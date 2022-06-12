Британские бронемашины Husky уже в Украине. ВИДЕО

Британские бронированные машины Husky Tactical Support Vehicle начали поступать в Украину.

Соответствующее видео обнародовано в твиттере проекта Ukraine Weapons Tracker, сообщает Цензор.НЕТ.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

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Как напоминает Украинская правда, Великобритания решила передать Украине как минимум 120 бронированных машин. Из них 80 – Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначенные для транспортировки личного состава в зоне боевых действий. Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей.

В апреле сообщалось, что украинские военные уже начали изучать бронетранспортеры, которые Великобритания передает Украине. Обучение проходило на территории Британии.

9 июня Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила от партнеров около 250 бронемашин западных образцов, среди которых и Husky.

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