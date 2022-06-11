На пляже в Одесской области подорвался отдыхающий, несмотря на предупреждение про мины. ВИДЕО
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В Одесской области на одном из пляжей подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм спикера начальника Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Меньше часа назад погиб человек, отдыхая на пляже на черноморском побережье Одесской области... Подорвался на мине. Я не знаю, сколько еще нужно повторять тем, кто пытается стать главным кандидатом на премию Дарвина", - отметил он.
По его словам, все пляжи заминированы, а в море есть российские мины и не только российские.
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Позже Оперативное Командование "Юг" отметило: "Несмотря на многочисленные предупреждения, ограничительные отметки и категорический запрет на посещение побережья и купание в заминированном море одесситы и гости региона продолжают пренебрегать собственной безопасностью. В конечном счете это приводит к трагедии.
На одном из пляжей Одесщины мужчина взорвался на неизвестном предмете. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Обращаем внимание всех граждан, что предупреждения об опасности – это настоящая забота о вашей жизни и здоровье. Соблюдение этих ограничений намного эффективнее отдыха, который может закончиться летально".
Пожалуйста, подождите...
Вам это не светит.
видимо вы считаете себя идеальным и никогда не совершаете ошибок?
не верю.
потому что вы сами - одна большая ошибка.
Но смеяться и злорадствовать из-за смерти украинца - это аморальное днище.
Надеюсь что пишут это только пригожинские троли.
Крапка.
Якщо ми дійсно гідні українці, то нам не варто подібно триклятим кацапам по хамськи лихословити та матюкатись з приводу смерті людини.
Як з'ясувалося, загиблий чоловік був переселенцем із Донецької області.
Він пішов купатися разом із другом. Товариш дивом не постраждав. https://t.me/operativnoZSU/28241
Не уподобляйтесь.
Естественный отбор ни кто не отменял.
ну и бред.
На обычной ПДМке конечно.
Адекватна людина при попередження про небезпеку, приймає виважені рішенння, зебіли що хуже не буде.
в головах. культура опять же появится, читать научатся, дорожные знаки различать, а там, глядишь, - и конституцию соблюдать, от и до, все кто выживут.