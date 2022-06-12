В Киеве отпраздновали "Последний день россии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Рядом с нефункционирующим посольством РФ в столице Украины 12 июня прошла протестная акция "Последний день россии".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Организаторы оставили под зданием похоронный венок, несколько крестов, "вернули" пули, которыми убивали украинских граждан.
Акция сопровождалась траурной музыкой.
Один из участников "Последнего дня россии" – бывший глава пермского отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Артем Борискин – сжег свой паспорт гражданина РФ.
Мужчина сообщил, что больше года живет в Украине. "Я действительно держал этот паспорт потому что сначала хотел вернуться домой, потому что надо кому-то строить новую страну, там, как вы знаете, никого нет, кто может построить какую-то страну, чтобы она не была империей, даже если люди имеют самые либеральные взгляды. Затем уже, когда я жил здесь, стало понятно, что, скорее всего, нет никакого шанса.Но я думал, что должен вернуться, когда там что-то случится.Ехать и снова строить. Сейчас эти люди для меня мертвы, потому что они доказали, что не нужно иметь с ними чего-нибудь общего и искать кого-то там хорошего", - рассказал мужчина журналистам.
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Каzапи ВАМ ПіzДА!!..
Карл, вони були на дні, якоїсь рассеї. Спустились до самого дна.
Напоминаю, что 12 июня 1990 года Россия вышла из состава СССР, объявив о своей независимости от СССР! Несколько лет это был День Независимости, а потом переименовали просто в день наРФии.
Через год и несколько месяцев, Украина тоже вышла из СССР, но тупые рашисты уверены , что это Украина развалила СССР, выйдя из него.