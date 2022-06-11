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Задержан российский агент, который планировал корректировать ракетные обстрелы Днепра, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи.
Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории.

Также мужчина производил видеосъемку перемещения украинских военных подразделений.

"Установлено, что его "связным" в РФ был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем спецслужб РФ.

Также сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СБУ, другой изменник задержан в Донецкой области. По данным следствия, он передавал врагу информацию о позициях ВСУ на востоке и о расположении украинских блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

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"А в Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РФ. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Материалы для своих "сообщений" брали из прокремлевских интернет-изданий", - говорится в сообщении.

Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы. Ими оказались две жительницы областного центра, публично призывавшие местных жителей поддержать оккупантов и оправдывавшие их преступления.

Служба безопасности продолжает следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к указанным преступлениям.
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11.06.2022 12:20 Ответить
на время военного положения , нужно вернуть смертную казнь , вот таких тел пару-тройку расстрелять и остальные задумаются а так как сейчас , они ничего не боятся
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11.06.2022 12:26 Ответить
Зачем расстреливать?...У нас много раненных, которым нужны органы для пересадки и т.д...
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11.06.2022 12:29 Ответить
На разминирование "хероев"....
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11.06.2022 12:20 Ответить
Дадут лет 8 в лучшем случае.
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11.06.2022 12:25 Ответить
Не думаю. Будуть судити років 8 як Штепу і випустять.
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11.06.2022 12:36 Ответить
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11.06.2022 12:33 Ответить
Того мілкого , що справа , тримають добрі люди , якби не тримали ,
то навіть страшно уявити , щоб було з краіною 😠
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11.06.2022 13:35 Ответить
над было перевербовать,шоб ложные координаты оркам давал
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11.06.2022 12:38 Ответить
так, вони свiтяться постами в соцмережах, там i треба ловити, вони паляться.
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11.06.2022 13:01 Ответить
---- А у нас на Кіровоградщині очільник Лісота і вся його пропутінсько--агентярська підлота. що засіла у Світловодську /від садисток--дурисвіток соцжаху і завершуючи суддею/. --не пиляться...а солідно отримують високу платню на своїх місцях хіба що знущаються над нами. злидотою : відберають субсидію і скидають у дуже глибокі. невилазні. боргові клоаки...це щоб відібраними квартирами тоді було простіше торгувати... Збудувати ж нове у них мізків немає ... Взять їх нікому--- СБУш-ники самі їх вірно оберігають...
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28.06.2022 15:08 Ответить
 
 