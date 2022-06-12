"Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Оккупанты поражены контратаками украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении. АУДИО

Контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад оккупантам

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сначала "Градами" накрыли, нах#й. Потом, только чуть очухались: #бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… #бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у#бало… Сидишь в окопе, бл#дь, #бать, п#здец: "Господи, бл#дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл#дь, лес горит – ну, п#здец! Просто ад какой-то, нах#й!" - описывает ситуацию рашист.

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