Оккупанты давят в Северодонецке, а также в направлении Лисичанска, Бахмута, Славянска, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимир Зеленского к гражданам Украины по итогам 109-го дня борьбы против российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась – они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении Лисичанска, Бахмута, Славянска.

Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали с помощью скрытой мобилизации. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь рубеж в 40 тысяч своих погибших военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - сказал Зеленский.

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