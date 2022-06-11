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война (46523) 40 артиллерийская бригада (25)

Воины 40-й артиллерийской бригады уничтожают склад и автомобиль российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили склад российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали воины 40-й артиллерийской бригады.

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Топ комментарии
+17
Героям слава!!!
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11.06.2022 10:51
+11
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11.06.2022 11:19
+9
Головне щоб орки відчували що піздець підкрався не замєтно. Вже ***** втрачати потрібно знищувати всі плацдарми окупанта або знищать нас. А ще одне іди ***** РУСЛАН
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11.06.2022 11:16
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Героям слава!!!
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11.06.2022 10:51 Ответить
Душевний піздрєз.
Жалкую чарку нахилити не можна.
Зараз кума наберу, хай соточку потягне.
Смерть ворогам!
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11.06.2022 11:06 Ответить
Ради трех- четырех авто расхерачили то ли зернохранилище, то ли мукомольню. Мда уж.
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11.06.2022 11:06 Ответить
Головне щоб орки відчували що піздець підкрався не замєтно. Вже ***** втрачати потрібно знищувати всі плацдарми окупанта або знищать нас. А ще одне іди ***** РУСЛАН
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11.06.2022 11:16 Ответить
По характеру взрывов это не три-четыре авто, а склад боеприпасов
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11.06.2022 11:50 Ответить
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11.06.2022 11:19 Ответить
КрасівА бавовна.
Бережи вас Господь, рідненьку
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11.06.2022 11:22 Ответить
Otlycnaja rabota
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11.06.2022 11:46 Ответить
Гарного полювання котики.
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11.06.2022 13:51 Ответить
Чи я помиляюся, чи то зерносховище? У всякому випадку нехай кацапи гіпс їдяить!
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11.06.2022 15:40 Ответить
 
 