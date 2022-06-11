"Они на улице лежат, как доски, запах сумасшедший": Оккупанты складывают тела погибших солдат под открытым небом, - перехват СБУ. АУДИО

Российские военные хранят тела погибших солдат РФ под открытым небом.

Это обсуждают рашисты во время разговора по телефону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", - рассказывают друг другу российские оккупанты.

Как свидетельствуют предварительные перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, потому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

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