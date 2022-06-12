Уничтожение и пленение российских наемников в селе Стеблянки на Сумщине воинами 93-й ОМБр и пограничниками. ВИДЕО
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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал кадры уничтожения и пленения российских оккупантов в селе Стеблянки на Сумщине воинами 93-й ОМБр и пограничниками в марте 2022 года.
Видео размещено на ютуб-канале Бутусов-плюс
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