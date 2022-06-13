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"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Оккупант рассказывает о применении запрещенных видов вооружений. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска продолжают расстреливать гражданских и использовать запрещенные виды вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – рассказывает маме оккупант.
Рашист тут же признается, что они получили команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.
"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".
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+13 Ireland
показать весь комментарий13.06.2022 14:58
+10 Garry Grant
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показать весь комментарий13.06.2022 14:59
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А я то думав, чи точкою-у, чи градом...
Фосфор на бєлгород файно піде!
Треба їм робити "Курськ" - загнати в морський контейнер 20 військових кацапів,
дати їм їжу, питво (ми ж цивілізовані), залишити їм мобільні телефони,закрити
контейнер і прикопати його на глибині мінімум 2 метра, можна залишити
трубу для повітря, хай дихають. Зверху можна насадити дерева, кустарники -
і очі радує, і користь і вбивати нікого не треба
ПОНІМАТЬ ТРЕБА - МИ Ж ЦИВІЛІЗОВАНІ