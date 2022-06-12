Рашисты смародерили очередную партию украинского металла из Мариупольского порта. ВИДЕО

В Мариуполе оккупанты смародерили очередную партию украинского металла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что из порта была отправлена уже третья партия украденного украинского металлопроката.

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