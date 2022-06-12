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Бутусов в "Рандеву с Яниной Соколовой": Фронт держат люди, которые будут биться до конца, пока есть малейшая возможность. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Почему россияне так быстро оккупировали Херсон и кто ответственен за это решение по разминированию моста? Что Безуглая делала в штабе на Донбассе? Кто держит фронт и кто такой Валерий Залужный.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии
+29
так! і які попри 3 місяці смертельгих боїв не втратили ні хоробрості, ні віри в Перемогу...
які не стомлюються лупашити русню, прикривати спину побратима і захищати Україну...
Вірю в ВСУ !!!
Нехай Свята Трійця береже кожного і всіх !!!
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12.06.2022 09:45
+26
юрцу респект
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12.06.2022 09:50
+25
Хочу відмітити,що Яніна не вірно передає думку про відношення до Зеленського за кордоном. Так він є тільки символом України і більше нічого. Що таке влада з її офісом, знають усі і тому допомогою Україні і її народу,а не з поваги президенту. Його дії не викликають поваги, не дипломатично ні політично. Дякую Бутусову за інтерв'ю, жаль ,що запізно називає хто є хто
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12.06.2022 09:50
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Пане , Юрію , дякую за щирість і правду - це дуже важливо !!
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12.06.2022 09:43 Ответить
Топчик про Безмозглу чи Безуглу. Вони ще з Кличка ржуть!
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13.06.2022 15:57 Ответить
так! і які попри 3 місяці смертельгих боїв не втратили ні хоробрості, ні віри в Перемогу...
які не стомлюються лупашити русню, прикривати спину побратима і захищати Україну...
Вірю в ВСУ !!!
Нехай Свята Трійця береже кожного і всіх !!!
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12.06.2022 09:45 Ответить
Переглянула це інтерв'ю.
Особливо мене цікавило як захопили Херсон і пройшлись півднем.
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12.06.2022 09:48 Ответить
Що тут не ясно, одна депутатша на фамілію Верещу.... Яка щас міністр якихось территорій дала вказівку чи сприяла розмінуванню, тогошо хтось ходе по полям мабуть контробас носили, це припущення, і підриваються, і якась зрада в погонах наказала поля розмінувати, чим і скористалися загарбники, а Товаріщ Верещ... Це кажуть людини товаріща Медвед... Чи товаріща Єрма... От такі х.йня хлопчики та дівчатки
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12.06.2022 15:42 Ответить
Хочу відмітити,що Яніна не вірно передає думку про відношення до Зеленського за кордоном. Так він є тільки символом України і більше нічого. Що таке влада з її офісом, знають усі і тому допомогою Україні і її народу,а не з поваги президенту. Його дії не викликають поваги, не дипломатично ні політично. Дякую Бутусову за інтерв'ю, жаль ,що запізно називає хто є хто
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12.06.2022 09:50 Ответить
Що являє собою клоун було ясно ще в 19 році.
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12.06.2022 10:00 Ответить
Янінка перевзулася трішки! Як і багато інших! Один бабченко здається норм!
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12.06.2022 10:18 Ответить
Zelenski nie jest tylko symbolem Ukrainy. Jest dobrym, pragmatycznym prezydentem. Ukraina ma dużo szczęścia, że w tak tragicznym momencie na czele państwa był człowiek spoza polityki, który potrafił zachować się tak jak należy. Dla zagranicy jest ikoną Ukrainy ale i tego wszystkiego co w niej najlepsze. Wokół niego zjednoczył się naród, który nie był pewny swej tożsamości. dzięki jego działaniu Ukraińcy nareszcie stanowią jedną całość i oby to nigdy się nie zmieniło. Zelenski nie pozwolił by nacjonalizm dominował, skupił się na obronie Ukrainy i jej wolności, na uczciwym patriotyzmie, który połączył wszystkich Ukraińców. Chwała Ukrainie! Chwała Zelenskiemu!
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12.06.2022 10:26 Ответить
@Princ Stocki
Чудово розумію польську і впевнений, що пан так само добре розуміє і украінську.

Так от, так виглядає, що ви неуважно переглянули інтерв'ю Юрія Бутусова. Бо головною думкою цього відео було не те, чи є президент Зеленський іконою на Заході, чи ні.
Запевняю вас, що для тих, хто справді переймається долею Украіни і украінців, це навіть не другорядне питання, це з розряду - «а какая разница»(C)Зеленський.

Украінці знаходяться у шоці від того, що відбувається з нашими людьми на окупованих територіях і не дістають НІЯКИХ офіційних пояснень щодо того, як так могло статись, що ворогу на тих теренах ніхто не опирався.

Але це вільна краіна. У ній шила у мішку не заховаєш. І от ця інформація від провідного і чесного журналіста, яка хоча б частково проливає світло на те, що трапилось на Херсонщині у перші дні війни, і є головною цінністю цього матеріалу.
І це, на жаль, до вас не дійшло.
І хто зна, чи дійде.

Бо отримавши цю інфу про бездіяльнісь влади щодо оборони Херсону, нам - в кого насправді душа болить, легше сказати: «Слава Ярмоленку», який випадково забив м'яча у своі ворота, аніж проголосити славу отій вашій «іконі».

Так що, попутний вам вітер.🥷
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13.06.2022 04:55 Ответить
юрцу респект
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12.06.2022 09:50 Ответить
Він своїми постами ставить під удар рейтинг зе,бо бачить других людей лідерами. Юра,думаю, під загрозою
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12.06.2022 09:58 Ответить
Все здравомыслящие бачать ‼️
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12.06.2022 10:05 Ответить
Вчора дивився на 5 каналі.
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12.06.2022 09:53 Ответить
На днях Роман Донік написав про Бутусова.
Не надто приємні речі.
Я так розумію, був якийсь конфлікт.
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12.06.2022 09:56 Ответить
Так,давній,ще при Гетьману, а не при наполеону.
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12.06.2022 09:59 Ответить
Я пам'ятаю у нього на Цензорі ще своя колонка була, а потім зникла.
Обвинувачення, які він висуває, *********** на роздуми.
Не хотілось би щоб це було правдою. Занадто багато розчарувань уже.
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12.06.2022 10:05 Ответить
отже донік - гівно продажне
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12.06.2022 10:04 Ответить
Дійсно, він не з тих людей, які подобаються багатьом.
Але має свій кодекс, лінію поведінки і переконань.
Для військових він старається, тут нічого не скажеш.
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12.06.2022 10:10 Ответить
Це та тварюка, що споганила половину ДШК у ЗСУ, переробивши їх у ручні кулемети, заради своєї вигоди. Старається воно...
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12.06.2022 22:07 Ответить
Якщо сюди додати злиту ще 07.06 зум-нараду мера Дніпра у перші дні війни, то щось негарне вариться.
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12.06.2022 11:27 Ответить
Кто этот доник ⁉️
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12.06.2022 10:07 Ответить
Роман Доник просто волонтер, с 14-го. Непосредственно в бригаде. Он очень редко пишет, сейчас тем более, война. Есть телеграм.
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13.06.2022 09:57 Ответить
Фронт МІЦНИЙ і НЕЗДОЛАННИЙ, якщо є НАДІЙНИЙ тил. З цим в Україні проблеми - з цим в Україні біда.
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12.06.2022 10:13 Ответить
Бутусов говорит, что слуга народа Гайдай постоянно врет и вводит в заблуждение. Врет и местному населению, а мы удивляемся, чего народ не эвакуируется. Также есть вопрос и к Залужному, чего он не защищал Северодонецк. Или Залужный ничего не решает?
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12.06.2022 10:16 Ответить
еще одни подвиги в копилку зеленых и лично яневтік. Возникает много вопросов почему не втік. Патриотизм здесь не на первом плане, по моему скромному мнению. Беня процветает, медали присваиваются и улицы переименовываются. Да и слава победителя ***** в будущем - так греет душу...
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12.06.2022 10:26 Ответить
Та уже известно -дерьмак с падаляком взяли на испуг,что ,пока зебоба в Польше,Порошенко за пять дней власть возьмёт и их всех пересадит...
.
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12.06.2022 10:32 Ответить
Все намного хуже ,чем я даже представляла -зекрысе мало просто трибунала ...
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12.06.2022 10:29 Ответить
Дивився це аідео.
Майже все аірно, але...

Коли прозвучало питання глядачки щодо задоволеності нинішнім результатом щодо боротьби з Порохом та лобіювання ЗЄ, Юрія поплавило.

Відповідь щодо критики Юрія в інтервью Чмута взагалі - брудна маніпуляція.

Так, Юрій. ЗЄ - це і Ваш Франкенштейн. Ви теж приклали руку до створення цього монстра.
Якщо критикуєте інших, вчіться сприймати критику на свою адресу.
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12.06.2022 10:34 Ответить
Зелена шобла зрадила державу. Тільки розтріл
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12.06.2022 10:37 Ответить
Хорошее интервью, Бутусов настоящий журналист и патриот. Правда выводы после интервью печальные особенно слова арестовича относительно причин обстановки на юге.
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12.06.2022 10:45 Ответить
Юрію,ви не праві.Наша розвідка осінню 2021 (в ЗМІ!!!),попереджала про можливий напад орків в кінці лютого 2022.В певнений що зеленського, в своїх доповідях, вони попереджали ще раніше.Не варто відбілювати владу.
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12.06.2022 10:58 Ответить
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yusov/62163430cb12b/
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12.06.2022 11:05 Ответить
Давайте будем называть конкретные фамилии конкретных людей из окружения Зеленского, которые непосредственно виновны в сдаче Юга нашей страны врагу(росиянцам).
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Был лишен Зеленским генеральского звания. Наумов -это человек Баканова, с огромным коррупционным шлейфом. О нем журналисты постоянно говорили, но никто до войны его не трогал. Почему? Оказывается он не только коррупционер, но и предатель, диверсант, русский агент. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова роль Наумова в сдаче Херсонской области?
2. Экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. Был лишен Зеленским генеральского звания. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова его роль в сдаче Юга Украины врагу (кацапам)?
3. Экс-Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин. Был арестован СБУ за предательство, шпионаж и госизмену. Предположительно сливал всю инфу по Херсонской области врагу (кацапам). Какова его роль в сдаче Херсонской области?
4. Кто отдавал приказ командующему Южного региона Вооруженных сил Украины Андрею Соколову разминировать Антоновский мост и перешеек?
5. С какой целью за год начала войны Андрей Ермак рапортовал "об устранении всех преград, затрудняющих сообщение с оккупированным полуостровом Крым"?
Называем конкретные фамилии предателей: Ермак, Баканов, Татаров, Портнов, Демченко и ряд руководителей УСБУ в нескольких областях.
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12.06.2022 13:48 Ответить
А прикольно було б якби Зеленський зробив (запропонував, попросив) офіційно Бутусова радником. Ото б Юрко попав! )
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12.06.2022 15:05 Ответить
нє, почув щойно. Собі - не будеш. Не покаявся, і не збираєшся. Ясно. Буду щеняти і далі.
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12.06.2022 16:46 Ответить
Тяжело это слушать. Доигрались в "глаза путина"? Путь, который начался со встречи с патрушевым в Омане, продолжился вагнеровцами, идиотничанием про шашлыки, закончился полным пофигизмом по отношению к обороне страны и как результат полного захвата юга Украины в течении трех дней.
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12.06.2022 18:38 Ответить
Так і не почув притомного коменту на висловлювання Тараса Чмута. Навіщо ця "водичка" про "Піховшиків", Тарас явно не він та не Кучма. Була історія із закупівлею САУ, її зірвали. Пан Юрій тоді мав принципову позицію, от і цікаво чи змінив він свою думку, чи вважає що тоді помилився, а може він має чим обгрунтувати що тодішні його дії були правильними?
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13.06.2022 11:38 Ответить
Согласен. Война была, но никто не предполагал, что вторжение произойдет так быстро. Я конечно не большое цабе, но в то время поддерживал мысль Бутусова, что надо 155,а не 152. А сейчас, Слава Богу, что таки купили Даны, хоть и 152.
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13.06.2022 22:51 Ответить
 
 