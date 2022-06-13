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Оккупанты в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Запуск железной дороги значительно упростит логистику по доставке товаров военного назначения и транспортировке их к линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе. Железная дорога необходима оккупантам для полноценного возобновления работы порта прежде всего. В случае запуска железной дороги это значительно упростит логистику по доставке товаров военного назначения и транспортировке их к линии фронта в Донецкой области", – объяснил Андрющенко.

Также, по словам советника мэра, железная дорога ускорит вывоз награбленного на оккупированных территориях.

"Поэтому и спешат. Сейчас восстанавливают часть вдоль Азовстали. Часть пути в районе Сартаны и в районе Железнодорожного вокзала Мариуполя уже почти в рабочем состоянии", - подытожил он.

Читайте: Россия вывезла в Ростов уже третий корабль с украденным в Мариуполе металлом, - Андрющенко
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Топ комментарии
+5
а ******* по ним нельзя?
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13.06.2022 12:58
+4
власть 🤢только констатирует успехи рашстских оккупантов , вместо того , чтобы противодействовать и не допускать , ноют и ноют все плохие , гниды клистроны три месяца с начала ВОЙНЫ придерживали , а Наумов после предательства не был даже арестован и пересекал границу вывозя миллионы Кеша ‼️
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13.06.2022 13:23
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а ******* по ним нельзя?
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13.06.2022 12:58 Ответить
власть 🤢только констатирует успехи рашстских оккупантов , вместо того , чтобы противодействовать и не допускать , ноют и ноют все плохие , гниды клистроны три месяца с начала ВОЙНЫ придерживали , а Наумов после предательства не был даже арестован и пересекал границу вывозя миллионы Кеша ‼️
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13.06.2022 13:23 Ответить
низзя. Ато путин нападэ
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13.06.2022 13:00 Ответить
ее быстро восстановят. Этому помешать уже невозможно
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13.06.2022 13:01 Ответить
Можно, только нечем. восьмой год идёт, а патронного завода, как не при том, как не при этом, как не было. ТАК И НЕТ. ОНИ УЖЕ ДУМАЮТ,КАК Дороги строить,,А ВЫ .эЭХ
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13.06.2022 13:02 Ответить
А вот был бы патронный завод, вот мы бы по ним ****...ли. Правда маловероятно, что он бы остался целым. Но ботам лишь бы какую херню сказать.
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13.06.2022 13:21 Ответить
Нельзя, а то дядя вова рассердиться и лопнет как пузырь криптовалюты
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13.06.2022 13:03 Ответить
зелупою, єрмаком, арахамією, подоляком, кірілом тімошенко?
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13.06.2022 13:05 Ответить
Не всё так просто. Есть определённая дальнобойность у оружия, потому пока так. Кроме того есть же и другие направления. Тут бы долбануть санкциями нормально, а не так как до этого.
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13.06.2022 23:39 Ответить
Там є можливість пустити залізницю із Рашки до Криму.
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13.06.2022 13:13 Ответить
підари хочуть більше танків привезти
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13.06.2022 13:42 Ответить
Ми як завжди фіксуємо ,спостирігаємо,все знаємо все бачимо і на цьому все.А окупанти надалі роблять все що їм захочеться.Ця війна не просто затягнулася, а вже прогнозована.Вони рівняють артой ми відповідаємо коли не можемо відходимо і так по всім напрямкам.Вам не здається що потрібно щось с цією тактикою і повзучую окупацією робити?Окупанти не контролюють та і не можуть фізично контролювати всі напрямки і територію включаючи вогневий контроль.Треба працювати групами за їх спинами ,а не в лоб арта на арату.ЗСУ наші герої роблять все можливе і неможливе.Але крім фронту в лоб є другі ділянки і можливості нищити і вбивати окупантів.Якось по не зрозуміло все виходить там хлопці життя віддають армія в 700-800 тис прикріває всі напрямки ,а інші бухають гуляють і т.д.Всі воєнні заводи стали навіть в малому.Кому війна кому пофіг наче його це стосується.Не зрозумілі якісь речі відбуваються взагалі.Дивно читати що вони нас переважають в кількості.Як це?В них наразі там 100 бтг це десь 100-120 тис.В нашій армії вже понад 800 тис.І вони нас в кількості переважають в живій силі.Що це таке?По важкій зброї є розуміння що в них є перевіс.Але є є і зброя про ти тієї кількості.Країна поділился на тих хто воює і тих хто нас це не стосується або пронесе.Що це за нах?:
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13.06.2022 13:48 Ответить
Ну от ти вірно пишеш, все. То почни з себе - ти воюєш або ти ті "кого пронесе"??
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13.06.2022 19:58 Ответить
А может давайте тактиками и стратегиями будут заниматься профессионалы? Диванные войска пусть в интернетах воюют, а не рассказывают другим как надо
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13.06.2022 23:40 Ответить
А нам не к спеху: можно медленно, размеренно навести девайс
и расслабленно нажать на "Пуск".
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13.06.2022 13:59 Ответить
Раздолбать немедленно!!!
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13.06.2022 14:38 Ответить
Чтоб проще было вывозить то, что там осталось? Впрочем, я не сильно переживаю. Много они навосстанавливали?
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13.06.2022 23:38 Ответить
 
 