РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4583 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 737 31
Великобритания (4242) Зеленский (16489) студенты (629)

Зеленский выступил перед студентами британских университетов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед студентами британских университетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Во время откровенного диалога со студентами и преподавателями британских университетов убедился в трех вещах. Война в Украине им не безразлична, ложь об этой войне – заметна и отвратительна, а правда – известна, нужна и важна. Спасибо за этот разговор и солидарность с Украиной! " – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, но политики все еще колеблются, – Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
это абсолютное днище - во главе воюющей страны посажен неумолкающий конферансье, бесконечно зачитывающий гнусавым голосом чужие тексты, смысл которых он не всегда понимает...
показать весь комментарий
10.06.2022 23:29
+18
Єдиний раз, коли Зеленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
показать весь комментарий
10.06.2022 23:27
+15
Генітальніший гєополітик Всесвіту!!))
показать весь комментарий
10.06.2022 23:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жахіття
показать весь комментарий
10.06.2022 23:15 Ответить
Новоявлений проффесор.
показать весь комментарий
10.06.2022 23:20 Ответить
Генітальніший гєополітик Всесвіту!!))
показать весь комментарий
10.06.2022 23:41 Ответить
Всі дуже раді.
показать весь комментарий
10.06.2022 23:15 Ответить
Я хвилююся, якість аудиторій знижується.
студенти можуть поділитися зброєю?
показать весь комментарий
10.06.2022 23:17 Ответить
Тепер залишилось тільки перед прикордонниками сумщіни виступити .
показать весь комментарий
10.06.2022 23:19 Ответить
Бубочка навіть не змогла виступити англійською
показать весь комментарий
10.06.2022 23:24 Ответить
*******!?заняться нечем?
показать весь комментарий
10.06.2022 23:26 Ответить
Єдиний раз, коли Зеленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
показать весь комментарий
10.06.2022 23:27 Ответить
это абсолютное днище - во главе воюющей страны посажен неумолкающий конферансье, бесконечно зачитывающий гнусавым голосом чужие тексты, смысл которых он не всегда понимает...
показать весь комментарий
10.06.2022 23:29 Ответить
Тю...А хіба ці британські неуки не могли самостійно ознайомитися з квінтесенцією мудрості у друкованому варіанті "цитатника Мао Зе"?Невже ця монументальна праця не введена в шкільну програму Великобританії?
показать весь комментарий
10.06.2022 23:30 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
3h

Клістрони (для ППО), які у 2021 році були викрадені з в/ч РФ і продані по спекулятивній ціні ЗСУ,були вилучені Генпрокуратурою і послабили наше ППО, а разом звинуватили патріотів у корупції( ГПУ отямилася і клістрони повернули у нашу в/ч Добре, що не дочекатись кінця війни, суки(
показать весь комментарий
11.06.2022 00:03 Ответить
Где пианино?
показать весь комментарий
10.06.2022 23:35 Ответить
Это просто звиздец - такой ум есть только у зеленского - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
показать весь комментарий
10.06.2022 23:37 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 23:58 Ответить
То виклади правду про Чонгар,про північні кордони,про пріоритет шляхобудівництва над обороноздатністю!!!!)))
показать весь комментарий
10.06.2022 23:39 Ответить
ось так - коли Зеля кликав людей на протести під окупацією я був у шоці - "Невже він не розумів що прирікає цих людей на тортури та смерть?"👇

Олег Леусенко

@leusenko1

·
42 мин

ЗЕ страшенно боїться протестів. Але, Зеленський закликав протестувати проти окупантів в Херсоні, Мелітополі, Бердянську. Випадково? В окупації патріотів викрадають, катують, вбивають. Цих людей ЗЕ не шкода, бо хоче, щоб ЗСУ не звільняли наші землі. "Не треба бути жадібними" (с)

Олег Леусенко

@leusenko1

·
8 ч

Всі мої родичі і знайомі в окупації погоджуються з тезою: Зеленський злив південь і схід. Злив не вчора, а заздалегідь, це був договірняк. ЗеОПа боїться звільнення наших міст і сіл, бо доведеться відповідати. Люди мовчати не будуть. Зеленський, як янику втекти тобі не вдасться.

показать весь комментарий
10.06.2022 23:54 Ответить
А треба було закликати щоб виходили з квітами , як в бульбашии ? До сих пір би ходили і квітки в дуло автоматів встромляли і не хто б не постраждав . Так?
показать весь комментарий
11.06.2022 01:08 Ответить
Вот если бы ещё х¥ем сбацал, то тогда нет слов ...
Подскажите ему кто-нибудь, что ещё остаётся неохваченной аудитория закарпатские цыгане, он их обаяет своим интеллектом без сомнений, среди них он несомненно кращий!
Адиот, ***..
показать весь комментарий
11.06.2022 00:07 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2022 00:29 Ответить
А поголитися ніколи, ну да то ж студенти - лохторат, пригодяться колись
показать весь комментарий
11.06.2022 00:29 Ответить
Господи, в аудитории же сидят вменяемые люди! Хоть бы пожалел бедных детей
показать весь комментарий
11.06.2022 01:34 Ответить
видосики становятся все мерзче и мерзче... гнусавый голос доводит видосик до степени его полнейшего невосприятия... и когда одна и та же морда говорит зачастую чушь на протяжении почти трех лет, то... но ни слова о Чонгаре...
показать весь комментарий
11.06.2022 06:22 Ответить
Маю дуже велику надію, що його після перемоги повісять
показать весь комментарий
11.06.2022 06:48 Ответить
Ти їм там про "похожденія" генерала наумова розповів ФСБешний зрадник???
показать весь комментарий
11.06.2022 06:47 Ответить
українських студентів він боїться
показать весь комментарий
11.06.2022 07:04 Ответить
Невже на піаніні зіграв?
показать весь комментарий
11.06.2022 10:25 Ответить
Нескінченні відосіки і пафосні самолюбованські монологи. Мабуть там ціла канцелярія дармоїдів підштукатурює цю істоту та придумує і штампує для нього цю х-ню...
Думаю, що остогидлі виступи і вигляд цього клоуна діють на Українців токсичніше за всю московську пропаганду.
Не показуйте його на люди і уже цим підніметься і бойовий і національний дух Українців.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:45 Ответить
 
 