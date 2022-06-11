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Работа артиллерийского подразделения 79-й бригады: пылают подбитые российские БМП, детонирует боекомплект. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Николаевские десантники ежедневно наносят урон российским оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На видео зафиксировано, как пылают две подбитые российские боевые машины пехоты БМП-2, а затем начинает детонировать боекомплект. Это отличная боевая работа артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.


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Кращий байрактар - гаубиця М777
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11.06.2022 10:43 Ответить
С беспилотника гасить лучше❗Адресная доставка с росписью о получении☝ А 777 это положили посылку под дверь.
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11.06.2022 10:48 Ответить
Героям слава!!!
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11.06.2022 10:49 Ответить
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11.06.2022 10:54 Ответить
Ворожій придурок. Горіти тобі в аду.
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11.06.2022 11:22 Ответить
Nathaniel Levinsky

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Регистрация:11.06.2022
це разовий бот.не звертай уваги,зразу в спам
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11.06.2022 13:31 Ответить
А орки все курят и курят в неположенном месте..
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11.06.2022 12:14 Ответить
 
 