Артиллеристы 45-й бригады нанесли удар по базе российских оккупантов - уничтожен склад боеприпасов, запас горючего и личный состав захватчиков. ВИДЕО беспилотника
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Артиллеристы 45-й бригады нанесли удар по базе российских оккупантов и уничтожили склад боеприпасов, запас горючего и личный состав захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки воины опубликовали на своей странице в соцсети.
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Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
Офіс президента розглядає два можливі варіанти закінчення війни. Про очікувані владою підсумки війни розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Зеркало, опублікованому в понеділок, 13 червня.За його словами, президент Володимир Зеленський запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після цього може початися мирний переговорний процес.
"Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагне відновити війну з новою інтенсивністю", - каже Подоляк.
Він зазначив, що проблема полягає у великих втратах. "Війна йтиме стільки, скільки Україні знадобиться на доведення того, що Росія має піти з наших територій. Це дуже складно і важко, тому що щодня докази потребують життів крутих хлопців", - додав він.
- СПЕЦОПЕРАЦИЯ ИДЕТ ПО ПЛАНУ. НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБОРОНА БРЯНСКОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ КУРСКОЙ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.