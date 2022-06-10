Лукашенко – чиновникам: Как начнется какая-то заварушка, не факт, что я с автоматом буду бегать – вы побежите впереди. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, призвал тамошних чиновников не допустить повтора "украинского сценария" и сделать выводы из протестов 2020 года.

Об этом он заявил, выступая на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БелТа".

"Если мы не сделаем вывод из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем большой шаг к украинским событиям. Но нам будет сложнее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю. Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы (власть. - Ред.) пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом вот тут буду бегать - вы побежите впереди", - сказал он.

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Также он призвал "зачистить общество" от политически заангажированных людей в некоммерческих организациях.

"Оказывается, эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали – а мы радовались! – политически заангажированных людей. Руководителям платили немало, они туда собирали и тоже понемногу платили, знаете, каких людей. Которые были обществом выброшены на обочину, причем справедливо выброшены. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году", - утверждает Лукашенко.

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Он добавил, что из-за попустительства власти возникли "вот такие маленькие островки в обществе, которые абсорбировали к себе все, против чего мы (власть Беларуси. – Ред.) должны были бороться – и получили (протесты. – Ред.)".