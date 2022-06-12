Бутусов в "Рандеву с Яниной Соколовой": Фронт держат люди, которые будут биться до конца, пока есть малейшая возможность. ВИДЕО

Почему россияне так быстро оккупировали Херсон и кто ответственен за это решение по разминированию моста? Что Безуглая делала в штабе на Донбассе? Кто держит фронт и кто такой Валерий Залужный.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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