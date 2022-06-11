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Горячий душ в жару: Рашисты в Мариуполе поставили палатки для "гигиенических процедур". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты в оккупированном Мариуполе поставили палатки для "гигиенических процедур".
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Можно принять горячий душ. Правда, только возле ТЦ "Метро" в гуманитарном штабе единороссов. И только с 11 до 16. В самую жару. Без комментариев", - говорится в сообщении.
На видео видны палатки с надписями "Пункт для осуществления гигиенических процедур". В 30-градусную жару люди стоят в очередях.
Топ комментарии
+28 Сергей Решетников 38b3ad57
показать весь комментарий11.06.2022 10:30
+17 Ksenia VB
показать весь комментарий11.06.2022 10:39
+13 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий11.06.2022 10:40
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Намріяли...
Ты знаешь что там было, в городе полном жителей когда шли боевые действия, а кацапы били прямой наводкой по домам и сбрасывали на них бомбы? Мы так неделями там жили и выбраться некуда было. Без света, наша, воды, под обстрелами 24 часа в сутки. А ты тут юродствуешь над судьбой таких же украинцев как и ты сам. Никто там никого не ждал. Всех ждунов разогнали ещё в 14 году. А старые бабки и тетки, ты с ними воевать будешь? Из и так повывозили многих в кацапстан, сбылась мечта идиота. А люди действительно несчастные, плешивый фюрер забрал у нас все и не дай бог ещё кому пройти через такое. Теперь мы без домов, работы, жизни и с такими согражданами как ты, которые нам ещё потоки желчи изливают, в такой ситуации.
каже Марік переважно ватний.
се ля ві
«В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці - перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все вспливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть». https://t.me/operativnoZSU/28159
Хто там за Бойка, хто за россію - просто нах із пляжу.
Пляж наш.