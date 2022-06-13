8 168 24
Задержан российский агент, который "сдавал" оккупантам позиции украинских защитников на Харьковщине, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в пригороде Харькова. Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Российский куратор поручила мужчине фиксировать места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.
Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу.
Мужчине сообщено о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).
Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+22 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий13.06.2022 12:15
+17 Злий Грицько
показать весь комментарий13.06.2022 12:16
+14 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий13.06.2022 12:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сдать блокпост который накроют и погибнет много людей,это не масовое спланированое убийство?
Чтобы знали и ссали. От сраха.