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Артиллеристы 45-й бригады нанесли удар по базе российских оккупантов - уничтожен склад боеприпасов, запас горючего и личный состав захватчиков. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Артиллеристы 45-й бригады нанесли удар по базе российских оккупантов и уничтожили склад боеприпасов, запас горючего и личный состав захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки воины опубликовали на своей странице в соцсети.

Смотрите: "Вписка на хутор засчитана", - артиллеристы 45-й бригады уничтожают российских оккупантов в Гуляйпольском районе. ВIДЕО
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Топ комментарии
+15
👍🏼👍🏼👍🏼МОЛОДЦІ ✊✊✊💪💪💪
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13.06.2022 11:22
+13
Наші котики, бережи вас Господь
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13.06.2022 11:24
+12
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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13.06.2022 11:29
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👍🏼👍🏼👍🏼МОЛОДЦІ ✊✊✊💪💪💪
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13.06.2022 11:22 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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13.06.2022 11:24 Ответить
Не плохо👍 Но по чесному нужно было ещё с десяток снарядов закинуть☝Зачем им помещения оставлять❓
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13.06.2022 11:24 Ответить
щоб потім ще раз вдарити
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13.06.2022 11:41 Ответить
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13.06.2022 11:29 Ответить
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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13.06.2022 11:29 Ответить
Молодцы!
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13.06.2022 11:32 Ответить
Завдання мінімум - Росія повертається на позиції до початку вторгнення,

Офіс президента розглядає два можливі варіанти закінчення війни. Про очікувані владою підсумки війни розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Зеркало, опублікованому в понеділок, 13 червня.За його словами, президент Володимир Зеленський запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після цього може початися мирний переговорний процес.

"Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагне відновити війну з новою інтенсивністю", - каже Подоляк.

Він зазначив, що проблема полягає у великих втратах. "Війна йтиме стільки, скільки Україні знадобиться на доведення того, що Росія має піти з наших територій. Це дуже складно і важко, тому що щодня докази потребують життів крутих хлопців", - додав він.
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13.06.2022 11:34 Ответить
ПУТИН НА СЬЕЗДЕ ОДКБ:

- СПЕЦОПЕРАЦИЯ ИДЕТ ПО ПЛАНУ. НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБОРОНА БРЯНСКОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ КУРСКОЙ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.
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13.06.2022 11:48 Ответить
Орки перенасиченні алкоголем і інколи самозагоряються
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13.06.2022 11:34 Ответить
20:40 Українські військові вибили окупантів з лісу на околицях Ізюму, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. Свій короткий пост він супроводив картою місцевості, з якої можна зробити висновок, що під контролем ЗСУ опинилися Співаківка та Заводи, розташовані по обидва боки від Сіверського Донця, а удар спрямовано на Ізюм через село Придонецьке.
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13.06.2022 11:35 Ответить
Дякую.
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13.06.2022 11:55 Ответить
крОсівоє!💯💪
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13.06.2022 11:59 Ответить
 
 