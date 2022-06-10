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Киевский форум по безопасности: Получит ли Украина в июне статус кандидата на вступление в ЕС?. ВIДЕО

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Киевский Форум по Безопасности проводит новую онлайн-дискуссию по военному циклу "Борьба за Украину", посвященную процессу обретения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

"В конце июня Саммит ЕС рассмотрит вывод Европейской Комиссии и примет решение, предоставить ли нашему государству статус кандидата на вступление в объединение. Сегодня продолжается активная международная работа с участием украинских государственных деятелей, политиков, общественных активистов и экспертов, которые продвигают эту цель.

К участию в разговоре о состоянии переговорного процесса и его вероятной перспективе Киевский Форум безопасности пригласил политиков, международников, а также непосредственных лидеров этой дипломатической работы", - отмечают организаторы.

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В дискуссии примут участие:

- Елена Кондратюк, заместитель Председателя Верховной Рады Украины;
- Ольга Стефанишина, Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз;
- Давид Стулик, Старший аналитик Центра безопасности "Европейские ценности" в Праге, в прошлом многолетний представитель делегации ЕС в Киеве;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Участники обсудят следующие вопросы:

Получит ли Украина в июне статус кандидата на вступление в ЕС?
Кто поддерживает Украину в рамках ЕС, а какие силы и по каким причинам сдерживают намерения ускоренной интеграции?
Какую "домашнюю работу" должна выполнить Украина и каковы пути взаимодействия с ЕС в ближайшем и среднесрочном будущем?

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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В кращому випадку отримає якийсь ерзац-статус кандидата.
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10.06.2022 19:07 Ответить
Завтра в мене буде можливість поспілкуватися з Марк Рутте на зборах членів VVD. Які будуть ідеї, що йому сказати, а то в мене крім - знайдіть можливість негайно! збільшити поставки важкого озброєння в Україну або прямо зараз починайте перевіряти бомбосховища - інших думок немає
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10.06.2022 19:23 Ответить
Не отримає. На жаль, але олігаохічний устрій не прийнятний.
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10.06.2022 20:00 Ответить
Якщо зелена вата цей шанс проїбе, піде зворотній відлік їх зашкварів, вже задовбали до неможу!
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10.06.2022 20:08 Ответить
Чи отримає Україна в червні більше зброї для боротьби з кацапами? - наразі набагато важливіше питання
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10.06.2022 23:45 Ответить
 
 