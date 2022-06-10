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Беларусь (7520) Лукашенко (3501) протест (5753)

Лукашенко – чиновникам: Как начнется какая-то заварушка, не факт, что я с автоматом буду бегать – вы побежите впереди. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, призвал тамошних чиновников не допустить повтора "украинского сценария" и сделать выводы из протестов 2020 года.

Об этом он заявил, выступая на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БелТа".

"Если мы не сделаем вывод из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем большой шаг к украинским событиям. Но нам будет сложнее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю. Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы (власть. - Ред.) пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом вот тут буду бегать - вы побежите впереди", - сказал он.

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Также он призвал "зачистить общество" от политически заангажированных людей в некоммерческих организациях.

"Оказывается, эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали – а мы радовались! – политически заангажированных людей. Руководителям платили немало, они туда собирали и тоже понемногу платили, знаете, каких людей. Которые были обществом выброшены на обочину, причем справедливо выброшены. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году", - утверждает Лукашенко.

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Он добавил, что из-за попустительства власти возникли "вот такие маленькие островки в обществе, которые абсорбировали к себе все, против чего мы (власть Беларуси. – Ред.) должны были бороться – и получили (протесты. – Ред.)".
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Топ комментарии
+15
і втікати цим дранікам нікуди.
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10.06.2022 14:35
+9
Это против бесхребетного стада с цветочками можно лично с автоматом бегать, а вот когда зайдет полк Каиновского, то такое уже не прокатит. Да и от омна сильно толку не будет, как показали реальные бои под Харьковом.
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10.06.2022 14:38
+7
По-моему это существо обсерается жиденьким круглосуточно.
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10.06.2022 14:48
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і втікати цим дранікам нікуди.
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10.06.2022 14:35 Ответить
Адмирал "ясенХ%й"
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10.06.2022 14:37 Ответить
То, что треплет своим языком Бульбофюрер, не имеет ни малейшего значения, а вот Вежливые санкции имеют
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10.06.2022 14:37 Ответить
Это против бесхребетного стада с цветочками можно лично с автоматом бегать, а вот когда зайдет полк Каиновского, то такое уже не прокатит. Да и от омна сильно толку не будет, как показали реальные бои под Харьковом.
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10.06.2022 14:38 Ответить
має Бацька дуже хорошу чуйку...
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10.06.2022 14:40 Ответить
НКО - нова російська страшилка. Вони не хочуть допускати будь-якого структурування суспільства окрім держави ті бізнесу, який повністю від держави залежить та трясеться за збереження своїх доходів.
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10.06.2022 14:41 Ответить
Хто в який бік бігтемо???
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10.06.2022 14:44 Ответить
А чё тут понимать-то? Где хошь, говорит, найду и горло перережу... Типа вы на меня не очень надейтесь, я если че за бугор, а вы тут уж как нибудь!!!
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10.06.2022 14:47 Ответить
По-моему это существо обсерается жиденьким круглосуточно.
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10.06.2022 14:48 Ответить
м-да уж, смелый перец , когда паРашка прикрывает, а когда все закончится, а санкции останутся, тогда посмотрим что запоешь
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10.06.2022 14:48 Ответить
Это куда и в какую сторону?
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10.06.2022 14:50 Ответить
Карту показал хоть?
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10.06.2022 14:55 Ответить
топ комент
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10.06.2022 19:55 Ответить
колхан дуркует =) Покажи, мудило, откуда на Беларусь готовилось нападение.
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10.06.2022 14:59 Ответить
Нещодавно звонив мені старий товариш, живе на Волині в 10 км від бульбондії. Розповідав, що на білорусі має братів та сестер і вони йому сказали шо таракан з ****** з початку війни людей загнали, як кажуть, так під шконку, що ті навіть рота відкрити не можуть. Недай Боже десь почують, що проти ***** чи таракана щось хтось скаже, зразу приїздить воронок і в кутузку забирають...
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10.06.2022 15:00 Ответить
Зєлька теж мріє таке зробити.
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10.06.2022 15:20 Ответить
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10.06.2022 15:03 Ответить
членам Общества белорусских фелинологов следует напрячься, и искать варианты длительной передержки своих питомцев, а то скоро лукашисты будут их самих брать на передержку на Акрєсціна.
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10.06.2022 15:05 Ответить
"зачистити суспільство" - готується геноцид на державному рівні. Хто не хоче боротись за свободу буде просто знищений
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10.06.2022 15:10 Ответить
А я сейчас покажу в какую сторону нужно бежать с автоматом,я даже карту покажу)))
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10.06.2022 15:11 Ответить
Ни кто и не сомневался что дрыщ ЛукашеК будет впереди ,только за чужими спинами , он же не лох.
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10.06.2022 15:14 Ответить
Правильна, детей и женщин вперед, а самим за ними. лука овладел тактикой карлика.
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10.06.2022 15:29 Ответить
калаша йому в сраку, дебілу
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10.06.2022 15:31 Ответить
Пусть этот Цицерон поднимает настроение украинцев. Хоть чем-то хорош.
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10.06.2022 18:04 Ответить
якось не смішно .... бо маємо таке саме лайно при владі, зелене, і вже багатенько прикормлених посіпак при ньому ..... які мріють перетворити Україну на якусь мордеро-бульбандію ...
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10.06.2022 22:36 Ответить
 
 