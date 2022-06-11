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Работа артиллерийского подразделения 79-й бригады: пылают подбитые российские БМП, детонирует боекомплект. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Николаевские десантники ежедневно наносят урон российским оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"На видео зафиксировано, как пылают две подбитые российские боевые машины пехоты БМП-2, а затем начинает детонировать боекомплект. Это отличная боевая работа артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.
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Регистрация:11.06.2022
це разовий бот.не звертай уваги,зразу в спам