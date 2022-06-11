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Разоблачена пособница врага, которая вместе с оккупантами занималась мародерством в Ирпене, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацполиция разоблачила пособницу врага, которая вместе с российскими оккупантами занималась мародерством. Жительница Ирпеня "наводила" оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними разграбила их дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, при обыске у нее изъяты вещи, свидетельствовавшие о ее приверженности "русскому меру", и похищенное имущество горожан.

"Задокументировали преступную деятельность 45-летней местной жительницы следователи Главного следственного управления вместе с сотрудниками Управления стратегических расследований Киевщины. По этому факту возбуждено уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленница в период временной оккупации города Ирпеня вместе с вооруженными военнослужащими России заходила на территорию частных домов и похищала вещи владельцев.

В ходе обыска у нее дома следователи изъяли вражескую символику, а также похищенные вещи – бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

Во время общения со следователями женщина придумала историю, что соседи передали ей эти вещи на хранение. Однако даже во время обыска люди, привлеченные как понятые, узнали свои похищенные во время оккупации вещи.

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Разоблачена пособница врага, которая вместе с оккупантами занималась мародерством в Ирпене, - Нацполиция 01

"В итоге местные жители создали группу в мессенджере, где публиковали изъятое во время обыска у фигурантки имущество. Так следователям сразу удалось установить десять потерпевших, дома которых разграбили подозреваемая вместе с оккупантами. Однако количество изъятых вещей свидетельствует о том, что женщина вместе с военными РФ "похозяйничала" не в одном десятке хозяйств. Следователи и оперативники устанавливают окончательное количество пострадавших от их действий горожан", - добавляют правоохранители.

Также сообщается, что фигурантка – нигде не работающая местная жительница. Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.

После проведения необходимых мер действиям женщины будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация, в том числе она будет нести ответственность за коллаборационную деятельность и хранение запретной символики.
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Топ комментарии
+15
На палю ...
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11.06.2022 13:21
+13
Пожиттєве має курва отримати 😠
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11.06.2022 13:28
+12
А че табло рашистки не показывают ? Может еще кто-то опознает не только по мародерству, а и эпизоды наводок или убийств, пытки, и т.д.
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11.06.2022 14:17
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На палю ...
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11.06.2022 13:21 Ответить
дружина палестинця... ну шо ж
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11.06.2022 13:25 Ответить
только расстрел
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11.06.2022 16:26 Ответить
якась вона темнувата цыганка шо ли.... но кацабка точно..вернее выбраковка от кацапа и гадюки...
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11.06.2022 13:25 Ответить
Пожиттєве має курва отримати 😠
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11.06.2022 13:28 Ответить
за ноги на гіляку!
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11.06.2022 13:40 Ответить
За одну ногу
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11.06.2022 13:46 Ответить
повесить
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11.06.2022 13:40 Ответить
блювотиння
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11.06.2022 13:43 Ответить
І до цього часу ця скотина ще жива? Ще й морду прикрили, де ж там, хтось впізнає це чувирло, засудити і позбавити громадянства.
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11.06.2022 13:53 Ответить
А че табло рашистки не показывают ? Может еще кто-то опознает не только по мародерству, а и эпизоды наводок или убийств, пытки, и т.д.
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11.06.2022 14:17 Ответить
А от цікаво, звідки вона? Відомо, що у тому ж Ірпені було багато переселенців з ордло, можливо, і ця **** звідти? Взагалі дивно, як доля наздоганяє втікачів від неї - таки не втечеш, куди б не втікав
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11.06.2022 14:29 Ответить
И цыган там валом и занимаются они наркотиками. Вся округа Знает, что что если вывешен ковёр то заходи наркотики в продаже, а вот тем кому положено не знают. И при зелёных и при шоколадных и при всех. Наверное чудеса
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11.06.2022 15:00 Ответить
Чекаємо вирок суду: місяць тюрьми
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11.06.2022 14:31 Ответить
Якщо понятий виявися потерпілим? Хм?..
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11.06.2022 16:05 Ответить
 
 