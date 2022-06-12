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Рашисты смародерили очередную партию украинского металла из Мариупольского порта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мариуполе оккупанты смародерили очередную партию украинского металла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что из порта была отправлена уже третья партия украденного украинского металлопроката.
Топ комментарии
+5 Wolem
показать весь комментарий12.06.2022 18:09
+4 Валентина Саюн
показать весь комментарий12.06.2022 18:00
+4 Kek Jager
показать весь комментарий12.06.2022 18:01
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Для внутреннего потребления конечно им это надо, у них воровство и быдло в крови сидит, народ очень рад трофеям и визжит от радости. Но они могли просто это рассказать в пропаганде, а не делать по-настоящему.
чы таки ощутит себя гетьманом?
Смішно...
Мародерили і далі будуть.
бувайе...
з процентами,блеать.
чому цього не достатньо для кримінальної справи