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В Киеве отпраздновали "Последний день россии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Рядом с нефункционирующим посольством РФ в столице Украины 12 июня прошла протестная акция "Последний день россии".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве отпраздновали Последний день россии 01
В Киеве отпраздновали Последний день россии 02
В Киеве отпраздновали Последний день россии 03

Организаторы оставили под зданием похоронный венок, несколько крестов, "вернули" пули, которыми убивали украинских граждан.

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В Киеве отпраздновали Последний день россии 04
В Киеве отпраздновали Последний день россии 05

Акция сопровождалась траурной музыкой.

Один из участников "Последнего дня россии" – бывший глава пермского отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Артем Борискин – сжег свой паспорт гражданина РФ.

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В Киеве отпраздновали Последний день россии 06
В Киеве отпраздновали Последний день россии 07
В Киеве отпраздновали Последний день россии 08
В Киеве отпраздновали Последний день россии 09

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Мужчина сообщил, что больше года живет в Украине. "Я действительно держал этот паспорт потому что сначала хотел вернуться домой, потому что надо кому-то строить новую страну, там, как вы знаете, никого нет, кто может построить какую-то страну, чтобы она не была империей, даже если люди имеют самые либеральные взгляды. Затем уже, когда я жил здесь, стало понятно, что, скорее всего, нет никакого шанса.Но я думал, что должен вернуться, когда там что-то случится.Ехать и снова строить. Сейчас эти люди для меня мертвы, потому что они доказали, что не нужно иметь с ними чего-нибудь общего и искать кого-то там хорошего", - рассказал мужчина журналистам.

В Киеве отпраздновали Последний день россии 10
В Киеве отпраздновали Последний день россии 11
Фото, видео: Олег Богачук

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Топ комментарии
+17
рашка заросте бурьяном так само, як і її посольство
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12.06.2022 13:51
+14
Я чего-то не понимаю? Дипломатические отношения разорваны, идёт война. А здание посольства стоит под охраной с гербом над дверью. У нас что беженцы все расселены, нет применения для здания в центре Киева? Давно пора национализировать
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12.06.2022 13:51
+11
Дуже хочеться , щоби так горіла і палала кацапія , як їхні паспорти 😡
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12.06.2022 14:03
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рашка заросте бурьяном так само, як і її посольство
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12.06.2022 13:51 Ответить
Навіть не родилась!

Каzапи ВАМ ПіzДА!!..
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12.06.2022 13:51 Ответить
Ох, мені подобається, як москалі кажуть: "ми билі на днє рассеи".
Карл, вони були на дні, якоїсь рассеї. Спустились до самого дна.
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12.06.2022 13:51 Ответить
Я чего-то не понимаю? Дипломатические отношения разорваны, идёт война. А здание посольства стоит под охраной с гербом над дверью. У нас что беженцы все расселены, нет применения для здания в центре Киева? Давно пора национализировать
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12.06.2022 13:51 Ответить
А кресты где вместо Иисуса табличка "Російський окупант" мягко сказать вызывают двоякие ощущения
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12.06.2022 13:53 Ответить
Двоякие ощущения должен вызывать вообще этот крест и тот,кто на нём висит. Религия-опиум для народа.
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12.06.2022 13:59 Ответить
"росєя" горітиме в пеклі. Zомбі поголів'я буде битися за окорочок,який знову будуть постачати дурнуваті американці.
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12.06.2022 13:54 Ответить
spalitj ***** etot gnoinik
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12.06.2022 13:55 Ответить
Чтоб вы СДОХЛИ С*УКИ РУssКИЕ!!!!!!
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12.06.2022 13:58 Ответить
Дуже хочеться , щоби так горіла і палала кацапія , як їхні паспорти 😡
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12.06.2022 14:03 Ответить
С праздником КОЗЛОМОРДЫЕ
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12.06.2022 14:06 Ответить
С днОм раиси!
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12.06.2022 17:06 Ответить
Рашка повинна пасти. На декілька частин.
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12.06.2022 14:08 Ответить
Киев не исключает обмена приговоренных в "ДНР" к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука или даже военной операции по их освобождению. Об этом написал британский таблоид Sunday Express со ссылкой на неназванные источники в украинской столице
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12.06.2022 14:10 Ответить
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12.06.2022 14:12 Ответить
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12.06.2022 14:46 Ответить
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12.06.2022 17:27 Ответить
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12.06.2022 17:31 Ответить
Почему рашистское посольство до сих пор закрыто от народа и охраняется?
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12.06.2022 15:23 Ответить
Сами рашисты не понимают, что они празднуют сегодня. Это ваш день позора и предательства!
Напоминаю, что 12 июня 1990 года Россия вышла из состава СССР, объявив о своей независимости от СССР! Несколько лет это был День Независимости, а потом переименовали просто в день наРФии.
Через год и несколько месяцев, Украина тоже вышла из СССР, но тупые рашисты уверены , что это Украина развалила СССР, выйдя из него.
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12.06.2022 16:44 Ответить
 
 