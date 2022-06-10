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"Мяса же охота", - оккупанты продолжают есть украинских собак. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты на территории Украины продолжают питаться собаками.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, передает Цензор.НЕТ.
Рашист жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х#рня полная, как поросятам".
По словам оккупанта, их пайки идут "налево", и виноваты в этом командиры, которые их перепродают.
На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.
"Собаку! Мяса охота же!" - говорит военный РФ.
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+29 Ksenia VB
показать весь комментарий10.06.2022 12:22
+27 частный сектор
показать весь комментарий10.06.2022 12:34
+18 Валадімір Щєлєнскій
показать весь комментарий10.06.2022 12:24
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Пожалуйста, подождите...
вони і людей би їли, власне, як їхні предки
ставлю на собак
А в цілому у культурі Мордора собаки - це делікатесна їжа. Був дуже здивований, коли у Харкові почув розмову між сусідами - а скильки твоїй собачці років - три - та вже пора її їсти. Нажаль східна Україна у дуже великому відсотку людей не відрізняється поглядами від Мордору.
До речі, свині їдять гімно, від чого мусульмані вважать їх нечистими, а ми вважаєто свіней найбільш приємної та чистою їжею.
А от болгари наприклад - взагалі не знають що таке творог (сир українською) або наприклад гречка. Тобто те що вони вважають за творог, вони називають изваром, але кладуть туді стільки солі, що той творог солоніше за самий найсолоніший оселедець оба огірок - їсти той солоний треш взаалі неможливо, але ім подобається. А ще у них найбільший делікатес те, що ми взагалі викидуємо - шлунок від вівці. Вони варять з нього супчик, який називають шкембе. І той треш цінується у болгар більше ніж акулій супчик у китайців.
Отже. Не впевнений, що треба глузувати з пристрастів до їжи, по перше тому що поперше ми не дуже відрізняємось від мешканців мордору по пристрастям до їжи. А подруге СБУ краще зайнятися своїми справами. От наприклад, коли за останні 8 років підірвали усі наши склади з набоями - ви чим займалися?
Я от бачив повідомлення, що ви розглядали порно різноманітні, а потім дівок що відосики свої розпродавали заможнім інозамцям - притягували до відповідальности. Та ще дуже багато повідомлень я бачив про вашу боротьбу з кріптовалютою, пейпалом - та іншими єлектронними грошима. ЗАМІСТЬ своєї роботи, яка вам прописана у законодавчих документах.
(2) До речі, у тебе завжди дуже патріотичні коменти, які просто часто діскредетують українців та виставляють їх безмозглими дурнями.
(3) І да, мої смаки щодо їжі точно такі, як у 99% кацапів. Як у тебе, доречі. Й мої та твої смаки радікально відрізняються від смаків, наприклад, болгар чи китайців.
///навчись розмовляти від свого імені, а не - МИ///
Чувак, тебя ничего не смущает в этих двух цитатах?
Жрите друг друга, уроды, больше пользы миру будет!
ласковыймишкасвиноцабака...
Ідіоти , блін..
які жерли все що рухалось і були серливими
P.S. бідні цуцики...
От сміху буде!!!
Ну й Бубочка хай соплі не жує та теж включається у глобальне цькування свинособак.
дохлых кацапов едят собаки.