В Киеве отпраздновали "Последний день россии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рядом с нефункционирующим посольством РФ в столице Украины 12 июня прошла протестная акция "Последний день россии".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.







Организаторы оставили под зданием похоронный венок, несколько крестов, "вернули" пули, которыми убивали украинских граждан.

Также смотрите: "Сегодня не мой день": перед Министерством обороны в Москве вывесили антивоенный баннер. ФОТО





Акция сопровождалась траурной музыкой.

Один из участников "Последнего дня россии" – бывший глава пермского отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Артем Борискин – сжег свой паспорт гражданина РФ.

Также читайте: "Желаю поражения в агрессивной войне против Украины": Глава МИД Латвии Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": День рождения дочери погибшего в боях против оккупантов украинского защитника Владислава Солдата. ФОТО ДНЯ

Мужчина сообщил, что больше года живет в Украине. "Я действительно держал этот паспорт потому что сначала хотел вернуться домой, потому что надо кому-то строить новую страну, там, как вы знаете, никого нет, кто может построить какую-то страну, чтобы она не была империей, даже если люди имеют самые либеральные взгляды. Затем уже, когда я жил здесь, стало понятно, что, скорее всего, нет никакого шанса.Но я думал, что должен вернуться, когда там что-то случится.Ехать и снова строить. Сейчас эти люди для меня мертвы, потому что они доказали, что не нужно иметь с ними чего-нибудь общего и искать кого-то там хорошего", - рассказал мужчина журналистам.





Фото, видео: Олег Богачук

Читайте: Путин пытается уничтожить культуру Украины, - Байден