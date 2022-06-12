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"Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Оккупанты поражены контратаками украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад оккупантам

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сначала "Градами" накрыли, нах#й. Потом, только чуть очухались: #бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… #бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у#бало… Сидишь в окопе, бл#дь, #бать, п#здец: "Господи, бл#дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл#дь, лес горит – ну, п#здец! Просто ад какой-то, нах#й!" - описывает ситуацию рашист.

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Топ комментарии
+32
СБУ до сих пір в рожевих окулярах, ресурси тільки переводять замість зрадників ловити
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12.06.2022 12:23
+24
Інколи здається що окупанти спецом записують відео для СБУ.
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12.06.2022 12:21
+18
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12.06.2022 12:27
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Інколи здається що окупанти спецом записують відео для СБУ.
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12.06.2022 12:21 Ответить
СБУ до сих пір в рожевих окулярах, ресурси тільки переводять замість зрадників ловити
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12.06.2022 12:23 Ответить
"Неначасі"🤷
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12.06.2022 12:24 Ответить
Кожний відділ займається своєю справою, хтось підслуховує, хтось зрадників виловлює
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12.06.2022 12:28 Ответить
хтось видосики снимает
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12.06.2022 12:35 Ответить
На мою думку з сотень дзвінків нам озвучують найдотепніші
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12.06.2022 12:30 Ответить
А нафіга ?
Більшість тих прослушок я не слухаю.
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12.06.2022 14:14 Ответить
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12.06.2022 12:27 Ответить
А орки умеют вообще по-русски говорить? Такое впечатление, что в "великом и могучем" только обсценная лексика, нормальных слов не осталось.
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12.06.2022 12:29 Ответить
Орки матом именно, что говорят.
Мат существует в любом языке, и им ругаются, но только русские орки матом не ругаются, а говорят, общаются, передают свои переживания, впечатления, эмоции...
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12.06.2022 12:34 Ответить
У них нематерные слова служат для связки мата.
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12.06.2022 16:16 Ответить
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…
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12.06.2022 14:07 Ответить
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12.06.2022 20:15 Ответить
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12.06.2022 12:30 Ответить
****** псіхушка
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12.06.2022 12:53 Ответить
И в этот дурдом кацапы хотят затащить Украину...
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12.06.2022 13:30 Ответить
Поуп в панике: "пятилетка в 4 года" - это удар по Ватикану .
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12.06.2022 13:11 Ответить
Ну так сходи, покажи как надо
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12.06.2022 13:20 Ответить
Звісно, що дай Боже сил і вдачі нашим воїнам, але ...
якщо подивитись на втрати кацапні із офіційних джерел ЗСУ (100-150 на добу) та порівняти з втратами наших захисників із заяв МО та ОП (100-200 на добу), то статстика щось не дуже втішна.
Кацапського "мʼяса" багато і його мало хто рахує в кацапстані, а наші воїни - це найкращі люди, яких ми втрачаємо.

Вірю в те, що в СБУ багато достойних офіцерів, які мають честь і совість, але занадто багато питань до Баканова... одні виявляють і ловлять різного типу "медведчуків-погребінських", а інші тут же відпускають. І все ж - хто дав наказ та розмінував Чонгар? Хто не помічав та не трогав "сплячі" ДРГ в Україні перед 24 лютого? Хто злив справу "вагнеровців"? Хто дав повну недоторканність різним "портновим", "ківам" та іншим виродкам? Ну питань занадто багато - сподіваюсь що настане час і Баканову доведеться на них відповісти.
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12.06.2022 12:45 Ответить
а Вы не смотрите на оф. сводки ГШ. Что бы ни происходило - мы теперь всё равно будем прибавлять в сводку 150 туловищ. Если Вы заметили, после утопления мацквы мы не прибавили к обычной цифре триста с лишним двухсотых кацапов, так же как и позавчерашняя Кадиевка тоже не повлияла на цифру 150. Когда смотрите на сводку, то должны понимать, что ихние ББМы и танчики - не летучие голландцы, а в каждом танчике сидит три туловища, а в ББМ и того больше, а автотехника тоже сама не ездит. Остальных ******* мы просто не считаем, тем более тех, кого можно собрать в одно ведро. И ордилососов мы тем более не считаем, так же как и кацапы. Эти потери вообще вне всякого учета.
У нас потери есть, по меньшей мере половина из которых - это мирняк, тот что поддаётся учету на контролируемой территории.
Сейчас средняя дистанция боестолкновений - 3-5 км ( за исключением отдельных "горячих" участков фронта. Увеличение численности дальнобойной ствольной артиллерии раз в пять, и запасов б\к к ней позволят увеличить среднюю дистанцию боестолкновений во многих случаях свыше 7-8 км, что исключит поражение из 82мм и 120мм миномётов и танковых орудий, что значительно снизит наши безвозвратные, а так же санитарные потери. За и зачищать покинутые оккупантами серые зоны будет несколько безопаснее, так как противник будет отступать на бОльшие дистанции.
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12.06.2022 14:03 Ответить
для оккупантов ад начинается уже на земле
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12.06.2022 12:51 Ответить
вони в аду народжуються
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12.06.2022 12:55 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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12.06.2022 13:01 Ответить
У ВСУ,в работе радиопрослушивание и при необходимости пеленгование всех,в т.ч.штабных, переговоров орков ,особенно с переднего края..Это ведет не только СБУ,но и подразделения радиоразведки находящиеся по штату в каждой бригаде,раньше они назывались частями"ОСНАЗ".Поэтому, есть все основания верить этой выложенной оркоболтовне
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12.06.2022 13:34 Ответить
Я не проти достовірної інформації. Але зараз війна і вірити всьому тому, що кажуть, тим більше наше СБУ, я би не став.
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12.06.2022 13:52 Ответить
Хтось там має сказати Володі і його шоблі, що відосікали, такими фейковими плівками і звинуваченнями у всьому західних партнерів війну не виграти. Звичайно він прогаяв час виготовленння, як САУ так і ракет, та іншого озброєння, але про це не каже і не вибачається і навіть не виправляється. Чому постійно свого довірчивого виборця направляє в сторону обливання брудом Німеччини, Франції чи США, що несвоєчасно дають зброю? Візьми Володя свою і не проси, як бомж. Запиши відосік, де рогніваним голосом звертаєшся до пана Коломойського і відкритим текстом кажем, що нас підвели США і Англія, замість укріплення оборони заставляли мене будувати дороги, то Ви пане Беня перекиньте на рахунки оборонних підприємств декілька мільярдів, я свої вже 41 мільйон доларів відізвав з офшорів і робимо разом САУ "Богдана", яких за місяць буде тисячі. Продовжуємо випуск ракет "Нептун", "Грім 2" "Вільхи", РСЗО "Верба", "Грім", ПТРК "Стугна", "Корсар", бо перерахували мільярди і Пінчук і Новінський і забрали медведчуковський мвільярд, який він украв. Разом зі мною в бункері сидять найкращі фахівці КБ "Південне", "Луч" та інші, які закінчують проект крилатої ракети "95 квартал" із дальністю дії тисячу кілометрів і скоро перейдемо до випробовувань. А наші найкращі інженери закінчують роботу над нашим військовим новим літаком "Крила Бені", який по характеристикам не гірший за F-35.... Але ми цього не чуємо, своє не робимо, а постійно виливаємо тони бруду на європейців, звинувачуючи їх в бездіяльності.
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12.06.2022 13:21 Ответить
эти перехваты давно не слушаю, наиграно, неправдоподобно, попахивает постановой квартальной, несомненно они спецы в этом равных нет
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12.06.2022 14:39 Ответить
Кацапи,все цікаве тільки починається,далі буде ще цікавіше! Здохнете всі!
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12.06.2022 14:59 Ответить
Шоб вас там всех у#бало, мрази!
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12.06.2022 15:51 Ответить
Це справа армійської розвідки ворога слухати а СБУ пора по іншу сторону фронту уважно відстежувати як наші гуманітарку і інші ресурси пилять та кордон перетинають наумови різні..
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12.06.2022 16:39 Ответить
Якісь ці перехоплення лєві. Одні і ті самі голоса на записах. 1-2 перехоплення реальні, а потім якісь вкиди йдуть. В русні там спец зв*язок.
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12.06.2022 17:37 Ответить
со свиномамкой и свинопапкой у них спецзвязок?
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12.06.2022 22:35 Ответить
 
 