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Последствия ракетного обстрела жилого дома в Чорткове на Тернопольщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Четыре ракеты попали в жилой дом в Чорткове

Видео опубликовал глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

"На видео пятиэтажные дома, где при обстреле четырьмя ракетами находились мирные жители с детьми. Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются", - отметил он.

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Топ комментарии
+29
Хочеться побажати смердючим кацапам,щоб вони були прокляті на віки вічні. Причому всі, до останнього.
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12.06.2022 15:13
+17
теперь они пушкинда будут цитировать наизусть...
чуть не забыл - балашов також ватный лошара.
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12.06.2022 15:14
+11
Твари конченые! Чтоб вся рашка так сгорела!
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12.06.2022 15:33
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асфальту,похоже,ущерба нэма...мож офис вэчирку забацает для особоодарённых мэцэнатофф квартального вероисповедания?
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12.06.2022 15:07 Ответить
Термін "квартальноє вєроісповіданіє" це ноу-хау вартує масового використання
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12.06.2022 18:15 Ответить
Политика оккупантов - разрушить мирную жизнь украинцев . Чтобы после победы над оккупантом , украинцы не сидели перед разбитым корытом бизнеса и инфраструктуры , СРОЧНО надо изгонять экономических консультантов ЗЕ ( Устенко геттманцева милованова и дурака- найема) и резко уменьшать налоговый пресс
рекомендую всем послушать бизнесмена

‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs

08.06.2022 21:05
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12.06.2022 15:08 Ответить
теперь они пушкинда будут цитировать наизусть...
чуть не забыл - балашов також ватный лошара.
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12.06.2022 15:14 Ответить
Балашов авантюрист который кормится за счет неокрепших или не далеких умов.
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12.06.2022 15:35 Ответить
Бизнес и авантюризм всегда идут рука об руку . А вот бюджетники, которые кормятся за счёт налогов от бизнеса и своими деньгами не рискуют , сидят и пистят про авантюристов
ЧТО БЫ ВЫ ЕЛИ БЕЗ АВАНТЮРИСТОВ ?
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12.06.2022 15:41 Ответить
Він не лише авантюрист, а і незаконний забудовник - почав будівництво В ОХОРОННІЙ ЗОНІ ЮНЕСКО без будь-яких дозволів!
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12.06.2022 15:52 Ответить
да нихуя....***** бы до сих пор чемодан с гавном носило...
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12.06.2022 16:16 Ответить
Он может и ватный , но идея уменьшить резко налоги для создания удобного бизнес климата украинцам - это не только идея Балашова . Просто он ее в ютубе озвучивает , а остальные молчат
А я Вам скажу , что сейчас делают украинские бизнесмены ( и средние и малые) зарубежом - ищут страны с минимальным налогообложениемкуда увести бизнес - вариантов много - ОАЕ, андорра и др
Если Зе не разгонит своих экономических советников - в Украине будет беда и без хутина
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12.06.2022 15:39 Ответить
Вівн про українську мову та культуру говорив похлєще Люсі Арестович!
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12.06.2022 15:45 Ответить
похоже дэушка кернессозависимая...
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12.06.2022 16:17 Ответить
... ага 5 - 10 чи 7- 40, коротко кажучи, - один хрін.
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12.06.2022 15:40 Ответить
5-10 лучше
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12.06.2022 15:42 Ответить
Назвіть хоч одну країну світу, де діє схожа система оподаткування... Чомусь у всіх успішних країнах податки розраховуються абсолютно по-іншому. Так, багато де немає ПДВ і є податок на виведений капітал, так, в Європі автомобілі, наприклад, не обкладають акцизом, так, багато де є податкові канікули малому бізнесу, так, в деяких штатах США нульовий податок на прибуток, але системи 5-10 немає НІДЕ!
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12.06.2022 15:49 Ответить
Хочеться побажати смердючим кацапам,щоб вони були прокляті на віки вічні. Причому всі, до останнього.
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12.06.2022 15:13 Ответить
Тільки прокляті? Це замало. Вони мають бути знищені. Природою, як помилка в еволюції. Але це довго. Треба допомгти, пришвидчити.
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12.06.2022 21:18 Ответить
значить, по аеродрому цілили, але не вцілили. Попали в 5-типоверхівку...
щоб ви повиздихали касапи **********
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12.06.2022 15:29 Ответить
Вочевидь, ворог завдав удару ще радянськими крилатими ракетами з невеликою точністю враження. Справа в тому, що в програму польоту таких ракет зашивались цифрові карти, які створювались на основі топографічних карт СРСР з масштабом 1 см - 5 км. Технологія створення цих цифкарт була доволі простою: десятки і сотні операторів (переважно жінок) роками відсижували у спеціальних засекречених установах, де кожен день вручну маркерами наколювали на чутливу плівку зображення ліній і точок певних квадратів, відтворюючи їх із топографічних карт. Діаметр пікселя маркера в той час був 0,8-1мм, тому і роздільна здатність створеної цифрової карти, а значить і точність ракети - 400 -500 метрів.
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12.06.2022 16:00 Ответить
Твари конченые! Чтоб вся рашка так сгорела!
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12.06.2022 15:33 Ответить
Нема там аеродрому хоча на кацапських він існує от і луплять куда попало
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12.06.2022 15:47 Ответить
кацапи - тварюки , але чотири ракети пролетіли над майже всією Україною і всі чотири(!) влучання , млять , де теє ППО або ПРО ... небо -дірка , ні , -диріще (
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12.06.2022 16:16 Ответить
Ці ракети - злочин пуйла і його орди, а також на совісті Боневтіка і його шобли, які замість ракет робили дороги і навіть те, що зробили попередники руйнували. Я про клінстрони, які лежали в сейфі ДБР, а мали б бути на ППО.
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12.06.2022 16:29 Ответить
Ну и где то ПВО ? Сам то как думаешь? Ну напиши жалобу на НАТО, на Байдена, за то, что не хотят закрывать небо над Украиной. Поддержи президента а то его скулеж никто не слышит.
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12.06.2022 16:58 Ответить
"...не хотят закрывать небо над Украиной..."Де США, а де Україна!
Байден взагалі може нам нічого не постачати взагалі, як і будь-хто! Але вони постачають зброю! І будуть постачати її! І не для Зе-ОП-и! А для України! А ЗЕпіздюк разом із ОПою, натягнувши хворму, приклеївши бороду і ях "петухи" із поважним виглядом, що вони бдлть круті воєни, тільки те й роблять, що розхажують перед камерою! Чому ці падли нічого не зробили перед 24м? Байден постійно поперджав ЗЕбілів, але ж шашлики з асфальтом та рейтингами були важливіше за оборону! Якщо зебіли думають що все буде забуте - хрентам!
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12.06.2022 18:21 Ответить
Влада держави нерозуміє своєї Відповідальності за все,що діється в державі
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12.06.2022 16:18 Ответить
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12.06.2022 18:18 Ответить
Кончений карлик, ще досі намагається щось створити, не розуміючи, що створив собі і московії могилу, терміну, якій немає!!!!!!
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12.06.2022 23:06 Ответить
 
 