РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12516 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
6 330 16
война (46566) Зеленский (16498) Северодонецк (601) Донбасс (26945)

Оккупанты давят в Северодонецке, а также в направлении Лисичанска, Бахмута, Славянска, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимир Зеленского к гражданам Украины по итогам 109-го дня борьбы против российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась – они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении Лисичанска, Бахмута, Славянска.

Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали с помощью скрытой мобилизации. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь рубеж в 40 тысяч своих погибших военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - сказал Зеленский.

Читайте также: "Это больше похоже на попытку получить билет, чтобы сбежать", - Зеленский о выдаче паспортов РФ в Запорожской области
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Так роби щось окрім відосиків, сформуй батальйон квартал 95 та відправ на фронт
показать весь комментарий
12.06.2022 22:17
+15
Дякуемо , Даля
показать весь комментарий
12.06.2022 22:27
+14
О, черговий вечірній відосік. Щось запізно, вже з'явилась надія що нарешті втік
показать весь комментарий
12.06.2022 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, черговий вечірній відосік. Щось запізно, вже з'явилась надія що нарешті втік
показать весь комментарий
12.06.2022 22:16 Ответить
Беня не дасть йому втекти , так як коломойші бігти нікуди !!
показать весь комментарий
12.06.2022 23:30 Ответить
Так роби щось окрім відосиків, сформуй батальйон квартал 95 та відправ на фронт
показать весь комментарий
12.06.2022 22:17 Ответить
"да, придётся рвать когти,.." (С), і завершив послання.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:20 Ответить
Дякуемо , Даля
показать весь комментарий
12.06.2022 22:27 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 22:29 Ответить
Самая смелая женщина лидер и Борис Джонсон ‼️Дякуем Вам
показать весь комментарий
12.06.2022 22:31 Ответить
зате на Чонгарi вже не тиснуть...
показать весь комментарий
12.06.2022 22:33 Ответить
Если в седьмом пакете санкций ЕС снова венгрия будет блокировать санкции против гундяева, то наверно можно, чтобы все страны ЕС по отдельности, полным (без венгрии) списком, приняли такие санкции.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:35 Ответить
говорящая голова которая ничего не решает и ни за что не отвечает пока - а отвечать всей твоей шобле все равно придется
показать весь комментарий
12.06.2022 22:42 Ответить
Как же ****** эти тупые ежевечерние гундосики от агента Куйла...
показать весь комментарий
12.06.2022 22:45 Ответить
Кто-то назвал малороса вечерним мудозвоном. И он прав. Зеленский мудозвонит не переставая. Аж устал языком телипать. Надо срочно в Буковель на отдых. А где интересно Коломойша?
показать весь комментарий
13.06.2022 04:57 Ответить
Чому Сєверодонецьк, а не Сіверськодонецьк? московія і тут застопорила ?
показать весь комментарий
13.06.2022 07:53 Ответить
Миттєво поверни війська назад, Володя, які ти відвів, чи ти не обяців хіба цього зробити? Звичайно в такому випадку попереду війська має йти їх Верховний Головнокомандувач.
показать весь комментарий
13.06.2022 09:04 Ответить
Оманські кнурі продовжують жити.....що їм до бід спаплюженої України...у них інші задачі...
показать весь комментарий
13.06.2022 10:33 Ответить
Наш верховний говн#командуючий дає можливість спокійно перегруповуватись рашистам на цих напрямках,що веде до величезних втрат ЗСУ.
показать весь комментарий
13.06.2022 13:04 Ответить
 
 