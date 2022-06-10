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"Лавров - сука! Путин - х#йло!" - акция протеста в Ереване во время визита в Армению главы российского МИД. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в армянской столице прошла антироссийская акция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, участники акции скандировали лозунги "Лавров - сука!" и "Путин - ху#ло!"
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+78 jklpqrs
показать весь комментарий10.06.2022 14:59
+51 Ольга Мартынюк 8c212b17
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+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий10.06.2022 15:03
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загнана лошадь )))
***** також.
А хто буде "*****"
Звичайно,військово ..уй допоможуть,та й в результаті вірмени втратять Карабах остаточно...
Ублюдок лучше поведай как в огрызке собрали гуманитарку для жертв аборта ОРДЛО.
А то что устроили демонстрацию то только за то что Мордер не поддержал ормению.
И сколько хайских ублюдков воюют на стороне мордера?
Ну что "радость", имеет место?
На акции был большой украинский флаг, который несли наравне с армянским