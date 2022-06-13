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Задержан российский агент, который "сдавал" оккупантам позиции украинских защитников на Харьковщине, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в пригороде Харькова. Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российский куратор поручила мужчине фиксировать места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу.

Мужчине сообщено о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Также смотрите: Поддержка Украины – это национальные интересы США, Россия должна заплатить высокую цену за свои действия, – посол Бринк на встрече с Бакановым. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+22
затримано - це добре (а знищено - краще!!!)
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13.06.2022 12:15
+17
Ну які під час воєнного стану 12 років?! Затиснути яйця мід двері, дізнатисья про все, що цей покидьок знає і, як кажуть кацапи, в расход... Тіло викинути на смітник, нехай собачки порадуються...
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13.06.2022 12:16
+14
Может пожизненое? Не?
Сдать блокпост который накроют и погибнет много людей,это не масовое спланированое убийство?
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13.06.2022 12:16
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затримано - це добре (а знищено - краще!!!)
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13.06.2022 12:15 Ответить
жду когда им начнут руки ломать и их телефоны в ж...у запихивать
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13.06.2022 12:25 Ответить
Телефон в опу, им только на руку, будут ходить и корректировать, пукнул значит небольшое скопление сил, ну а если наложил в штаны то полным полно сил вокруг.
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13.06.2022 12:57 Ответить
Наши его казнят, скорее всего тоже через итернет.
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13.06.2022 12:55 Ответить
Ну які під час воєнного стану 12 років?! Затиснути яйця мід двері, дізнатисья про все, що цей покидьок знає і, як кажуть кацапи, в расход... Тіло викинути на смітник, нехай собачки порадуються...
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13.06.2022 12:16 Ответить
Может пожизненое? Не?
Сдать блокпост который накроют и погибнет много людей,это не масовое спланированое убийство?
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13.06.2022 12:16 Ответить
О таких шмакадявках писать не надо. Задержали - и сразу отпустили. На свободу. Червей кормить.
Чтобы знали и ссали. От сраха.
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13.06.2022 12:17 Ответить
Не ужели Ермак , или Татаров
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13.06.2022 12:17 Ответить
Сивочолий гетьман, після того як кум путіна почав давати покази про вугілля від терористів.
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13.06.2022 12:20 Ответить
прибери слово "розвиток" із ніка.
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13.06.2022 12:24 Ответить
Це вбивця, і судити його мають, як вбивцю.
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13.06.2022 12:19 Ответить
на гіляку скотиняку!
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13.06.2022 12:19 Ответить
Чому іудам завжди морди ховають?Навпаки треба ,щоб всі бачили-знайомі,родичі,сусіди
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13.06.2022 12:19 Ответить
До суду - не можна! Закон не дозволяє!
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13.06.2022 13:31 Ответить
С ноги ****** с ноги, после передачи данных гибнут люди, причём мирные люди,эта тварь также виноват как и те кто запускает ракеты.
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13.06.2022 12:20 Ответить
Йде такий Штірліц порожнім селом, часто оглядається, а потім його ні разу не здивував бус у тісному місці. Він ще й протискиватись почав біля нього, а тут п"ять космобольців. Смішно і сумно.
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13.06.2022 12:21 Ответить
Цікаво, коли СБУ почне працювати по Києву. Точніше - по урядовому кварталу і Банковій.
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13.06.2022 12:22 Ответить
Під час війни за це треба розстрілювати на місці,але ВР крім підняти собі зарплати більше ніхрена не робить.
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13.06.2022 12:22 Ответить
а этих всех разведчиков и корректировщиков в целях сохранения их здоровья и жизни в каком-то особом ИТУ будут содержать?
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13.06.2022 12:25 Ответить
Харьков в большинстве своем за Украину! НО проблема в том что такого говна еще ***** у нас
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13.06.2022 12:27 Ответить
Ходить і озирається😁
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13.06.2022 12:48 Ответить
На*уя воно живе?
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13.06.2022 12:53 Ответить
Ноги поламали ?
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13.06.2022 13:11 Ответить
Нужно ли 12 лет содержать эту мразь? Есть война, есть предатель. Спросили, допросили и пулю в лоб. Не понимаю. Предавший раз, предаст и через 12 лет.
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16.06.2022 15:02 Ответить
 
 