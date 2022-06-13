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"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Оккупант рассказывает о применении запрещенных видов вооружений. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска продолжают расстреливать гражданских и использовать запрещенные виды вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – рассказывает маме оккупант.

Рашист тут же признается, что они получили команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".

Читайте: Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село возле Харькова, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+13
Таке треба слухати макрону з шольцем по декількасеансів на день
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13.06.2022 14:58
+10
Вбивати,вбивати і вбивати.Масово. Регулярно. Інакше кацапське нашестя не спинити.
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13.06.2022 14:58
+7
перекладіть це Блінкену простий рускій народ не хоче війни і одурманений пропагандою це особисто путін вбиває і слідкує персонально щоб той чи інший солдат катував бвивав мирних гвалтував дітей, дівчат та жінок в Україні а народ росії війни не хоче
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13.06.2022 14:59
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люди гинуть, а пану тільки би йорнічати.
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13.06.2022 15:07 Ответить
Вбивати,вбивати і вбивати.Масово. Регулярно. Інакше кацапське нашестя не спинити.
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13.06.2022 14:58 Ответить
Казламордиє.
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13.06.2022 15:16 Ответить
Таке треба слухати макрону з шольцем по декількасеансів на день
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13.06.2022 14:58 Ответить
Нє, вони ***** слухають по декілька раз на день...
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13.06.2022 15:31 Ответить
Слухати - нє. Про фосфорні ще з початку війни орали. У київському та одеському шпиталях хлопці з важкими опіками були. Поки Захід на власній шкурі не відчує - буде тільки стурбованість. Глибоке занепокоєння, тршки техніки, гуманітарки, грошиків.
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15.06.2022 18:13 Ответить
А по молнии передают, что наши освободили 3 населенных пункта в Донецкой области и отодвинули орков на 15 к
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13.06.2022 14:58 Ответить
перекладіть це Блінкену простий рускій народ не хоче війни і одурманений пропагандою це особисто путін вбиває і слідкує персонально щоб той чи інший солдат катував бвивав мирних гвалтував дітей, дівчат та жінок в Україні а народ росії війни не хоче
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13.06.2022 14:59 Ответить
Немає різниці заборонена зброя,незаборонена.Чим краще,коли важкі ракети прилітають? Це дурість ділити на заборонену зброю і не заборонені ракети.
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13.06.2022 15:01 Ответить
заборонена зброя не тільки массово вбиває, вона приносить невиносимі страждання.
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13.06.2022 15:06 Ответить
Незаборонена не гірше.От калібри і інші ракети незаборонені,то вони не менше руйнувань і страждань приносять.
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13.06.2022 15:15 Ответить
братики зло..чі, "війна це вовк, який прийде і під ваші двері", не варто було годувати цього звіра.
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13.06.2022 15:10 Ответить
Ось чим треба по бєлгороду ***@ти!
А я то думав, чи точкою-у, чи градом...
Фосфор на бєлгород файно піде!
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13.06.2022 15:35 Ответить
😯 аіхтозашто???
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13.06.2022 17:24 Ответить
мамаша так само ненавидить хахлячу сторону як і її ********
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13.06.2022 20:21 Ответить
СТОП ! НЄ НАДО РАСЄЯНЦЕВ УБІВАТЬ!
Треба їм робити "Курськ" - загнати в морський контейнер 20 військових кацапів,
дати їм їжу, питво (ми ж цивілізовані), залишити їм мобільні телефони,закрити
контейнер і прикопати його на глибині мінімум 2 метра, можна залишити
трубу для повітря, хай дихають. Зверху можна насадити дерева, кустарники -
і очі радує, і користь і вбивати нікого не треба
ПОНІМАТЬ ТРЕБА - МИ Ж ЦИВІЛІЗОВАНІ
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14.06.2022 01:06 Ответить
 
 