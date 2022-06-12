СБУ заблокировала мошенническую схему "Ваш родственник в плену!": За "освобождение" потребовали 50-200 тыс. грн. ВИДЕО

Мошенники звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении украинских защитников из плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ заблокировала мошенническую схему "Ваш родственник в плену!". В Запорожской области были разоблачены злоумышленники, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена. За это мошенники требовали отдельную плату. Расценки отличались и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников", - говорится в сообщении.

Так, за разговор с пленным мошенники требовали от 10 до 50 тыс. грн. За якобы освобождение из плена – 50-200 тыс. грн, а за "перевозку тела погибшего" – до 10 тысяч гривен.

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"Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, - просто исчезали. Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьи. Организатором схемы оказался мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы", - проинформировали в спецслужбе.

В то же время, в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторов связи. Ее задержали спецназовцы СБУ.

В ходе обыска у женщины изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, банковские карты для получения платежей и четверть миллиона гривен наличными.

В рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие и принимаются меры по привлечению к ответственности других участников схемы.

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