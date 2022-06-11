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Воины 40-й артиллерийской бригады уничтожают склад и автомобиль российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили склад российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали воины 40-й артиллерийской бригады.
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+17 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий11.06.2022 10:51
+11 olele
показать весь комментарий11.06.2022 11:19
+9 ден гуч
показать весь комментарий11.06.2022 11:16
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Жалкую чарку нахилити не можна.
Зараз кума наберу, хай соточку потягне.
Смерть ворогам!
Бережи вас Господь, рідненьку