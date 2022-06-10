Артиллеристы из 40-й бригады уничтожают оккупантов и их технику. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили оккупантов и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи успешных атак бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

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