Польша построила 140-километровую стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

В Польше завершили сооружение отрезка забора на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила Пограничная служба Польши.

"Первые завершенные участки построенного заграждения на границе введены в эксплуатацию. Продолжается прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", - говорится в сообщении.

#bariera🇵🇱🇧🇾

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱



Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Также отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования на ограждении.

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