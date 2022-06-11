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Зеленский (16489) обращение (495)

Несмотря на все российские удары сделаем все, чтобы возрождалась экономическая активность в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 июня выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Сегодня правительство представило конкретные детали новых государственных программ, которые должны обеспечить новые рабочие места и поддержку бизнесу в это сложное для всех время.
Прежде всего, это касается безвозвратных грантов для микробизнеса и другой специальной финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все давление России, на все российские удары сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась.
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Топ комментарии
+29
ты уже сделал когда зная о нападении параши урезал военный бюджет ...ПРЕДАТЕЛЬ
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11.06.2022 00:16
+20
То поверніть вкрадені з Бенею гроші приват банку. Pandora Papers вже забули..
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11.06.2022 00:19
+19
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

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11.06.2022 00:58
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Правила форума Совет форумчан
Сделаем все это значит ничего конкретного
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11.06.2022 00:11 Ответить
Як так нічого,відродиться Велике крадівництво,Велике лісництво чи мало яких Великих пилорам можливо вигадати!!))
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11.06.2022 00:40 Ответить
ты уже сделал когда зная о нападении параши урезал военный бюджет ...ПРЕДАТЕЛЬ
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11.06.2022 00:16 Ответить
То поверніть вкрадені з Бенею гроші приват банку. Pandora Papers вже забули..
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11.06.2022 00:19 Ответить
А за что порошенко можно узнать?
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11.06.2022 00:21 Ответить
А хтож крім нього винен в усіх негараздах України ??)))
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11.06.2022 00:42 Ответить
Кучма це ти ?
Не впізнав я вас Леонід Данілич, не впізнав.
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11.06.2022 00:56 Ответить
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11.06.2022 01:23 Ответить
Тебя давно нах посылали? Когда? Вчера или сегодня с утра и в обед?
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11.06.2022 01:21 Ответить
Бред какой-то.Допустим,беру это я кредит,покупаю оборудование и сырье,нанимаю людей-и хлоп,повестка,иду на войну.Что дальше
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11.06.2022 00:20 Ответить
Дайошь асфальт!!!
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11.06.2022 00:28 Ответить
и бентли каждому чиновнику
дважды в год новый, чтобы на всяком старье не ездить
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11.06.2022 00:30 Ответить
дважды в год то нэ тэ. надо покупать новый по классике - когда пепельница полная будет.
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11.06.2022 00:46 Ответить
У державі яка не має швидких та справедливих судів не може бути зростаючої єкономіки. Які ще гранти, я вже заїбався дивуватися
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11.06.2022 00:33 Ответить
Прокурора САП спочатку признай і назнач а потім будеш розповідати, без цього ніхто не повірить
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11.06.2022 00:36 Ответить
Правильно! Думаю, варто почати з будівництва автобану, на зразок таких які є у шольцовскій Німеччині Бо дороги це вєни економіки.
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11.06.2022 00:46 Ответить
бла бла бла - бла бла бла - бла бла бла бла

- ти чума руйнував економіку і ВПК зі своїм татом Бенею перед війною, а зараз зі своїм Гетьманцевим добиваєш.

Зелений уродець блд
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11.06.2022 00:49 Ответить
ВОВА, КУ КУ, ГУСІ ВЖЕ ПОЛЕТІЛИ,
ЯКА ЕКОНОМІКА ?
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11.06.2022 00:50 Ответить
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11.06.2022 00:54 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

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11.06.2022 00:58 Ответить
34) - знешкодження ППО України , методом вилучення "клістронів" з бойових машин !!!
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12.06.2022 21:30 Ответить
В отставку!!!
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11.06.2022 01:24 Ответить
в нормальній країні такий недопрезидент вже би сидів в тюрмі! про яку економіку взагалі може йти мова під час ВІЙНИ????
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11.06.2022 01:52 Ответить
Зелень-зеленню але шановний в якій такій державі під час війни можно посадити президента? Маємо що маємо...
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11.06.2022 01:58 Ответить
ну добре, добре... посадити може і не вийде.

тоді - розстріляти! прецедентів розстрілу голів держав - вагон в історії...
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11.06.2022 04:38 Ответить
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11.06.2022 20:47 Ответить
До війни - Зе Президент і його дебілята, пинали резинові вироби в плані "економічної активності України"
Під час війни цей чувак з Кривого Рогу раптом гарантує, що ми зробимо все

Дядя, перестань записувати вечерні відосіки, де типу ти як влада і ми як народ, щось маємо спільне.
В Україні 2млн заробітчан, який ти послав нахЄр забороною на виїзд. Дітей ***** чим кормити? Відосиками небритого ****** з Кривого Рогу? Міланочка, ляльки чи кіндера не буде ще десь рік чи два, якщо папу не замочать на фронті, то папа щось заробить у Вроцлаві....

Це все ж більший варіант чим ви, уйобки дегенеративні, раптом почали економіку "запускати".
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11.06.2022 02:37 Ответить
Шо опять асфальт
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11.06.2022 06:36 Ответить
а почем скумбрия сейчас ?
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11.06.2022 06:37 Ответить
Ти покидьок вже все зробив що міг - а від того що ще зробиш мені просто стає страшно!!!
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11.06.2022 06:45 Ответить
Для начала, убери Гетьманцева
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11.06.2022 06:46 Ответить
Для Бені активність і не падала. Газ в держави за півціни купляє в війну тільки він.
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11.06.2022 06:53 Ответить
феєрична дурня
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11.06.2022 07:02 Ответить
Гуся щіпати вже не будуть?
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11.06.2022 07:43 Ответить
Шашлики, велике крадівництво, міліярд дерев і посадити Порошенка! Чудова стратегія!
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11.06.2022 07:45 Ответить
багато хочете но мало візьмете
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11.06.2022 08:15 Ответить
Дерьмака позбудься спочатку, він презідента за ручку водить та веде країну до капітуяції...
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11.06.2022 08:26 Ответить
40% ввп в рік?
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11.06.2022 08:27 Ответить
Пока экономическими процессами управляет бывший слуга агента гэбэ сивковича экономика страны будет только обваливаться,открой уже глаза.
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11.06.2022 08:56 Ответить
Будем пилить план Маршалла! (Зебеня).
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11.06.2022 09:12 Ответить
Сокращай гос аппарат на миллион, и не надо никаких кредитов
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11.06.2022 09:13 Ответить
Бабломойського віддати Америці, пересадити всіх "слуг урода", включно з гетманцевим, хламідією, котлетою, герусом, ОПою, Кабміном, керівництвом НБУ та любитилеми бентлі.
І ніякі кредити не ************.
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11.06.2022 10:43 Ответить
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11.06.2022 20:49 Ответить
Специально, прочитал не только заголовок)))! Дальше стало еще грустнее! ( Зробимо все!) Подземные заводы начнем строить?
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11.06.2022 10:38 Ответить
Хочеш бути таким як, Порох і Україну звільняти, і економіку відроджувати? Дерьмак з бабломойським та кагалом дозволять? Чи це, як завжди, популізм, на кшталт боротьби з олігархами та фрідманом?
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11.06.2022 10:39 Ответить
Тьфу.
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11.06.2022 12:01 Ответить
 
 