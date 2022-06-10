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"Мяса же охота", - оккупанты продолжают есть украинских собак. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты на территории Украины продолжают питаться собаками.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

Рашист жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х#рня полная, как поросятам".

По словам оккупанта, их пайки идут "налево", и виноваты в этом командиры, которые их перепродают.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мяса охота же!" - говорит военный РФ.

Читайте также: Оккупанты страдают от жары в утепленной форме: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехват СБУ. АУДИО
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Топ комментарии
+29
варвари
вони і людей би їли, власне, як їхні предки
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10.06.2022 12:22
+27
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10.06.2022 12:34
+18
Ага. Ще Геродот писав что мокши андрофаги.
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10.06.2022 12:24
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На те і свінопси аби собачатину жерти.
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10.06.2022 12:21 Ответить
собаки им это припомнят
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10.06.2022 13:23 Ответить
хай краще щурів, псів, лисиць і іншу живність їдять, ніж людську худобу - корів, курей.
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10.06.2022 16:46 Ответить
Лисиця тверда шо кирзова хатява, її хрін вгризеш.
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11.06.2022 13:26 Ответить
варвари
вони і людей би їли, власне, як їхні предки
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10.06.2022 12:22 Ответить
Ага. Ще Геродот писав что мокши андрофаги.
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10.06.2022 12:24 Ответить
вони давно відомі збоченці
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10.06.2022 12:30 Ответить
Так не пойдёт. По фен шую надо с точностью до наоборот.
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10.06.2022 12:22 Ответить
Нічого, буде і навпаки - собаки доїдатимуть 200 орка...
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10.06.2022 12:24 Ответить
200-го не треба, ще трупною отрутою собі нашкодить. Собака ж хижак, хай ловить живого та харчується.
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10.06.2022 14:36 Ответить
круговорот дерьма в природе.....а до того ці собаки харчувалися дохлою руснею...
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10.06.2022 12:27 Ответить
хто кого дожере: орки собак, чи собаки орків?
ставлю на собак
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10.06.2022 12:29 Ответить
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10.06.2022 12:34 Ответить
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10.06.2022 12:34 Ответить
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10.06.2022 12:37 Ответить
Кто первый сел - тот того и съел 😂
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10.06.2022 14:21 Ответить
A sabaki ta shchas zhirnije , ruskije tushki vsjudu valajetsa....tak skazati , krug zamknulsa , sabaka sjela ruskava - ruskij sjel sabaku-ruskij sjel ruskava ....🤮
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10.06.2022 12:40 Ответить
Так от невидумана історія. Родина моїх друзів втекла з села Липівка під Макаровом у Київській області. Не було можливості забрати з собою собаку. Залишили у дворі відв'язаним. Думали не виживе. Повернулися через місяць. Собака прибіг і навіть трохи розтовстів. Як і де харчувався не розповідає.
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10.06.2022 13:12 Ответить
Хорошая добрая история со щасливым концом. Рад за пёсю👍
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11.06.2022 09:49 Ответить
Взагалі м'ясо собак вважається дуже корисним, наприклад у Мордорі ним лікуються від туберкульоза. У корейців це взагалі найбільший делікатес. У мене був один знайомий китаєць у Харкові так він взагалі усіх гадюк переловив на сховище. Він їх клав у трилітрову банку зі спиртом, потім все це пив разом з друзями. А мене навчили у Болгарії їсти равликів, тобто уліток московської мової. Це взагалі червяки, відверто кажучи, але французи та їнші нації це вважають за ділекатеси.
А в цілому у культурі Мордора собаки - це делікатесна їжа. Був дуже здивований, коли у Харкові почув розмову між сусідами - а скильки твоїй собачці років - три - та вже пора її їсти. Нажаль східна Україна у дуже великому відсотку людей не відрізняється поглядами від Мордору.
До речі, свині їдять гімно, від чого мусульмані вважать їх нечистими, а ми вважаєто свіней найбільш приємної та чистою їжею.
А от болгари наприклад - взагалі не знають що таке творог (сир українською) або наприклад гречка. Тобто те що вони вважають за творог, вони називають изваром, але кладуть туді стільки солі, що той творог солоніше за самий найсолоніший оселедець оба огірок - їсти той солоний треш взаалі неможливо, але ім подобається. А ще у них найбільший делікатес те, що ми взагалі викидуємо - шлунок від вівці. Вони варять з нього супчик, який називають шкембе. І той треш цінується у болгар більше ніж акулій супчик у китайців.

Отже. Не впевнений, що треба глузувати з пристрастів до їжи, по перше тому що поперше ми не дуже відрізняємось від мешканців мордору по пристрастям до їжи. А подруге СБУ краще зайнятися своїми справами. От наприклад, коли за останні 8 років підірвали усі наши склади з набоями - ви чим займалися?
Я от бачив повідомлення, що ви розглядали порно різноманітні, а потім дівок що відосики свої розпродавали заможнім інозамцям - притягували до відповідальности. Та ще дуже багато повідомлень я бачив про вашу боротьбу з кріптовалютою, пейпалом - та іншими єлектронними грошима. ЗАМІСТЬ своєї роботи, яка вам прописана у законодавчих документах.
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10.06.2022 12:40 Ответить
При чому тут Ваш коментар??? Пишуть про те, що 2й армії світу нема шо їсти, то вони собак їдять. Не від кулінарних вподобань! Чи ви думаєте, вони гурмани?!
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10.06.2022 13:09 Ответить
мій коментар до того, що наші сміки на 99,99% відповідають смакам росіян, а СБУ треба зайнятися своєю справою
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10.06.2022 16:15 Ответить
Ваші особисті смаки може і відповідають, але точно не наші.
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10.06.2022 16:22 Ответить
(1) Ксюша, навчись розмовляти від свого імені, а не - МИ, НІКОЛАЙ ДРУГИЙ. Ти - не Україна, з'ясуй для себе це. Й відповідай за себе особисто. Наприклад, мені подобаються равлики,бо це просто склизькі червяки, або наприклад - мені не подобється свиніна, бо свині їдять гімно.

(2) До речі, у тебе завжди дуже патріотичні коменти, які просто часто діскредетують українців та виставляють їх безмозглими дурнями.

(3) І да, мої смаки щодо їжі точно такі, як у 99% кацапів. Як у тебе, доречі. Й мої та твої смаки радікально відрізняються від смаків, наприклад, болгар чи китайців.
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10.06.2022 17:18 Ответить
///що наші сміки на 99,99% відповідають///

///навчись розмовляти від свого імені, а не - МИ///

Чувак, тебя ничего не смущает в этих двух цитатах?
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10.06.2022 21:51 Ответить
балбес російськомовний. в Україні немає тутиков. Є ЦУЦИКИ.
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10.06.2022 17:21 Ответить
Жизнь такая. Иногда орки жрут собак. Но чаще - наоборот.
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10.06.2022 12:43 Ответить
Всех собак пожрут
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10.06.2022 12:44 Ответить
Наші собачки кацапів жеруть , а кацапи потім жирненьких собак жеруть 🙄🙄🙄ужас !
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10.06.2022 12:47 Ответить
кацапам варто спробувати своїх дохлих салдафонів жерти... а що? Собаки отруєні можуть бути..Це ж бандерівські собаки з підземних американських біолабораторій у львівському метро.
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10.06.2022 21:08 Ответить
Мало кому доводилося бачити в тепловізор, як харчувалися в Ірпіні на "Жирафі" і собачки, і котики, і навіть пацюки з мишами. Морди повід'їдали ого-го і шерсть аж вилискувала.
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10.06.2022 12:56 Ответить
СБУ хоч щось робить чи тільки відео з орками постить. Особисто мені не цікаво вони їдять собак чи їх собаки, мости і дамби стоять, міста руйнуються,а вони і надалі про ворога без мотивації,а цілі заводи вивозяться, зерно ...Не можна ворога недооцінювать.
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10.06.2022 12:59 Ответить
Бідні песики…
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10.06.2022 13:14 Ответить
"Не наблюдаю в моей дворняге тупости, которой угнетают меня друзья-неандертальцы" (Фаина Георгиевна Раневская). Эти неандертальцы, кроманьонцы - с чудских озер и болот (российская нечудь) - жрут собак с удовольствием - климы чугункины (поедают себе подобных).
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10.06.2022 13:23 Ответить
Из какого средневекового мракобесного днища вылезла эта "вторая армия мира"?
Жрите друг друга, уроды, больше пользы миру будет!
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10.06.2022 13:39 Ответить
до свидания ласковыймишка свиноцабака...
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10.06.2022 14:00 Ответить
У свинособаки порвался пердак просто.
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10.06.2022 15:48 Ответить
А слабо відібрати 20 % територій у першої армії ?
Ідіоти , блін..
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10.06.2022 14:16 Ответить
Наши песики їх більше з'їли.
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10.06.2022 14:04 Ответить
Это ещё вопрос, кто кого
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10.06.2022 14:30 Ответить
в куфаиках на тазіках в руках лопати поівши собачатини відсувают нас з нашоі землі --- може пора міняти риторику
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10.06.2022 15:02 Ответить
Там у мелітополі холодильники м'ясокомбінату повні мороженої кацапні так що складати нема де. Хай запустять пару ліній і будуть виробляти тушонку "руZZгая" з м'яса морожених руzzгіх
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10.06.2022 15:11 Ответить
Буряты свежие пошли мясистые , Че там давай...
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10.06.2022 15:25 Ответить
Упитанный, вкусный наверное! Надеюсь, не наркоман или алкоголик, какой нибудь.
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10.06.2022 18:34 Ответить
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10.06.2022 15:58 Ответить
Кацапи скоро один одного жерти почнуть.
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10.06.2022 16:09 Ответить
Кацапи це кончені створіння, нащадки андрофагів сусідів скіфів з московських земель,
які жерли все що рухалось і були серливими
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10.06.2022 16:16 Ответить
Невдоволені вони, бачте щіі їм не подобаються, знімай лапоть і хлєбай, окупант сраний!
P.S. бідні цуцики...
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10.06.2022 16:27 Ответить
Это недопустимо и это нужно исправить. Правильное положение дел - именно, это когда собаки едят оккупантов, вот так должно быть!
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10.06.2022 18:28 Ответить
Каннибалы.
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10.06.2022 21:28 Ответить
Кислиця нехай підбере момент та озвучить в ООН цю інформацію.
От сміху буде!!!
Ну й Бубочка хай соплі не жує та теж включається у глобальне цькування свинособак.
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10.06.2022 21:57 Ответить
Москалі могли працювати , розвивати свою країну, а напали на нас . А тепер доношують за українцями труси і їдять собачатину. Цього їм нехватало в "вялікой расеи".
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11.06.2022 08:27 Ответить
живые кацапы едят собак.
дохлых кацапов едят собаки.
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11.06.2022 09:17 Ответить
 
 