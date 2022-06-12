РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8954 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 472 23
ССО (379) миномет (85) трофеи (165)

Бойцы ССО из трофейного миномета ювелирно уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На южном направлении украинские воины из 73-го центра Сил специальных операций ювелирно уничтожают позиции врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После нескольких точных выстрелов во вражеской бронетехнике произошла детонация боекомплекта.

Смотрите: Бойцы отдельной бригады теробороны Днепра затрофеили БТР-80 рашистов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Ох і молодці наші хлопці - відчуваються руки професіоналів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
12.06.2022 20:32
+23
Що значить вишкіл - а кидати тереошників без будь якого вишколу на передову оце і є гарматне м'ясо.
показать весь комментарий
12.06.2022 20:29
+19
ёпт****ть, попали (с) !!! маладцы !!!!!
показать весь комментарий
12.06.2022 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що значить вишкіл - а кидати тереошників без будь якого вишколу на передову оце і є гарматне м'ясо.
показать весь комментарий
12.06.2022 20:29 Ответить
Ох і молодці наші хлопці - відчуваються руки професіоналів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
12.06.2022 20:32 Ответить
*** твою мать...
Молодцы!
показать весь комментарий
12.06.2022 20:32 Ответить
ёпт****ть, попали (с) !!! маладцы !!!!!
показать весь комментарий
12.06.2022 20:33 Ответить
Красавцы!!!
показать весь комментарий
12.06.2022 20:35 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
показать весь комментарий
12.06.2022 20:37 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума". Це була цитата,якщо що...
показать весь комментарий
12.06.2022 20:38 Ответить
Молодці! Слава Україні!
показать весь комментарий
12.06.2022 20:43 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
12.06.2022 20:43 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.06.2022 20:43 Ответить
Подальших успіхів !!!
показать весь комментарий
12.06.2022 20:54 Ответить
как там у классика говорилось, «Кто с минометом к нам придёт, от миномета и погибнет!» ну, примерно так...
показать весь комментарий
12.06.2022 20:58 Ответить
Хороша цяцька. Жаль що не наша.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:08 Ответить
Та яка "не наша"! У нас такі самі міномети! Вона "трофейна" тільки тому що захоплена у кацапів А так це такий же міномет які є і на озброєнні нашої армії ще з радянських часів!
показать весь комментарий
12.06.2022 21:18 Ответить
Спасибо, что уничтожением вражеского БК спасли несколько жизней украинцев
показать весь комментарий
12.06.2022 21:15 Ответить
Мінометна хирургія
показать весь комментарий
12.06.2022 21:35 Ответить
ПЗДЦ, як класно!!! прям милуюся ))
показать весь комментарий
12.06.2022 21:40 Ответить
Може хто підкаже де це в Україні такий пейзаж, як у верхньому правому куті екрану? Як на мене, то це Афган або десь в Середній Азії, наприклад, в Таджикістані. Орків побили, то факт. Але, схоже, фантастичними картинками народ дурять щоб виглядало красівше.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:41 Ответить
Тобі відомо що таке

Доне́цкий кряж - возвышенность на юге Восточно-Европейской равнины, на границе современных Украины[~ 1] и России.

Название «Донецкий кряж» впервые появилось в 1827 году в публикации исследователя геологии кряжа Е. П. Ковалевского[1]. Общая площадь[2] кряжа 23 тысячи км², протяжённость около 370 км, ширина 160 км. Средняя высота от 200 до 300 метров, высшая точка - Могила Мечетная, 366 метров над уровнем моря (г. Петровское, Луганская область).

Тополі (пірамідальні) - характерне дерево степової зони України Єдине що викликає подив - квітучі дерева у долині Судячи по кронах - алича або польова вишня Але якщо допустить що зйомка - травнева то все цілком правдоподібне
показать весь комментарий
12.06.2022 21:53 Ответить
Мочіть їх гадів, завжди і повсякчас!
показать весь комментарий
12.06.2022 22:10 Ответить
Уже давно "добувають" Маленький приклад - одна атака коло Муравєйки на Чернігівщині і нашим хлопцям дісталась рота (10 шт) танків, комплекс С-300 і ремонтно-евакуаційна машина Все - у справному стані Після зняття блокади по місту йшла наша танкова рота - половина танків були трофейними!
показать весь комментарий
13.06.2022 05:00 Ответить
 
 