Несмотря на все российские удары сделаем все, чтобы возрождалась экономическая активность в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 июня выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Сегодня правительство представило конкретные детали новых государственных программ, которые должны обеспечить новые рабочие места и поддержку бизнесу в это сложное для всех время.

Прежде всего, это касается безвозвратных грантов для микробизнеса и другой специальной финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все давление России, на все российские удары сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась.