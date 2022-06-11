Захватчики ускорили снос разрушенных домов в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Оккупанты в Мариуполе ускорили снос разрушенных в результате обстрелов рашистами домов.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Снос домов. Процесс из-за смены оккупационных властей в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе. После решения оккупантов о сносе домов вход жильцам в свои квартиры, даже если они в уцелевшей части дома, ограничивается из-за "опасности". Личные вещи забирать не разрешают. При проведении разбора завалов и сносе домов территория работ охраняется оккупантами.
Введена практика дежурства медиков для неотложной помощи работникам МЧС. Мариупольцы говорят, что головокружение и острая реакция желудка, как следствие страшных находок под завалами, стали массовой реакцией работников МЧС оккупантов. Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России – даже изверги не выдерживают последствий своей бесчеловечности. Погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором", - говорится в сообщении.
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Вони вдома в себе серуть на вулиці і топлять дровами.
рашисты полагают что снеся все дома они скроют следы преступления ой дебюилы прости Господи! наоборт каждый дом давно известен сколько прмиернов каждом проживало людей умножаем на количество домов и получаем цифру погибших потом в Украине находим и минусуем тех ктоу спелд вырватся из Мариуполя.. кого вывезли в Россию и выходим + минус с учетом оставшисяв городе люедй на цифру убиенных... да еще места массовых захоронений за городом и в самом городе...
- А куди поділися маріупольці?
- А ани беженцы, все у нас, мы им дали гражданства.