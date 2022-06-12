ВСУ постепенно освобождают территорию Херсонской области. Есть определенные успехи в Запорожской области. Донбасс держится, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил 11 июня с традиционным видеообращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало России? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но мы должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине".
Пожалуйста, подождите...
-затопить міст про який тут пишуть у херсоні,
-впаде рівень у ках.водосховищі і не буде води на півнячно-кримський канал, та
-створиться тривожна ситуація на блоках запорізької аес...
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а, взагалі, північно-кримський канал вже працює на наповнення водосховищ криму?
Ага, і ще десяток селищ коло Херсона, і частину самого Херсона.
но что наши хотелки в сравнении с ежедневным подвигом наших
Героев! Я благодарю со слезами наших Защитников за каждый сантиметр
освобожденой от кацапни земли...Сдали ее легко, а отбить укрепленные
позиции орками, это великий труд, самопожертвование... Спасибо, наши
Герои, за каждый миллиметр, отвоеваный у орков, нашей Богом данной земли!
Слава Господу! Слава Героям! 💙💛
С праздником Святой Троицы!!! 🙏🙏🙏
А згадаймо як швидко їх захопили.
Если, конечно, ВЫ пишите сами, а не очередной клерк на службе у сатаны.
навіть мінні поля познімав на Чонгарі і Воєний Стан не ввів по Україні 23 лютого, а тільки Надзвичайний Стан. Що він не робить - все крізь дупу, і крокодил не довиться і не росте кокос
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Руководители государств не выступали каждый день по радио перед народами.