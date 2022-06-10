"Раз, два, три. Минус орк", – снайпер уничтожает оккупанта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликован фрагмент видеозаписи, на которой украинский снайпер уничтожает оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны слова украинского бойца о готовности и звуки выстрела. Также виден и захватчик, копающийся на опушке леса.
"Работа нашего нашего снайпера. Минус орк", - подписал видео автор сообщения.
Топ комментарии
+66 Yevgeny Mironov
показать весь комментарий10.06.2022 11:56
+60 Старый зольдат
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+40 Папєрєднік
показать весь комментарий10.06.2022 12:05
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Видно руки, видно ноги, видно роги.
Видно руки, видно ноги, видно сраку
Не залишилось від нього ні***
Руки, ноги, сраку й роги...
видно руки, видно ноги,
видно "паспорт".
видно руки, видно ноги,
видно "пальці".
Його песики залюбки жували..
Видно роги
Став він кормом маленької собаці
Москалі почали масово видавати такі відносини за свої......
********
Вышел гоблин погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в гоблина стреляет.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает гоблин мой.
Привезли его в больницу,
Он украл там рукавицу,
Привезли его в палату,
Он украл врача зарплату.
Повезли его в глубинку,
Спер стиральную машинку.
Привезли его домой,
Оказался он живой!
Рузькэ сдохло.
че он там делал?
как будто вещи там собирает что ли