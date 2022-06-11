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Оккупанты ударили "Точкой-У" по Соледару в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
25 мая российские оккупанты нанесли удар по городу Соледар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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"Пуски ракет тактическими комплексами "Точка" отрабатываются подразделениями ВС России в ходе учений "Союзная решимость-2022" "
За цю брехню тебе буде страчена як пособника рашизму, а твої близькі отримають премію дарвіна.
Для цього треба трохи тямить у вибухотехніці (а не лізти "рассуждать", маючи за плечима ЦПШ)