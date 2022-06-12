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Последствия ракетного обстрела жилого дома в Чорткове на Тернопольщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Четыре ракеты попали в жилой дом в Чорткове
Видео опубликовал глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.
"На видео пятиэтажные дома, где при обстреле четырьмя ракетами находились мирные жители с детьми. Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются", - отметил он.
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+29 Ivan Ivanov 036c97a9
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рекомендую всем послушать бизнесмена
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
08.06.2022 21:05
чуть не забыл - балашов також ватный лошара.
ЧТО БЫ ВЫ ЕЛИ БЕЗ АВАНТЮРИСТОВ ?
А я Вам скажу , что сейчас делают украинские бизнесмены ( и средние и малые) зарубежом - ищут страны с минимальным налогообложениемкуда увести бизнес - вариантов много - ОАЕ, андорра и др
Если Зе не разгонит своих экономических советников - в Украине будет беда и без хутина
щоб ви повиздихали касапи **********
Байден взагалі може нам нічого не постачати взагалі, як і будь-хто! Але вони постачають зброю! І будуть постачати її! І не для Зе-ОП-и! А для України! А ЗЕпіздюк разом із ОПою, натягнувши хворму, приклеївши бороду і ях "петухи" із поважним виглядом, що вони бдлть круті воєни, тільки те й роблять, що розхажують перед камерою! Чому ці падли нічого не зробили перед 24м? Байден постійно поперджав ЗЕбілів, але ж шашлики з асфальтом та рейтингами були важливіше за оборону! Якщо зебіли думають що все буде забуте - хрентам!