось Евро-2012. Тогда наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинскому народу 8 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Равно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – в Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран, в том числе и в Донецке, на "Донбасс Арене". Всего только 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире.

10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия.

Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наше знамя и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирное, безопасное, открытое для мира. И, конечно, новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс Арене".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные обстреляли центр Донецка для "картинки" в СМИ, - ЦПД
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Топ комментарии
+41
Лейтенант ВДВ РФ Булатов хотел превратить каждый украинский город в Бучу - но не успел - ликвидирован ВСУ (наша защита и опора)
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08.06.2022 22:20
+36
До 2019 наша Армія розвивалася, розробляли нову зброю, але потім прийшли зЕ!
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08.06.2022 22:16
+25
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08.06.2022 22:18
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До 2019 наша Армія розвивалася, розробляли нову зброю, але потім прийшли зЕ!
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08.06.2022 22:16 Ответить
Із криворізького недомірка хочуть зробити гетьмана. А воно як було шинкарем, так шинкарем і здохне.
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08.06.2022 22:27 Ответить
Який шинкар? цирульник.
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09.06.2022 01:28 Ответить
цирульник голохвастов собственою персоною.
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09.06.2022 08:52 Ответить
Єдиний раз, коли Щєлєнський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз.
Прості питання:
- Чому Щєлєнський евакуював свою сім'ю напередодні війни, якщо він всій країні розповідав про шашлики?
- Чим життя Олени, Олександра, Рими Щєлєнських цінніше, ніж житті тисяч мешканців Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова?
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08.06.2022 22:16 Ответить
кака была-кака есть , пора уже их бомбить
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08.06.2022 22:18 Ответить
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08.06.2022 22:18 Ответить
одним словом ********
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08.06.2022 23:08 Ответить
10 років тому в українському Донецьку почалося Євро-2012, а сьогодні "тєлєграфнає агєнцтво савєццкава саюза" повідомило, що так зване "правітєльство данєцкай народнай ріспублікі" відправлено у відставку
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08.06.2022 22:18 Ответить
Коли вони всі побриються , чесно задовбало на цей чагарник дивитись
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08.06.2022 22:19 Ответить
Зелені "бородами" собі імідж мужніх мужчін нагнітають... Ну тіпа "до перемоги голитися не буду, але й воювати не піду бо яж "цінний партійний штик" ... Блазні...
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08.06.2022 22:38 Ответить
Лейтенант ВДВ РФ Булатов хотел превратить каждый украинский город в Бучу - но не успел - ликвидирован ВСУ (наша защита и опора)
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08.06.2022 22:20 Ответить
Надіюся, це падло спочатку помучилось, а тільки потім здохло
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08.06.2022 22:44 Ответить
Шоб его труп собаки сожрали, а кости розтаскали по оврагам
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08.06.2022 22:46 Ответить
Родітєлям должен, вивіз перед війною. А 20 % України здав ворогу.
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08.06.2022 22:22 Ответить
Давайте говорити конкретно.
Спочатку народ обрав кучму, януковича , давав рейтинги хутіну , не вчив державну мову, тощо.
І вже потім почалась війна.
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08.06.2022 22:22 Ответить
імперська формула№1 російський язик чи щелепа) +проросійські партії=ослаблення України
формула№2 рпц=упцмп=духовне поработіння
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08.06.2022 22:41 Ответить
Дивно, якщо не згадав про Порошенка і ліпецьку фабрику.
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08.06.2022 22:42 Ответить
Хоть убейте меня, а я не могу понять зачем все эти видосики? Откуда у президента воющей страны столько свободного времени, чтобы заниматься этим? Если нечем заняться - соберитесь всем Кварталом 95 и дайте благотворительный концерт в Париже, сыграйте там на рояле, спойте песни, а на вырученные деньги купите б/у САУ Цезарь и привезите на фронт.
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08.06.2022 22:24 Ответить
ви не розуміете - зелені недотрожні.
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08.06.2022 22:27 Ответить
Малорос зеленский привык фейсом торговать на публику. Без большой аудитории ему не спится. И ещё кто-то из ОПы ему сказал, шо видосиками рейтинги подымаются, как на дрожжах
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08.06.2022 22:50 Ответить
Мабуть, таку вечірню манеру йому порадили - щоб у цьому наслідувати іншу велику людину - Франкліна Рузвельта. Той, коли піднімав США під час Великої Депресії по вечорах по радіо народу розповідав про важливі кроки центральної влади щодо підйому економіки, боротьби із злочинністю, підбадьорював людей тощо. Це дуже імпонувало людям, люди гуртом збирались біля приймачів і потім обговорювали промову і Президента. Ну, а тут ще й не про радіо йдеться. Зелені понти по ТБ, і більш нічого. Думає, що він тепер як Рузвельт. Не дивлюсь - гидко чути все від нікчемної людини, яка у великій мірі до цієї біди в Україні призвела.
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08.06.2022 23:03 Ответить
А це хіба не про Черчиля з його щовечірніми радіозверненнями?!
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08.06.2022 23:19 Ответить
У Боневтіка вже почалась передвиборча кампанія. Вибори ( це тобі не Чонгар ) йому ******** ніяк не можна, бо так швидше доведеться відповідати за, як мінімум, злочинну недбалість при виконанні обов'язків президента. А може все - таки він згадає свою обіцянку - на один термін і всьо?
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09.06.2022 00:42 Ответить
вечірній відосик від наркота...
все за графіком...
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08.06.2022 22:25 Ответить
Дефективне
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08.06.2022 22:27 Ответить
шашликі, гульба, всьо будіт харашо

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08.06.2022 22:28 Ответить
Возможно ли достучаться до владных идиотов ???

‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
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08.06.2022 22:32 Ответить
Не пи*ди.

Зеленський у Москві. 2014-ий. Найкраще.
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08.06.2022 22:33 Ответить
Ще в 2008-му чи то в 2009-му, якраз коли відкрили Донбас Арену, грали Шахтар і Динамо. На матчі було дуже багато люду. і той люд несамовито скандував тоді "Даві хахлов"... Там те бидло в переважній більшості ненавиділо Україну і хотіло в савєцкій саюз. а коли через кілька років грали в Донецьку гру з голландцями, то свою збірну на 50-ти тисячну арену прийшло підтримати аж 12 тисяч вболівальників. і порівняти скільки приходило вболівальників підтримати свою збірну, коли та грала у Львові, Києві, Дніпрі чи в Одесі.
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08.06.2022 22:38 Ответить
ані же нє мєсниє, их сралин завьоз
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08.06.2022 22:47 Ответить
"мастер-відосік", Боневтік, де жінку свою загубив, Дєрьмака?
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08.06.2022 22:45 Ответить
даунбас невиліковний
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08.06.2022 22:45 Ответить
За 10 лет "мудрый" нарiд повторил 2 главные ошибки- выбрал Хама ("старые регионы") и Янелоха Боневтика ("молодые регионы"). Это хождение по граблям стоило "мудрому нарiду" сотен тысяч жизней и миллионов эмигрировавших или угнанных в Парашу. Но судя по последним событиям "мудрый нарiд" готов в 3-й раз повторить, чего он уже не переживёт.
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08.06.2022 22:48 Ответить
Зленеский кто запретил ликвидировать врагов с 2019 в днр+лнр???
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08.06.2022 23:08 Ответить
Где министр таран??? Служит послом?
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08.06.2022 23:09 Ответить
"Данєцк гордий"?! - Вова, ось не п**ди. Антиукраїнська клоака був той данєцк.
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08.06.2022 23:22 Ответить
Всі 30 ріків Незалежності вони мутили воду . Звідти вилізли януковичі . А зе нехай подивиться як бамбасянє освистують Гімн України перед матчами нашої збірної на тому Євро 2012 .
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09.06.2022 06:36 Ответить
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09.06.2022 02:03 Ответить
Вы играете на руку российской пропаганде, большая часть Украины поддерживает Зеленского.
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09.06.2022 05:28 Ответить
*****!
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10.06.2022 00:14 Ответить
Ежегодно в дотационный Донбасс вылаживали из бюджета 12 миллиардов гривен...Мыкола Янавич знал это ещё с первой шахтёрской забастовки в июне ,1989 г...кармильцы сидели на шее украинских налогоплательщиков...
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09.06.2022 04:38 Ответить
Да, но потом украинцы решили стать Це Европой. Это была детская наивность и жест отчаяния от бесконечного прозябания и топтания на месте. Но причины надо было искать в себе, а не в москалях.
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09.06.2022 05:22 Ответить
Ну поки що "депутати" з твоєї зеленої шобли,які злилися під кацапню розповідають,що "расєя прішла навсєгда".
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09.06.2022 06:48 Ответить
Зеленский сам постоянно говорит, что он президент Украины только по состоянию на 24.02.2022. И жаждет вернуться в это состояние. Но тогда это не его Донецк, чего он так переживает.... За Донецк он даже не собирается бороться - не его он.
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09.06.2022 07:01 Ответить
Черговий відосік з пафосним монологом. Накшталт відомого з мультфыльму - "какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный Я и песенка моЯ!".
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09.06.2022 10:09 Ответить
а в 19 упоротые ЗЕБилы по приколу выбрали голобородьку, а получили малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата и теперь вся Украина в крови из-за идиотов.....
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09.06.2022 20:54 Ответить
Памятаємо як донецьких призначали на всі державні посади зек з подачі юща був президентом України
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09.06.2022 23:24 Ответить
 
 