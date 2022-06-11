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минирование (1408) Одесская область (3102) пляж (244) Братчук (97)

На пляже в Одесской области подорвался отдыхающий, несмотря на предупреждение про мины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Одесской области на одном из пляжей подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм спикера начальника Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Меньше часа назад погиб человек, отдыхая на пляже на черноморском побережье Одесской области... Подорвался на мине. Я не знаю, сколько еще нужно повторять тем, кто пытается стать главным кандидатом на премию Дарвина", - отметил он.

По его словам, все пляжи заминированы, а в море есть российские мины и не только российские.

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Позже Оперативное Командование "Юг" отметило: "Несмотря на многочисленные предупреждения, ограничительные отметки и категорический запрет на посещение побережья и купание в заминированном море одесситы и гости региона продолжают пренебрегать собственной безопасностью. В конечном счете это приводит к трагедии.

На одном из пляжей Одесщины мужчина взорвался на неизвестном предмете. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Обращаем внимание всех граждан, что предупреждения об опасности – это настоящая забота о вашей жизни и здоровье. Соблюдение этих ограничений намного эффективнее отдыха, который может закончиться летально".
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Топ комментарии
+32
Дарвін апладіруєт стоя...
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11.06.2022 19:41
+14
Чего долбоебы то? 100 раз говорили! Не лезьте в воду, не купайтесь, это ОПАСНО для жизни. Видимо для некоторых этих слов было недостаточно, надо было лично проверить.
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11.06.2022 19:56
+14
Человек поплатился жизнью за свою оплошность, это повод шуточки давить? Смешное что-то случилось? Для его родных это горе, и лучше просто промолчать, чем умные речи толкать( или веселые шутейки как думают некоторые автора)
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11.06.2022 19:59
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Дарвін апладіруєт стоя...
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11.06.2022 19:41 Ответить
переселенцы с донецкой области , получается так , что ты можешь из говна выбраться, но говно из тебя не всегда.
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11.06.2022 20:10 Ответить
https://t.me/c/1379461702/33761


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11.06.2022 20:24 Ответить
к сожалению процент дарвинов в Украине очень велик - начиная с последних выборов и заканчивая теми кто не уехал с сразу окупированных городов - а некоторые сейчас уже никуда не уедут и никогда
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11.06.2022 20:54 Ответить
А себя чего забыл упомянуть? От скромности? Ты на его премию заработал
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11.06.2022 21:05 Ответить
Пошел вслед за русским кораблем.
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11.06.2022 19:44 Ответить
Сільно устал і решил адахнуть...
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11.06.2022 19:46 Ответить
чекав "нашіх"?
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11.06.2022 19:46 Ответить
сваих!
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11.06.2022 22:22 Ответить
Перегрівся на сонці, та й вибухнув.
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11.06.2022 19:50 Ответить
В комментах одни злорадствующие долбоебы, фу мразота.
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11.06.2022 19:52 Ответить
Чего долбоебы то? 100 раз говорили! Не лезьте в воду, не купайтесь, это ОПАСНО для жизни. Видимо для некоторых этих слов было недостаточно, надо было лично проверить.
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11.06.2022 19:56 Ответить
Человек поплатился жизнью за свою оплошность, это повод шуточки давить? Смешное что-то случилось? Для его родных это горе, и лучше просто промолчать, чем умные речи толкать( или веселые шутейки как думают некоторые автора)
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11.06.2022 19:59 Ответить
Там ********* от зебилов у них кумир *********** палочками махал
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11.06.2022 20:16 Ответить
Человек сунул пальцы в розетку. Его тоже жалеть? Человек уснул, забыв выключить газ под кастрюлей с борщем и вынесло в воздух весь подъезд. Его тоже жалеть? Человеку было написано "Мины", а он туда еще и семью потащил, его тоже жалеть?
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11.06.2022 20:49 Ответить
да. тоже жалеть. Тем у кого есть эмпатия, конечно.
Вам это не светит.
видимо вы считаете себя идеальным и никогда не совершаете ошибок?
не верю.
потому что вы сами - одна большая ошибка.
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11.06.2022 21:01 Ответить
Причем тут жалость вообще? Речь о людях которые насмехаются со смерти другого человека, пускай сто раз виноватого в этом проишествии. Ненадо жалеть, надо хотя бы быть людьми и неуподо***ться свинособакам, а шутки на горе других это их конек. Можно ведь сказать *** мужик что же ты наделал или бедный ребенок с женой, такое увидели, или если грубо ну мужик дебил конечно, виноват сам в своей гибели, печально. А лучше смотреть за собой и вообще не судить чужую жизнь и смерть. Вообщем смешного тут ничего нет и поводов для шуток тоже.
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11.06.2022 21:18 Ответить
він суїциїдальний маньяк, пішов би краще на фронт, та підірвав себе гранатою в оточенні орків, отримав би героя та 15 лямів премії. А так , все повз касу
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11.06.2022 22:26 Ответить
какую оплошность? он сознательно пошел на "самоубийство" - если б там не было табличек тогда другое дело - но если ты тупой то ...
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11.06.2022 20:50 Ответить
это не оплошность - это естественный отбор. Там везде таблички стоят. А где не стоят, то там всё равно на дне лежат ПДМки.
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11.06.2022 20:51 Ответить
за **********,а не "оплошность",там **** плакатів як гівна натикано,це їбать треба бути розумово-відсталим щоб не побачити і не прочитати...
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12.06.2022 01:53 Ответить
злорадные комменты говорят об отсутствии эмпатии. Это был украинец. Не орк. легкомысленный, самоуверенный - это его беда.
Но смеяться и злорадствовать из-за смерти украинца - это аморальное днище.
Надеюсь что пишут это только пригожинские троли.
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11.06.2022 20:41 Ответить
Про нашого загиблого співвітчизника краще говорити або добре, або ніяк. Просто людина з якихось причин була необачною.
Крапка.
Якщо ми дійсно гідні українці, то нам не варто подібно триклятим кацапам по хамськи лихословити та матюкатись з приводу смерті людини.
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11.06.2022 21:50 Ответить
Т.е.,тот организм,который, ЗНАЯ о том, шо пляжи заминированы, поперся отдыхать - он не *******? Сам часто пробежки по минным полям совершаешь?
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11.06.2022 20:00 Ответить
У каждого своя голова на плечах, я за собой и своими близкими слежу только, мне неважно и неинтересно как поступают остальные. Но я не делаю с человеческой трагедии похабную *****, где остряки соревнуются в дебильных комментах.
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11.06.2022 20:04 Ответить
Сьогодні, в м. Одеса чоловік проігнорував заборону купання в морі і підірвався на міні.

Як з'ясувалося, загиблий чоловік був переселенцем із Донецької області.
Він пішов купатися разом із другом. Товариш дивом не постраждав. https://t.me/operativnoZSU/28241
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11.06.2022 21:20 Ответить
І только ти одін - Д'артаньян!...
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11.06.2022 20:04 Ответить
Людина з України ніколи не користується таким відмінком як "чяго далбайобы ТО" робіть висновки кого сюди заносить,тут половина кацапськоi мерзоти. Співчуття сім'ї загиблого під час війни міну можна "спіймати" скрізь.
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11.06.2022 20:06 Ответить
ага ***** скрізь,особливо там де табличок МІНИ!,напевно більше ніж самих мін...
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12.06.2022 01:55 Ответить
Кацапка ,просто іди ***** тварь!.
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11.06.2022 20:30 Ответить
Так там специально для ********* таблички "МИНЫ! через каждые 30 метров стоят, потому что там действительно в воде противодесантные мины. Причем кацапы знают, что у нас дно у уреза воды заминировано ЯРМами и ПДМами, но тупым *********, для которых войны нет, всё нипочём.
Не уподобляйтесь.
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11.06.2022 20:49 Ответить
Може написали не МИНЬІ , а МІНИ . А ватний мозок просто не зміг перекласти . Ну-у , то таке . Буває .
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11.06.2022 23:17 Ответить
Он устал ат вайны.
Естественный отбор ни кто не отменял.
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11.06.2022 20:01 Ответить
не,ну и хто ему дохтор?
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11.06.2022 20:03 Ответить
Схоже якийсь упоротий ватнік
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11.06.2022 20:05 Ответить
переселенец с донецкой области .
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11.06.2022 20:09 Ответить
то есть с одесситом такого не могло случиться?
ну и бред.
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11.06.2022 20:59 Ответить
прикинь,досі не було,дивно правда,чому б це? а може вони знають що там ***** ШАСТАТЬ? Нє?
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12.06.2022 01:56 Ответить
Негоже танцювати на кістках загиблого, але щодня з кожної праски попередження про небезпеку на пляжах. Не чують. Результат, як кажуть, на ліцо. (((
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11.06.2022 20:06 Ответить
цей довбень десь на рівні бухого водятла,тому і реакція на його "перформанс" аналогічна
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12.06.2022 01:57 Ответить
ну хоч засмагнути трохи встиг
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11.06.2022 20:09 Ответить
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11.06.2022 20:21 Ответить
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11.06.2022 20:23 Ответить
На какой мине? на морской или противотанковой?
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11.06.2022 20:29 Ответить
а он шо, танком в воду заехал замерять температуру воды?
На обычной ПДМке конечно.
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11.06.2022 20:54 Ответить
Воно української не знало... Напевно вірний РПЦ!
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11.06.2022 20:54 Ответить
Щось мені підсказує, що Зеленський втратив одного свого виборця.
Адекватна людина при попередження про небезпеку, приймає виважені рішенння, зебіли що хуже не буде.
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11.06.2022 20:55 Ответить
Ти теж під ноги дивись, бо твій ідол втратить свого виборця.. а їх так мало
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11.06.2022 21:09 Ответить
Мій ідол це УКРАЇНА
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11.06.2022 21:23 Ответить
не скавчи довбеник *************
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12.06.2022 02:03 Ответить
Если бы стояли таблички "МИНЫ", то на пляж они бы не пошли. Но стояли таблички "МІНИ"...
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11.06.2022 21:10 Ответить
То диверсант.Расчищал минные поля для десанта.
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11.06.2022 21:12 Ответить
кстати, вполне может быть. или "друг" диверсанта, тот ему "посоветовал".
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12.06.2022 00:02 Ответить
премію Дарвіна та плот до новоросійська безкоштовно!
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11.06.2022 22:20 Ответить
розмінувальник
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11.06.2022 22:31 Ответить
Надо было тёщу с собой взять. Теперь уже поздно.
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11.06.2022 22:39 Ответить
Устал ат вайни . )))) Погано , коли в голові - тирса .
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11.06.2022 23:10 Ответить
личное оружие нужно, а то эволюция уж очень медленно происходит в головах. культура опять же появится, читать научатся, дорожные знаки различать, а там, глядишь, - и конституцию соблюдать, от и до, все кто выживут.
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11.06.2022 23:55 Ответить
 
 