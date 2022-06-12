РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16758 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
59 027 19
Сумская область (1834) Бутусов Юрий (3903) 93 отдельная механизированная бригада (242)

Уничтожение и пленение российских наемников в селе Стеблянки на Сумщине воинами 93-й ОМБр и пограничниками. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал кадры уничтожения и пленения российских оккупантов в селе Стеблянки на Сумщине воинами 93-й ОМБр и пограничниками в марте 2022 года.

Видео размещено на ютуб-канале Бутусов-плюс

Читайте на "Цензор.НЕТ": У каждого своя мотивация. Всем страшно, но ребята делают свое дело, – украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Слава ЗСУ! Смерть москалям!
показать весь комментарий
12.06.2022 00:01
+11
Все правильно! І потрібно показувати! Люди повинні знати як було у нас тут на Сумщині!
показать весь комментарий
12.06.2022 01:19
+10
Краще б мовчали на так званих марафонах на тб всяку дурню молоти, і побільше такого контенту показувати! Мені краще дивитися такі відео, а не відосіки самі знаєте кого!
показать весь комментарий
12.06.2022 01:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мобики - это бесполезный материал, кацапы в место этих наловят себе новых добровольцев. Взяли в плен мобиков, а что с ними делать? Только кормить теперь придется.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:00 Ответить
Да - это лохи. Но они ведь с оружием. Этих взяли в плен и теперь придется содержать. Вряд ли они на обмен кому нужны. Но думается далеко не всех вот так вот берут в плен. Решают все по месту...
показать весь комментарий
12.06.2022 00:08 Ответить
11 червня сьогодні, між іншим…Залишки маріупольців вивозять співгромадяни з арматурою і бетоном в рівних пропорціях, через півроку вивезені діти не зможуть вимовити «паляниця», а Бутусов наповнює контент…
показать весь комментарий
12.06.2022 00:00 Ответить
А що, краще сидіти в офісі і видавати "хроніку" подій ?
показать весь комментарий
12.06.2022 00:26 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть москалям!
показать весь комментарий
12.06.2022 00:01 Ответить
Там ще сніг не зійшов.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:04 Ответить
22 марта. Для архива
показать весь комментарий
12.06.2022 00:25 Ответить
ех, якби це цими днями їх похерачили... А що вже в березні... минулось все...
показать весь комментарий
12.06.2022 00:33 Ответить
Навіщо хизуватись успіхами у березні ? Щоб відволікти увагу від того , що відбувається на Сумщині зараз ? Минулі успіхи на теперішню ситуацію не вплинуть .
показать весь комментарий
12.06.2022 00:33 Ответить
Все правильно! І потрібно показувати! Люди повинні знати як було у нас тут на Сумщині!
показать весь комментарий
12.06.2022 01:19 Ответить
Обрежно! На подвір'ї - злий українець!
показать весь комментарий
12.06.2022 00:33 Ответить
Якщо нема свiжих хороших новин. то краще помовчати, нiж хронiку виставляти, сьогоднi 11. 06.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:35 Ответить
Краще б мовчали на так званих марафонах на тб всяку дурню молоти, і побільше такого контенту показувати! Мені краще дивитися такі відео, а не відосіки самі знаєте кого!
показать весь комментарий
12.06.2022 01:22 Ответить
+100
показать весь комментарий
12.06.2022 01:57 Ответить
Кто то верит что это вернёт наших с плена?
Надо спросить у Зели о результате спецоперация спасения Азова.... Уже прошла? На каком этапе?
Или сдали парней рашке и умыли руки? Типа теперь их жизни это не наша забота...
показать весь комментарий
12.06.2022 01:21 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:12 Ответить
ТАК А НАШИХ КОГДА ВЕРНУТ !?
показать весь комментарий
12.06.2022 20:01 Ответить
Це не відео, а глум, так затягнути в часі! Про інше промову, але краще би це відео не виставляли.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:10 Ответить
 
 