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Захватчики ускорили снос разрушенных домов в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты в Мариуполе ускорили снос разрушенных в результате обстрелов рашистами домов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Снос домов. Процесс из-за смены оккупационных властей в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе. После решения оккупантов о сносе домов вход жильцам в свои квартиры, даже если они в уцелевшей части дома, ограничивается из-за "опасности". Личные вещи забирать не разрешают. При проведении разбора завалов и сносе домов территория работ охраняется оккупантами.

Введена практика дежурства медиков для неотложной помощи работникам МЧС. Мариупольцы говорят, что головокружение и острая реакция желудка, как следствие страшных находок под завалами, стали массовой реакцией работников МЧС оккупантов. Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России – даже изверги не выдерживают последствий своей бесчеловечности. Погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
Там буде в прямому сенсі місто на костях.
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11.06.2022 12:43
+8
какой трибунал какой суд о че ты мелишь?!!тебе еще не смешно от слов трибунал суд и Гаага?)).кто судить будит? германия которая увеличила торговлю с рашкой с начала войны на 60 %?
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11.06.2022 12:50
+5
Ну да, зачем оставлять доказательства своих военных преступлений для трибунала над плешивым раковым ничтожеством.
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11.06.2022 12:38
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Ну да, зачем оставлять доказательства своих военных преступлений для трибунала над плешивым раковым ничтожеством.
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11.06.2022 12:38 Ответить
***** на вышку уже заработал. То что они там следы какие-то спрячут уже как бы всем до жопы. Нельзя убить 100 человек. А на 101м типа срок дадут больше. Ну разве шо ты не брейвик и не живёшь в Норвегии и не пострелял чурок в детском лагере а не титульных швейцарцев которые решают каким странам какое оружие давать или не давать Украине 😁😁😁😜
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11.06.2022 12:43 Ответить
какой трибунал какой суд о че ты мелишь?!!тебе еще не смешно от слов трибунал суд и Гаага?)).кто судить будит? германия которая увеличила торговлю с рашкой с начала войны на 60 %?
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11.06.2022 12:50 Ответить
Но с другой стороны нам потом меньше работы. Так что пусть батрачат раз зелёные ******** разминировали чонгар. Логично же я размышляю?
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11.06.2022 12:41 Ответить
Там буде в прямому сенсі місто на костях.
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11.06.2022 12:43 Ответить
Они сказали, что дома не будут для бывших жителей строить. Только что-то подремонтируют из админ зданий, школ парочку и все.
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11.06.2022 12:44 Ответить
Що може будувати параша? Це орки знищили населення захопили землі і зробили з них пустку.
Вони вдома в себе серуть на вулиці і топлять дровами.
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11.06.2022 13:12 Ответить
ну-ну сделают так что ты будешь еду продавать дешевле чем болото... на примере венесуеллы много нефти и газа, могла жить как ОАЭ ..а что в итоге видим?
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11.06.2022 12:54 Ответить
а ты хочешь работать на тракторе завалы расчищать?
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11.06.2022 12:52 Ответить
Интересно, оставшиеся потом опять будут голосовать за прорашистские партии?
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11.06.2022 12:42 Ответить
Абізатєльно. Вата там лишилась в більшості.
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11.06.2022 13:14 Ответить
Доказів не буде, та й навряд при зе ми повернемо Маріуполь, аби хоч людей з відти евакуювали але ж постраждала б економіка...
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11.06.2022 12:42 Ответить
Русский мир---- пустоши /пустыня/ АД/ Вакуум/ Космос--- стали СЛОВАМИ СИНОНИМАМИ
рашисты полагают что снеся все дома они скроют следы преступления ой дебюилы прости Господи! наоборт каждый дом давно известен сколько прмиернов каждом проживало людей умножаем на количество домов и получаем цифру погибших потом в Украине находим и минусуем тех ктоу спелд вырватся из Мариуполя.. кого вывезли в Россию и выходим + минус с учетом оставшисяв городе люедй на цифру убиенных... да еще места массовых захоронений за городом и в самом городе...
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11.06.2022 12:42 Ответить
от продажи нефти и газа ***** получает ежимесячно от ЕС USD 22 млрд при санкциях это позор какой то...оно будет воевать и захватывать территории бесконечно.
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11.06.2022 13:18 Ответить
Хотят скрыть смерти убитых местных жителей от огласки ....Там в завалах куча трупов ещё лежит...
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11.06.2022 13:19 Ответить
сами разрушили, сами пусть и строят заново
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11.06.2022 13:24 Ответить
Путлер послідовно винищує російськомовних, і ватників. Коли проженуть орду, Україна буде самою антиросійською країною у Європі. Залишилось тіки мізків лохторату додати, і буде цілком Європейска країна!
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11.06.2022 13:28 Ответить
***** зачищає сліди своїх військових злочинів:
- А куди поділися маріупольці?
- А ани беженцы, все у нас, мы им дали гражданства.
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11.06.2022 13:45 Ответить
Заметают следы прихода "русского мира"...
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11.06.2022 14:06 Ответить
рашазверия должна быть уничтожена до последнего рашоида !
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11.06.2022 17:04 Ответить
 
 