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война (46566) Северодонецк (601) боевые действия (1955)

"Мы не можем спуститься! Нас валяют! Есть контакт!", - уличный бой с оккупантами в Северодонецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись фрагмента боя на улицах Северодонецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, враг пытался заблокировать группу украинских воинов в одном из домов и держал выход из него под огневым контролем. Однако бойцам удалось выйти из помещения, уничтожив нескольких оккупантов.

"Жесткий бой в Северодонецке. Наши бойцы чуть не попали в окружение, но с боем смогли отойти, в то же время уничтожив несколько орков", - пишет автор публикации в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+81
Бережи вас Боже.Ви справжні воїни...
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13.06.2022 09:55
+58
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13.06.2022 09:55
+43
Бережи Боже наших героів
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13.06.2022 10:17
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Бережи вас Боже.Ви справжні воїни...
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13.06.2022 09:55 Ответить
🙏🙏🙏
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13.06.2022 13:34 Ответить
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13.06.2022 09:55 Ответить
Героям Слава !!

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13.06.2022 10:36 Ответить
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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13.06.2022 13:36 Ответить
ahrenetj....counter strike kakoi ta ....trimaites hlopci !!!
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13.06.2022 10:01 Ответить
приучили стрелять в контре и танчиках, тем самым готовя к войне...
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13.06.2022 12:41 Ответить
kto kavo priuchil ?
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13.06.2022 13:12 Ответить
Бережи Боже наших героів
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13.06.2022 10:17 Ответить
Тримайтеся хлопці,вся Україна з Вами!
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13.06.2022 10:41 Ответить
СЛАВА ЗСУ !
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13.06.2022 11:21 Ответить
Тримайтесь,не забуду.
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13.06.2022 11:23 Ответить
війна жорстока... або ти їх, або.... ні, тільки ми їх! раша-фашистів направляємо в пекло.
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13.06.2022 11:25 Ответить
Бережи наших хлопців..і зятя мого який теж захищає Сєвєр...
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13.06.2022 13:00 Ответить
🙏🙏🙏
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13.06.2022 13:37 Ответить
Господи, захисти наших Героiв та зятя Сергiя!!! Змилуйся та спаси, сохрани
нас грiшникiв! На Тебе, Спасителю наш, вся надiя! 🙏🙏🙏
"Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!"
Псалом 126:1
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13.06.2022 13:45 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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13.06.2022 13:45 Ответить
БЕРЕЖИ БОЖЕ ГЕРОЕВ УКРАИНЫ!я молюсь за вас!
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13.06.2022 13:59 Ответить
Господи допоможи нашим воякам. Амінь.
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13.06.2022 14:11 Ответить
Из Молдовы. Возраст у меня не тот, да и воякой я никогда не был. Но - Спасибо вам, украинцам за ваше мужество и стойкость. Спасибо что защищаете в том числе и маленькую Молдову. Если бы не ваша стойкость в 2014 и сейчас в 2022, к нам всем бы пришел этот 3,14-Zdючий реваншисткий рашисткий "русский мир" с его мафиозным переделом и беспределом. Спасибо.
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13.06.2022 23:02 Ответить
Вбивайте цих виродків, хлопці, але й себе бережіть обов'язково, нам потрібні живі герої!
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14.06.2022 09:05 Ответить
 
 