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взрыв (6093) Донец (21) Пушилин (129)

Возле "администрации" Пушилина в Донецке прогремел взрыв, - росСМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В центре оккупированного Донецка, возле "администрации" главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о взрыве также подтверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, взрыв прогремел после нескольких дней работы по замене руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян.

"Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить как закончили все эти паши губаревы, захарченко и гиви с моторолами. Так что, коллаборанты, сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", - написал Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главарь террористов "ДНР" Пушилин распустил свое псевдоправительство, новым "премьером" стал российский чиновник
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Топ комментарии
+15
восемь лет Донецк бамбили бамбили бамбили бамбили
и так ничего не разбамбили
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10.06.2022 17:18
+12
так, бавовна є; потрібно знати, що в результаті з неї вийшло.
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10.06.2022 17:10
+9
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10.06.2022 17:11
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так, бавовна є; потрібно знати, що в результаті з неї вийшло.
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10.06.2022 17:10 Ответить
пушилина
душили, на..
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10.06.2022 17:18 Ответить
це не мій коментарій , тому я його видаляю !
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23.08.2022 13:56 Ответить
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10.06.2022 17:11 Ответить
зараз там буде бій між рашистами та шешенами, за право додоювати напівдохлу корову 🤣
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10.06.2022 17:12 Ответить
Перевыборы поди
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10.06.2022 17:12 Ответить
а а может у просто него день рождения ?
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10.06.2022 17:22 Ответить
не, Кабздон его ждёт на концерте
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10.06.2022 21:34 Ответить
Мабуть пєрдак дєніскі пєтушиліна і вибухнув...
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10.06.2022 17:12 Ответить
І шо?
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10.06.2022 17:13 Ответить
Здається гіва з матарилою та сашкою курмаршалом засумували в пеклі Скоро товсте пушило до них приєднається!
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10.06.2022 17:16 Ответить
восемь лет Донецк бамбили бамбили бамбили бамбили
и так ничего не разбамбили
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10.06.2022 17:18 Ответить
а жаль
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10.06.2022 19:49 Ответить
А рашаТВ тут як тут! СоУпадєніє?
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10.06.2022 17:19 Ответить
Невже мммщік відправився за мавроді в пекло?
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10.06.2022 17:20 Ответить
Хоч би ті ****** скоріше попали до пекла!
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10.06.2022 17:24 Ответить
Тю
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10.06.2022 17:25 Ответить
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго

от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
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10.06.2022 17:25 Ответить
рубли не деньги 🤣
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10.06.2022 18:08 Ответить
**********
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10.06.2022 22:36 Ответить
Чепушилін на концерт Кобзона!!
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10.06.2022 17:25 Ответить
Чепушило, салям малейкум!
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10.06.2022 18:42 Ответить
Чепушило замочили =)
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10.06.2022 17:32 Ответить
Че Пушилин реально думал и думает, що он еще поживет на этом свете? Гэбня его приберет и забудет сразу же....
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10.06.2022 17:34 Ответить
Почему до сих пор по донецкой ОГА в которой собрались рашисты и колаборанты ненанесены ракетные удары? Или только рашистам можно стрелять по нашим ОГА?
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10.06.2022 17:45 Ответить
Коли вже цю паскуду пушилу відправлять слідом за моторолою?
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10.06.2022 17:51 Ответить
‼️‼️Це також не мій коментар , тому видаляю , а жартівнику прохання заспокоїтися , ажартувати під своїм ніком! ‼️‼️‼️‼️
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23.08.2022 14:00 Ответить
Моторола и Гиви ждут на концерт
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10.06.2022 19:57 Ответить
пеніс душилін всьо?
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10.06.2022 20:53 Ответить
 
 