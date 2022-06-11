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В Брянской области РФ горит склад военной техники, - соцсети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Брянской области РФ сообщают о сильном пожаре на складе военной техники после "хлопков".

Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пожар вспыхнул в Клинце в 50 км. от границы с Украиной.

Местные жители сообщают, что горит военная часть. По информации местных в соцсетях, около шести часов раздался сильный взрыв, а затем еще три менее громких.

Также пишут, что пострадала военная техника из ремонтной зоны, которая использовалась в Украине, пожар тушат 9 машин спасателей.

Также читайте: "В Херсонской области должна быть военная база РФ. Мы будем об этом просить", - коллаборант Стремоусов
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Топ комментарии
+30
Вот когда на ********* будут гореть нефтяные скважины и нефтепроводы тогда ей и придет писец
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11.06.2022 09:35
+27
Красота то какая. Лєпота...
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11.06.2022 09:33
+25
Добре було б щоб повторно запалала нафтобаза в Брянску... Стратегічний об"єкт для параші!
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11.06.2022 09:37
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Красота то какая. Лєпота...
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11.06.2022 09:33 Ответить
так и не научились курить
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11.06.2022 09:37 Ответить
Слава ДРГ Вейшнории!

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11.06.2022 10:29 Ответить
M982 Excalibur надежная и точная штука
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11.06.2022 12:13 Ответить
Вот когда на ********* будут гореть нефтяные скважины и нефтепроводы тогда ей и придет писец
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11.06.2022 09:35 Ответить
о, вчора почула прекрасне. провідна рашистська нафтова компанія під керівництвом у*бана Сєчіна, ВЖЕ на 30% знизила видобуток нафти. бо їх родовища потребують складних технологій викачки, а всі технологічні компанії з кацапстану пішли. а самі рашисти нічого ж робити не вміють, крім як лапті плести. тому у них скоро і решта родовищ закриються.
при тому Індія купує у них від ціни 90 дол за барель із знижкою 35 доларів, тобто не дуже-то вони там на тій Індії і заробляють. на китайській не заробляють НІЧОГО.
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11.06.2022 09:55 Ответить
Добре було б щоб повторно запалала нафтобаза в Брянску... Стратегічний об"єкт для параші!
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11.06.2022 09:37 Ответить
Імітація горіння того, що давно продано.
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11.06.2022 09:38 Ответить
Еще бы мосты взорвать на БАМе по которым рашисты перебрасывают технику из дальнего востока. И вся росийская военная машина станет колом
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11.06.2022 09:38 Ответить
Та ешалони з Китаю, з 152 калібром зупиняться
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11.06.2022 13:35 Ответить
Опять скрепные поносцы правильно, в нужном месте курили.

Гори, гори ясно, чтобы не понасло !!!
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11.06.2022 09:40 Ответить
Гарно, але ЗАМАЛО. БУло би дуже гарно, якщо би вся кацапстанія горіла. Ось тоді би і душа співала.
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11.06.2022 09:41 Ответить
1. Клинці- наш!
2. Чому у бульбаНЕДОфюрера нічого не палає???
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11.06.2022 09:42 Ответить
Бо українці - дуже добрі.
А до ворогів треба бути безжальними.
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11.06.2022 09:45 Ответить
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11.06.2022 09:45 Ответить
Тот случай когда у соседа свинья(пожар) сдохла а ты радуешься и хочется что-бы все сгорело дотла.
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11.06.2022 09:48 Ответить
Нет, это тот случай, когда горит территория воров и убийц.
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11.06.2022 10:11 Ответить
Только этот сосед нацист, маньяк, убийца, крыса да еще и власовской тряпкой вместо флага машет.
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11.06.2022 11:48 Ответить
Гори-гори ясно, щоб і не погасло!
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11.06.2022 09:51 Ответить
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11.06.2022 09:51 Ответить
Хорошо, но мало!
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11.06.2022 09:52 Ответить
Дуже добре. Мабуть воно їм було лишнє. А слово "бавовна", яка так побається маршалу балабольних військ Арестовичу, засмічує український інформаційний простір. Це знову про меншовартість. Тріщання, гуркотіння, гриміння.
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11.06.2022 10:19 Ответить
Не погоджуся. Як на мене, дуже вдала гра слів і висміювання кацапського "новоязу".
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11.06.2022 11:48 Ответить
Так, тут більше тролінг.
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11.06.2022 13:11 Ответить
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11.06.2022 10:38 Ответить
було би чудово, якби в них здетонував ядерний об'єкт
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11.06.2022 10:43 Ответить
Это не хлопки, а аплодисменты.
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11.06.2022 10:43 Ответить
Взагалі Клинці це є місто в окуповарій і анексованій у 1919 році українській Стародубщині. Доречі там були найважчі бої в історії армій УНР про які чомусь всі забули. Місце слави вояків "Сірожупанної дивізії"!
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11.06.2022 10:44 Ответить
Схоже самі
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11.06.2022 11:25 Ответить
Асвабадили Клинцы! Аминь!
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11.06.2022 12:18 Ответить
ТРЕБА ЩЕ ЗАДОБРИТЬ БУДЕ !)
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29.11.2022 23:14 Ответить
 
 