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Рашисты смародерили очередную партию украинского металла из Мариупольского порта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе оккупанты смародерили очередную партию украинского металла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что из порта была отправлена уже третья партия украденного украинского металлопроката.

Читайте: Оккупанты в течение двух недель планируют снести все частично разрушенные дома в Мариуполе, - Андрющенко
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Топ комментарии
+5
А патаму что. Генералі поняли. куйлу пипец. И пока воруют все что могут.
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12.06.2022 18:09
+4
Орки як саранча, знищують усе на свїй дорозі. Єдине ,що може їх зупинити,Перемога України.
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12.06.2022 18:00
+4
А зачем они это делают? Сколько они максимум могут заработать? Это же дичайшее негативное последствие для репутации, в первую очередь для их полусоюзников-арабов. Такое же, как незабирание трупов. Они в шоке от того, что России плевать на трупы своих людей. И в шоке от того, что можно так жалко и мелко воровать. У них это не принято.

Для внутреннего потребления конечно им это надо, у них воровство и быдло в крови сидит, народ очень рад трофеям и визжит от радости. Но они могли просто это рассказать в пропаганде, а не делать по-настоящему.
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12.06.2022 18:01
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Орки як саранча, знищують усе на свїй дорозі. Єдине ,що може їх зупинити,Перемога України.
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12.06.2022 18:00 Ответить
А зачем они это делают? Сколько они максимум могут заработать? Это же дичайшее негативное последствие для репутации, в первую очередь для их полусоюзников-арабов. Такое же, как незабирание трупов. Они в шоке от того, что России плевать на трупы своих людей. И в шоке от того, что можно так жалко и мелко воровать. У них это не принято.

Для внутреннего потребления конечно им это надо, у них воровство и быдло в крови сидит, народ очень рад трофеям и визжит от радости. Но они могли просто это рассказать в пропаганде, а не делать по-настоящему.
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12.06.2022 18:01 Ответить
А патаму что. Генералі поняли. куйлу пипец. И пока воруют все что могут.
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12.06.2022 18:09 Ответить
ну насчет Украинскеого я бы поспорил скорее Ахметовского... там Украи нес этого метала дырка от бублика... в части ликвидногсти и доходов...
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12.06.2022 18:21 Ответить
Ну а сколько они заработали на преступлениях в Катыне, на голодоморах? Про какую репутацию современной россии можно говорить после Грозного, Бучи, Мариуполя? Зачем они едят собак? Они так делают не потому что просчитывают а потому что дикари
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12.06.2022 19:03 Ответить
теперь буба ********* в кут поставыть?
чы таки ощутит себя гетьманом?
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12.06.2022 18:03 Ответить
якщо,канєшно,подоляк з єрмаком не будуть сильно проти..
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12.06.2022 18:07 Ответить
Вони захопили все. Їм запитувати дозволу чи можна щось взяти ?
Смішно...
Мародерили і далі будуть.
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12.06.2022 18:05 Ответить
засунут настолько глубоко насколько мы позволим...
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12.06.2022 18:10 Ответить
А пам'ятаєте, як американці три місяці кричали через свої змі, що рашисти готуються до нападу на Україну?! Так ось верховний довпойоп закликав готуватися до шашликів, і це американці нагнітають істєрію
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12.06.2022 18:10 Ответить
Памятаю. Готуються, а не нападуть. Весь світ не вірив, що куйло такий підер нападе.
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12.06.2022 18:12 Ответить
ну готов был весь офис к шампуризациии...но шото пишло не так...
бувайе...
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12.06.2022 18:13 Ответить
Боляче читати як грабують країну, а світ відмовчується.
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12.06.2022 18:11 Ответить
та да,свит лошары и мы с них потом спросим...
з процентами,блеать.
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12.06.2022 18:16 Ответить
Тут я, з Зелею згідний. Превентивні санкції могли би зупинити напад.
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12.06.2022 18:14 Ответить
а якбы памятник бубе выше кремлёвских звйозд на подоле,то ***** бы усралось в чемодан и сдохло сразу..
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12.06.2022 18:19 Ответить
Черговий доказ того,що краще годувати власну армію ніж прийде чужа та забере все!
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12.06.2022 18:17 Ответить
У зелиного дядюшки-гудка сердце кровью обливается... Ахметов, даже несмотря на твою фамилию и твое пособничество путлер тебя всегда хохлом считать будет. А зеля тебя кинул потому что к нему приставлен путинский агент Дерьмк и клован боится путлера еще больше чем ты его.
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12.06.2022 18:18 Ответить
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12.06.2022 18:24 Ответить
А них навіть судно, яке везе цей метал,- українське - типу "Славутич", побудоване на Київському суднобудівному заводі.
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12.06.2022 19:03 Ответить
таких часток матеріалу можна багато назбирати і потім скласти в одну картину,
чому цього не достатньо для кримінальної справи
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12.06.2022 19:51 Ответить
ХЗ. Може з рудим домовились.
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13.06.2022 15:50 Ответить
 
 