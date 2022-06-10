"Раз, два, три. Минус орк", – снайпер уничтожает оккупанта. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент видеозаписи, на которой украинский снайпер уничтожает оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны слова украинского бойца о готовности и звуки выстрела. Также виден и захватчик, копающийся на опушке леса.

"Работа нашего нашего снайпера. Минус орк", - подписал видео автор сообщения.

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