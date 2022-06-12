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Обстрелы Лисичанска российскими оккупантами 11 июня. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Лисичанск. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Видео снял корреспондент AFP 11 июня.

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Топ комментарии
+29
Яка ж мерзота ця вся русня, яка прийшла на нашу землю
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12.06.2022 11:57
+15
Щось вже який тиждень в новинах голімий депресняк!! До чого готують українців??)))
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12.06.2022 11:58
+13
Я розумію що в лугандоні наші люди, але реально пора вже чим дістанемо по окупаційній інфраструктурі, складах тощо.
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12.06.2022 11:58
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Яка ж мерзота ця вся русня, яка прийшла на нашу землю
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12.06.2022 11:57 Ответить
Я розумію що в лугандоні наші люди, але реально пора вже чим дістанемо по окупаційній інфраструктурі, складах тощо.
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12.06.2022 11:58 Ответить
Тамженашилюди!! Щоб перемогти,головне не стріляти!!!))
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12.06.2022 12:01 Ответить
Щось вже який тиждень в новинах голімий депресняк!! До чого готують українців??)))
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12.06.2022 11:58 Ответить
До Оману
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12.06.2022 12:23 Ответить
Оман не резиновый
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12.06.2022 13:26 Ответить
Омана жиночого роду.
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12.06.2022 14:58 Ответить
Да есть такое, оружие видимо даже для обороны уже не дают не говоря о контрнаступлении
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12.06.2022 12:53 Ответить
Ясна річ весь світ винен,що Україна,останні три роки мала в пріорітеті дороги,а не оборонні спроможності,це західні сапери розминували Чонгар та послабили оборону північних кордонів!!))
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12.06.2022 13:40 Ответить
Ясна річ що пріорітет у країни в стані війни,це шляхобудування,а не оборонпром!!))
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12.06.2022 14:34 Ответить
А у крадивныцтве.
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12.06.2022 14:59 Ответить
Дороги слід будувати,але не за рахунок обороноздатності,ракетної програми країни,а розминування та обеззброєння стратегічних напрямків,це взагалі диверсія проти країна!!))
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12.06.2022 15:08 Ответить
Я розумію що в усіх негараздах винен Барига Порох,але помилки минулого ,це досвід для *********,з якого слід робити висновки і жити далі,позбувшись помилок минулого!!!))
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12.06.2022 15:23 Ответить
Рато а чому бідна, чорноземи найкращі, вся таблиця ,,мєндєлєєва, природніх ресурсів вище пуза, ці всі багатства в палацах королів у Франції, яхтах і бізнес центрах на Альбіоні, Маямах, та жодна країна не витримає такий грабунок і весь ЄС здується від таких зажерливих уродів і нас туди не візьмуть бо знають чим це закінчиться для їх економік . Ці уроди коплять бабло на купівлю Марса а народ бидло бо терпить такий грабунок
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12.06.2022 17:28 Ответить
Ну про 400 років - це ваша маніпуляція. Бо реальної війни з московитами не було майже 100 років. З часу як Україну захопив СРСР.

Дороги, звісно, потрібні. Але в нас з 2014 року саме реальна війна і згортати виробництво зброї під час реальної війни - це реально злочин.

Скажіть чесно, людям зараз приємніше під обстрілами тікати від війни по гарним дорогам?
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12.06.2022 15:15 Ответить
Пане, є бюджет. Його обговорюють публічно у ВР, якщо ви не знали. Потім профільне міністерство має проводити держзакупівлі згідно ухваленого бюджету. Так от, Таран цього не робив. Він навіть той невеликий бюджет не хотів освоювати.
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12.06.2022 16:45 Ответить
Навіть якщо при втраті складів мала місце злочинна діяльність - це не означає, що можна не робити нове державне замовлення нових снарядів і ракет.

Хоча, перше ще має довести суд. Не забувайте про дрг, які могли влаштувати вибухи складів. Особисто чи залякавши/підкупивши відповідальних осіб
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12.06.2022 16:49 Ответить
в Чехії гру рабсії підірвала склад зі зброєю, ... от жеж клятий Порох..
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12.06.2022 17:04 Ответить
ті склади напевно охороняли 73 процентів нелохів ...
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12.06.2022 17:00 Ответить
Рато патронний завод точно можна побудувати і не один і не скиглили б зараз.
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12.06.2022 17:12 Ответить
Будни Мордора

Отчим убил 5-летнего мальчика в Краснодаре. Мать ребенка помогла закопать труп и инсценировать пропажу сына

Три дня назад между 28-летним Сергеем Бугорковым и 5-летним Вовой Пащенко, сыном жены от первого брака произошел конфликт. Мужчина жестоко избил малыша, после чего семья легла спать, а поутру обнаружилось, что ребенок не дышит.

Преступник вместе с 31-летней матерью ребенка Аленой решили не сообщать о трагедии в органы. Они отвезли тело в лес и закопали. После чего супруги выехали на речку, якобы, на отдых и оттуда позвонили в полицию, заявив о пропаже маленького Вовы.

Благодаря оперативной магии, горе-родители сознались в содеянном. Только непонятна судьба Алены Бугорковой - она беременна и имеет еще двух малолетних детей от других мужчин.
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12.06.2022 12:10 Ответить
чё мирных не эвакуируют.
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12.06.2022 12:14 Ответить
бо швидше за все мирні спочатку не хотіли їхати, а зараз під обстрілами не дуже й вивезеш
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12.06.2022 12:32 Ответить
Що за народ ці кацапи? що вони цим всим хочуть добитися? Хіба цей розбомблений Лисичанськ, Маріуполь, захоплений Херсон...вартує всього цього, що звалилося їм на голову ?

Ну закриється кацап у своїй АБРИГАНІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, ну буде панувати в Європі і Світі дика русофобія із-за цієї війни... Не будуть кацапів пускати на Європейські/світові спортивні змагання....9 тис.спортивних секцій, куча училищ олімпійського резерву Росії...можуть москалі спокійно позакривати.... Щонайменше 10 років там не буде спорту високих досягнень....Купа санкції, заборон та ембарго...від яких буде страждати простий кацап...
І ЩО ДАЛІ? ЯК КАЦАПИ ДУМАЮТЬ ВИХОДИТИ ІЗ ЦІЄЇ СИТУАЦІЇ? ЧИ ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО ВСІ ПРОВИНИ ПОТІМ СПИШУТЬ НА ПУТІНА.?..І ПОТІМ ВСЕ БУДЕ ОК? ОДРАЗУ ЗНІМУТЬ САНЦІЇ І ПУСТЯТЬ НА МІЖНАРОДНІ КОНРУРСИ І СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ?
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12.06.2022 12:15 Ответить
Думаю ІДЕЯ ФІКС у простого кацапа така: "НАКАЗАТЬ ХАХЛА, ПАТАМУШТА ПАСМЄЛ ВИЄПНУТЬСЯ"(вони ж то звикли бачити українця якимось недолугими, недолюдиною...тупоголовим вєсєльчаком який вічно жує свої галушки/вареники).... А ПІСЛЯ ТОГО ЯК "НАКАЖУТЬ ВДОСТАЛЬ ХАХЛА" і "УСТАНУТ ОТ ВАЙНИ", ТО УСЮ ЦЮ ПОБІЧКУ(жертви серед цивільних і зруйновані міста) СХОЧУТЬ СПИСАТИ НА ТИРАНА-ПУТІНА,і буде це напевно вже після його смерті.... Мовляв "ЕТА ОН ВІНАВАТ, А МИ ДАЖЄ НІЧЖҐО НЄ ЗНАЛІ ЧТО ОН ТВАРІТ"....Хоча у вік інтернету, Ютюб і інших соцмереж...важко не знати, що відбувається у сусідній країні....

Тому УКРАЇНА/ЄВРОПА/США/СВІТ був би 100 дурний, якби повівся на цю москальську ЗАМАНУХУ "ЧТО ЕТА ВСЬО ПУТІН".... ЦЕ ВСЕ ЯКРАЗ ПРОСТИЙ КАЦАП, ЙОГО ГЛИБИННІ ФОБІЇ ТА СТРАХИ...
І ЗАБОРОНИ, НЕУЧАСТЬ У СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ ПОВИННІ БУТИ ЗНЯТІ АЖ НА ТРЕТЄ-ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ КАЦАПІВ...І то при умові, що воно буде адекватне і повністю сцвлене від тих фобій, які кацапи зараз мають ...
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12.06.2022 12:47 Ответить
вони тупі, вони не думають....їм сказали, так треба.....а думати, то дуже складно
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12.06.2022 12:33 Ответить
Тупі то тупі....Але не настільки, щоб виконувати накази людини, яка їм підняла ПЕНСІЙНИЙ ВІК....

Думаю тут зовсім інше... ТУПЕ БАЖАННЯ У ПРОСТОГО КАЦАПА "НАКАЗАТЬ ХАХЛА", за те що посмів "виїпнутися"....
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12.06.2022 13:20 Ответить
Таке дивитись без сліз не можливо, а як Ви там усе переживаєте.....Рідні, тримайтесь і бережіть себе
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12.06.2022 12:21 Ответить
Жители даунбаса сами виноваты. Голосовали упорно за быдлюковича? Орали "путен памахи"? Ну вот и отгребают. Они думали, что можно прихватизировать территорию, провести фейковый референдум и отдать ее параше? Нет, ребята, так это не работает. ЛЮБАЯ страна будет сражаться за свою землю. И нечего пенять на ВСУ.
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12.06.2022 12:38 Ответить
А при чем здесь твой высер? Путин приходит туда куда ему выгодно и экономически доступно . И под это подгоняет причину прихода ну а обеспечить картинку для плэбса это под каким соусом могут подать не составит труда
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12.06.2022 12:50 Ответить
Виходить зараз винен весь народ України?
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12.06.2022 14:01 Ответить
имбанашка! че ты несешь...,ты хотя бы открой результаты выборов по областям в 2010года и посмотри, кто там еще тогда наголосовал за яныка более 50% будешь неприятно удивлен.Чего ты чучело всех жителей востока клеймишь?Что сделал хоть один президент или рада за 30 лет для ослабления влияния сросии на ввезенных на земли Украины в 32-33????? Тебе мудаку лиш бы в лужу попердеть....
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12.06.2022 15:31 Ответить
де наша відповідь ? кацпка без ноги повзе після обстрілу. ми мазохісти? тому не обстрілюєм русню?
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12.06.2022 17:11 Ответить
 
 