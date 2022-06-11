Зеленский выступил перед студентами британских университетов. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед студентами британских университетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Во время откровенного диалога со студентами и преподавателями британских университетов убедился в трех вещах. Война в Украине им не безразлична, ложь об этой войне – заметна и отвратительна, а правда – известна, нужна и важна. Спасибо за этот разговор и солидарность с Украиной! " – отмечается в сообщении.

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