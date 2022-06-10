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"Раз, два, три. Минус орк", – снайпер уничтожает оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликован фрагмент видеозаписи, на которой украинский снайпер уничтожает оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны слова украинского бойца о готовности и звуки выстрела. Также виден и захватчик, копающийся на опушке леса.

"Работа нашего нашего снайпера. Минус орк", - подписал видео автор сообщения.

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Топ комментарии
+66
От і немає москаля...
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10.06.2022 11:56
+60
Поховають москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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10.06.2022 11:58
+40
Поховали москаля як собаку
Видно руки, видно ноги, видно сраку
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10.06.2022 12:05
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От і немає москаля...
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10.06.2022 11:56 Ответить
Поховають москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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10.06.2022 11:58 Ответить
Поховали москаля як собаку
Видно руки, видно ноги, видно сраку
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10.06.2022 12:05 Ответить
Поховали край дороги москаля.
Не залишилось від нього ні***
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10.06.2022 12:14 Ответить
І навіть зубів не лишилось, бо ці алкаші завжди без зубів. 😂
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10.06.2022 12:16 Ответить
Склали в яму край дороги
Руки, ноги, сраку й роги...
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10.06.2022 12:35 Ответить
Поховали москаля як буржуя,
видно руки, видно ноги,
видно "паспорт".
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10.06.2022 13:17 Ответить
Поховали москаля у куфайці,
видно руки, видно ноги,
видно "пальці".
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10.06.2022 13:19 Ответить
Поховали москаля.. Ой, не ховали..
Його песики залюбки жували..
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10.06.2022 12:16 Ответить
Хуже москалей только собаконенавистники!
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10.06.2022 12:30 Ответить
Видно ратиці і лапи,
Видно роги
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10.06.2022 12:19 Ответить
Поховали москаля на світанці
Став він кормом маленької собаці
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10.06.2022 15:58 Ответить
Мне нравиться. скачал. Буду ежедневно смотреть перед сном.
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10.06.2022 11:57 Ответить
как мешок с картошкой свинособака упала
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10.06.2022 12:03 Ответить
все по сценарию родился в скрепном гавнище помучался приехал на чужбину за стиралкой и своей самке бу трусы а тут хлопок поехал домой в мешке ватная самка убитая горем получила 10 тысчь и все
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10.06.2022 12:06 Ответить
або прикопали десь там же, в лісі, "нєт тєла - нєт дєла", самка без грошей - профіт.
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10.06.2022 12:17 Ответить
Так дярєвня лишилась без пральної машинки.
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10.06.2022 12:07 Ответить
Нє успєл заваєвать Кієв за трі дня
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10.06.2022 12:07 Ответить
Получит награду. Посмертно.
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10.06.2022 12:11 Ответить
посмердтно, бо мальчік - смерд
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10.06.2022 21:18 Ответить
погиб на учениях ... херойськи
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10.06.2022 12:24 Ответить
Чудова робота.... Але ЗСУ потрібно на відео ставити свій WATER MARK (ледь помітний, прозорий логотип...бажано на весь екран)...

Москалі почали масово видавати такі відносини за свої......
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10.06.2022 12:09 Ответить
Та пішли ті кацапи нах. Вони і над Зміїним вже ескадрілью українських літаків "збили". Самі серуть-хай самі жруть.
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10.06.2022 12:13 Ответить
Раз,два,три...5 лямов дебильной родне. И то далеко не факт)
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10.06.2022 12:11 Ответить
Як французькі САУ Caesar б'ють ворога в Україні: відео https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s
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10.06.2022 12:12 Ответить
Один вистріл - один скопичений орк.
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10.06.2022 12:14 Ответить
Не. Отчет же не даром дан. На "раз-два-три" стреляет разом пара. Чтоб наверняка "охоронец нефтевышки" на удобрение пошел. ))
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10.06.2022 14:11 Ответить
+. чути два постріли
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11.06.2022 13:37 Ответить
раз, два, три елочка гори. хороший выстрел
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10.06.2022 12:14 Ответить
от і добре
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10.06.2022 12:22 Ответить
Снайперу - докторскую степень по математики за работу "Практические применение трех цифр при вычитании кацапа". 🏆
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10.06.2022 12:34 Ответить
Кацап посрать видимо мостился
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10.06.2022 12:37 Ответить
Типа поскользнулся.
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10.06.2022 12:43 Ответить
Немає москаля, немає москаля...
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10.06.2022 12:47 Ответить
"Раз, два, три. Мінус орк"
********

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10.06.2022 12:53 Ответить
близкое расстояние, минуснули судя по звуку из лекого стрелкового с оптикой. Вся защита на орках - это броник из консервных банок, да задубевшая от пота и грязи зимняя фуфайка
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10.06.2022 13:17 Ответить
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел гоблин погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в гоблина стреляет.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает гоблин мой.
Привезли его в больницу,
Он украл там рукавицу,
Привезли его в палату,
Он украл врача зарплату.
Повезли его в глубинку,
Спер стиральную машинку.
Привезли его домой,
Оказался он живой!
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10.06.2022 13:35 Ответить
дай бог ему здоровья, пусть скорее встает на ноги......................
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10.06.2022 13:43 Ответить
Не дуже і смішно, якщо у тебе загинула близька людина точно від такого подвійного пострілу у обличчя...
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10.06.2022 14:09 Ответить
Груз 200 (руб.)
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10.06.2022 14:13 Ответить
Ребята, спасибо! Шикарное видео.

Рузькэ сдохло.
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10.06.2022 14:52 Ответить
Осталось еще тысяч 20 русских завалить, и без мобилизации мордор начнет отползать. А серьезная мобилизация приведет к разборкам внутри мордора.
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10.06.2022 15:58 Ответить
я не пойму
че он там делал?
как будто вещи там собирает что ли
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10.06.2022 20:06 Ответить
НЕОБХІДНО ТРЕНУВАТИ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ ТА НЕ ТІЛЬКИ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ КОРРУПЦІОНЕРІВ ТА ЇХ РОДИЧІВ !!!
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11.06.2022 04:39 Ответить
Перед тем как его убили он чото там паковал в чемодан. Наверное *******
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11.06.2022 09:28 Ответить
О зараз роздоліє для снайперів
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11.06.2022 16:16 Ответить
 
 