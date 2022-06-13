Оккупанты в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Запуск железной дороги значительно упростит логистику по доставке товаров военного назначения и транспортировке их к линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупационные власти в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе. Железная дорога необходима оккупантам для полноценного возобновления работы порта прежде всего. В случае запуска железной дороги это значительно упростит логистику по доставке товаров военного назначения и транспортировке их к линии фронта в Донецкой области", – объяснил Андрющенко.

Также, по словам советника мэра, железная дорога ускорит вывоз награбленного на оккупированных территориях.

"Поэтому и спешат. Сейчас восстанавливают часть вдоль Азовстали. Часть пути в районе Сартаны и в районе Железнодорожного вокзала Мариуполя уже почти в рабочем состоянии", - подытожил он.

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