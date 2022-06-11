РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15813 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
25 855 19
армия РФ (15319) беспилотник (2074) Бигус (145)

Российские спецназовцы сняли себя перед запуском беспилотника и информация о них попала к нам, - расследование BIHUS. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты-расследователи получили вражеский беспилотник, на который российские спецназовцы снимали сами себя. Часть оккупантов удалось идентифицировать

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы BIHUS.

"Может ли спецназ снимать себя на видео перед боевым вылетом дрона? Может, если это спецназ россии. Мы получили записи с вражеского квадрокоптера от друзей из "Повернись живим" и идентифицировали "йобла" российской 45-й отдельной бригады специального назначения, которая дислоцировалась во временно оккупированном Изюме. О том, чем живет так называемая "элита" российской армии и их родственники - смотрите в новой серии YOBLA войны от Макса Афанасенко, - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывший топ-менеджер российского "Газпромбанка" Волобуев вступил в легион "Свободы России". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
А Бігус,поводирь зе і брехлива журналістика. Досить рахувати орків тупими,вони забагато знищили, убили,полонили. Не можна ворога не дооцінювати,його потрібно знати.
показать весь комментарий
11.06.2022 22:50
+27
Це та мерзота яка приложила руку до розірвання постачання клістронів і постійно брехав у своїх "розслідуваннях" в угоду ze ? На його руках не меньше смертей українців ніж на руках пуйла і ze.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:03
+18
Бигус это гнида без чести и совести которая привела войну сюда, вместе с Зе
показать весь комментарий
11.06.2022 22:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Бігус,поводирь зе і брехлива журналістика. Досить рахувати орків тупими,вони забагато знищили, убили,полонили. Не можна ворога не дооцінювати,його потрібно знати.
показать весь комментарий
11.06.2022 22:50 Ответить
Бигус это гнида без чести и совести которая привела войну сюда, вместе с Зе
показать весь комментарий
11.06.2022 22:52 Ответить
Сразу видно-у Бибихуса кончились заказчики. И вместо расследований по продолжающейся системной коррупции, чувак занялся дуристикой и шапкозакидательством, шоб всем понравица.
показать весь комментарий
11.06.2022 22:54 Ответить
Ні, це просто перша фаза - розкрутка перед вкидом.
показать весь комментарий
12.06.2022 02:12 Ответить
Хлопці, ви мабуть зовсім зі своїм сівочолим з глузду з'їхали, Бігус зараз на фронті воює. Ви що настільки тупі що цього не знаєте? А у Вас іньше завдання. Мочити всіх крім порошка та його прибічників
показать весь комментарий
12.06.2022 09:51 Ответить
про порошенка навіть не згадували. мабудь це в тебе він у голові
показать весь комментарий
12.06.2022 20:30 Ответить
Кращі російські окупанти це мертві російські окупанти.
показать весь комментарий
11.06.2022 22:57 Ответить
Це та мерзота яка приложила руку до розірвання постачання клістронів і постійно брехав у своїх "розслідуваннях" в угоду ze ? На його руках не меньше смертей українців ніж на руках пуйла і ze.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:03 Ответить
Вони з нас просто насміхаються
показать весь комментарий
11.06.2022 23:03 Ответить
Оригінальна назва рубрики. Хоча це не врятує від кари за клістрони.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:04 Ответить
треба шукати всіх орків - вони військові злочинці, а життя довга та непердбачувана штука...
показать весь комментарий
11.06.2022 23:10 Ответить
Цікаво, скільки Бігусу заплатили за інфобомбу про Свинарчуків в 2019-му?
показать весь комментарий
11.06.2022 23:24 Ответить
А бігусу краще зникнути з ефірів і публікацій назавди. Продажна брехлива істота, "розслідування" якої мали результат приведення до влади регіоналів, які, як виявилося не здатні захистити українців. Я за ціни вже мовчу, сьогодні накінець-то з'явилася сіль по ціні 75 гривень за пачку. Дійсно пройшов кінець епохи гідності, коли "квартальці" вже і на солі заробляють. А в Маріуполі і сніг був в ціні, коли людям не було чого пити. То правду кажуть що рабіновичі і сніг можуть взимку продати. Зате нє крадуть, бєдниє, із прастага наріда, чуть маланкуваті стомлені, легенько неголені і зрипливі від холодного півка.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:25 Ответить
Вчора купив по 38 гривень за пачку.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:41 Ответить
Вам повезло і де це Ви купили? Я Вам пишу з Миколаївської області.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:50 Ответить
то всіх орків треба подавати в міжнародний розшук, інтерпол,
нехєр їздити по тайландах, хай сидять в параші
показать весь комментарий
12.06.2022 01:04 Ответить
А, свіжої бігусятини підвезли. Все ха старим праном - спочатку хайп на чужих заслугах, а потім вкид за який платять замовники.
показать весь комментарий
12.06.2022 02:11 Ответить
біхус вже забули, що під фейковим розслідуванням про свинарчуків, вони привели до влади в Україні рашистських колаборантів. І сьогоднішня війна з десятками тисяч жертв - це результат роботи біхуса у тому числі.
показать весь комментарий
12.06.2022 07:53 Ответить
хайби бігус про зам баканова написав би. в розшук подали?
показать весь комментарий
12.06.2022 20:32 Ответить
 
 