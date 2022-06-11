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В Брянской области РФ горит склад военной техники, - соцсети. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Брянской области РФ сообщают о сильном пожаре на складе военной техники после "хлопков".
Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пожар вспыхнул в Клинце в 50 км. от границы с Украиной.
Местные жители сообщают, что горит военная часть. По информации местных в соцсетях, около шести часов раздался сильный взрыв, а затем еще три менее громких.
Также пишут, что пострадала военная техника из ремонтной зоны, которая использовалась в Украине, пожар тушат 9 машин спасателей.
Топ комментарии
+30 FT FT
показать весь комментарий11.06.2022 09:35
+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+25 Бандерівець
показать весь комментарий11.06.2022 09:37
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Пожалуйста, подождите...
при тому Індія купує у них від ціни 90 дол за барель із знижкою 35 доларів, тобто не дуже-то вони там на тій Індії і заробляють. на китайській не заробляють НІЧОГО.
Гори, гори ясно, чтобы не понасло !!!
2. Чому у бульбаНЕДОфюрера нічого не палає???
А до ворогів треба бути безжальними.