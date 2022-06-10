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Артиллеристы из 40-й бригады уничтожают оккупантов и их технику. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили оккупантов и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи успешных атак бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

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Топ комментарии
+18
Наші котики, бережи вас Господь
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10.06.2022 14:43
+17
ВСУ, вы - лучшие!
Ни кто кроме вас такое бы не сделал! Это не ВАС нужно учить, а ВЫ должны учить артиллеристов НАТО! 🔰
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10.06.2022 14:48
+15
krasota
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10.06.2022 14:30
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и дарагаяяя не узнает какой у парня был конец
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10.06.2022 14:27 Ответить
krasota
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10.06.2022 14:30 Ответить
арта хайпує
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10.06.2022 14:35 Ответить
кросівоє
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10.06.2022 14:39 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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10.06.2022 14:43 Ответить
Через підарню кацапську природа страждає. Хоча з іншого боку і очищується від їх присутності.
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10.06.2022 14:45 Ответить
ВСУ, вы - лучшие!
Ни кто кроме вас такое бы не сделал! Это не ВАС нужно учить, а ВЫ должны учить артиллеристов НАТО! 🔰
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10.06.2022 14:48 Ответить
Красавчики! 3 рази передивився! Дерева тільки шкода... Та нічого, нові висадимо!
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10.06.2022 15:10 Ответить
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10.06.2022 15:45 Ответить
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10.06.2022 16:00 Ответить
діти пикарды взрівають
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10.06.2022 18:48 Ответить
 
 