Последствия ракетного обстрела жилого дома в Чорткове на Тернопольщине. ВИДЕО

Четыре ракеты попали в жилой дом в Чорткове

Видео опубликовал глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

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"На видео пятиэтажные дома, где при обстреле четырьмя ракетами находились мирные жители с детьми. Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются", - отметил он.

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