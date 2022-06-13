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граница (4734) Польша (7463) забор (53)

Польша построила 140-километровую стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше завершили сооружение отрезка забора на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила Пограничная служба Польши.

"Первые завершенные участки построенного заграждения на границе введены в эксплуатацию. Продолжается прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования на ограждении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия построит на границе с РФ забор протяженностью более тысячи километров
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Топ комментарии
+34
Нашу стіну метрів 6 заввишки з оркостаном треба будувати з будівельного сміття, на яке перетворилося житло, заводи і інші об"єкти, зруйновані рашистами. Не забруднювати нашу землю, а звозити все на кордон з падлюками. І жодних переходів, контрольно- пропускних пунктів. Суцільна стіна, без доріг на той бік. І залізничні рейки розібрати. Якщо років через 50-100 треба буде спілкуватися- наші праонуки зроблять це на новітньому для того часу технічному рівні.
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13.06.2022 14:55
+29
Какие там выводы? 30 лет топчемся на одних и тех же граблях из коррупции, предательства, распи#дяйства и беспринципности. Неудивительно,что весь этот треш закончился агрессией кацапни против Украины. А ведь стартовали с поляками и странами Балтии одинаково после развала "совка".
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13.06.2022 14:54
+25
Армії наступають по дорогах. А в нас якісний асфальт, гарні дороги. Чомусь як раз співпадає той ремонт з напрямком наступу русні. Дивовижно.
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13.06.2022 14:55
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Правила форума Совет форумчан
Викопати рів 20 (ш) х 20(г) метрів так, щоб при необхідності заливати напалмом. Інакше не буде надійно.
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13.06.2022 14:47 Ответить
Армії наступають по дорогах. А в нас якісний асфальт, гарні дороги. Чомусь як раз співпадає той ремонт з напрямком наступу русні. Дивовижно.
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13.06.2022 14:55 Ответить
Я бачу, Томос тебе вже крутити починає
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13.06.2022 16:20 Ответить
А де ви такі "прозірливі були рік тому? Я на це тоді вказував!
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13.06.2022 16:27 Ответить
Да, в этом совпадении,что то подозрительное...
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11.10.2022 20:08 Ответить
надеюсь минные поля то же есть
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13.06.2022 16:02 Ответить
Поляки сделали выводы по Бульбофюреру и своей безопасности, а вот мы сделали или опять сидим-ждём-высматриваем созданны или нет ударные группировки и что там на уме у обоих новоявленных фюреров?
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13.06.2022 14:48 Ответить
Не сіємо паніку, ударних угрупувань біля кордону немає, готуємось до шашликів. Якось так начебто лунало
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13.06.2022 14:50 Ответить
Какие там выводы? 30 лет топчемся на одних и тех же граблях из коррупции, предательства, распи#дяйства и беспринципности. Неудивительно,что весь этот треш закончился агрессией кацапни против Украины. А ведь стартовали с поляками и странами Балтии одинаково после развала "совка".
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13.06.2022 14:54 Ответить
Ми стартували в кращих умовах ніж Польща! Вони до нас їздили чолноками за побутовою технікою у початку 90-х! У тому й трагедія - Бальцерович тоді правильно зробив що ввів "шокову терапію" - поляки позбулися совка швидко та провели декомунізацію, викинули з влади комуняк. А в нас це тягнеться вже 30 років, крок вперед - два назад, ні сіло ні впало. Ось і дочекались що совок почав реваншувати з півночі
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13.06.2022 18:01 Ответить
Яценюк теж стіну с Росією побудовав. За мілліарди гривень з бюджету. Самотужки напевне копав.
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13.06.2022 14:49 Ответить
Гроші не надавались. Хоча б мінімально погугли, або послухай його інтерв'ю з цього приводу. Скільки ж можна мусолити русняве лайно...
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13.06.2022 14:53 Ответить
Вам сколько не дай все прое...те!!! На чернобыль давали на саркофаг, давали давали, потом уже говорят - ребята а вы не ****..??? Уже можно было штук 5 укрытий построить а вы одного не можете!!! Так что сами виноваты что 30 лет одни и те же у руля, юли всякие, медведчюки, ахамеотвы, суркисы и т.д... Или опять европа гавно ??
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13.06.2022 16:57 Ответить
ти я бачу тільки ********* вмієш...
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13.06.2022 14:54 Ответить
Яценюк стіну не будував, то Володя будує дороги замість ракет. Яцецюк, як керівник уряду виділив на це кошти, а будували підрядники, які заключили договір з прикордонниками. І як виявилося, що це буде правильне і своєчасне рішення, тільки шавки пуйла взяли на сміх Яценюка і поливали його брудом, бо знали, що там де буде "стіна" ворог не буде шастати як в себе вдома і не буди викрадати наших громадян.
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13.06.2022 14:55 Ответить
А ти сам чий будеш: Смєшко, Тягнибок, і пр . І що ТИ зробив для збереження Держави, перш ніж звинувачувати когось?
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13.06.2022 15:44 Ответить
не впевнений тільки на рахунок Яценюка, все решту він правильно пише.

А по вашому обов'язково потрібно бути чиїмось (Петя, Зеля, Тягнибок, Смешко...), не можна бути просто українцем без ідолів у політиці?
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13.06.2022 17:05 Ответить
Тобі тільки психіатр допоможе. Це ж треба з такими черв'яками замість мозку жити..
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13.06.2022 16:12 Ответить
Давай давай защити эту мразь, он же хороший, он же все для неньки, все для держави!!! Куля в лоба,так куля в лоба!!!
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13.06.2022 16:59 Ответить
Яценюк не лише виділив кошти, він просував цей проект, хоч і не будував.
Але з брудом змішали саме його, хоча припинили це все, коли він вже не був прем'єром…
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13.06.2022 21:28 Ответить
Здається мені Велика китайська теж від орків будувалася...
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13.06.2022 14:53 Ответить
Надо ещё ров с крокодилами.
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13.06.2022 14:53 Ответить
ровчик бы не помешал...
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13.06.2022 14:54 Ответить
навіщо ровчик, ящо там легенький паркан, який напічканий різною апаратурою і як тільки скотина полізе через паркан, його сфоткають, попередять і як не повернеться знищать з дрона.
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13.06.2022 14:57 Ответить
Нашу стіну метрів 6 заввишки з оркостаном треба будувати з будівельного сміття, на яке перетворилося житло, заводи і інші об"єкти, зруйновані рашистами. Не забруднювати нашу землю, а звозити все на кордон з падлюками. І жодних переходів, контрольно- пропускних пунктів. Суцільна стіна, без доріг на той бік. І залізничні рейки розібрати. Якщо років через 50-100 треба буде спілкуватися- наші праонуки зроблять це на новітньому для того часу технічному рівні.
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13.06.2022 14:55 Ответить
Не буде ніякого спілкування. Росія доживає останні місяці, тому наші правнуки, навіть не згадають, що була така країна, або "вспомнят не хорошим матерным словом".
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13.06.2022 15:28 Ответить
Пусть, хотя бы, визовый режим с этими нелюдями введут.
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13.06.2022 18:53 Ответить
Кулявлоб ридав побачивши це відео....
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13.06.2022 14:56 Ответить
Поясни, для кого янелох будував дороги? І хоч одна з них ціла? А там десятки мільярдів доларів. Відповісти.
А потім вже можеш звинувачувати Яценюка.
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13.06.2022 15:09 Ответить
У вас трішки викривлене світосприйняття, дороги будуються для людей. Для військової техніки, щоб ви розуміли, ідеальний асфальт не потрібен. Інше питання, це пріорітет використання коштів оборона/дороги.
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13.06.2022 17:10 Ответить
Добре коли кордон з олігофренами не тисячі кілометрів...
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13.06.2022 14:57 Ответить
Проєктант не Сенья раптово?
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13.06.2022 15:05 Ответить
Ні. Читай новини а не методики. Зе, навіть цього і не планує.
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13.06.2022 15:13 Ответить
когда "хорошие соседи" нужен забор 3 метра высотой противотанковый ров собаки и прочее ...
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13.06.2022 15:07 Ответить
Так. Але нехай влада спочатку відповість за "велике будівництво" і для кого вони це робили.
Не пробачимо жодної людської смерті.
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13.06.2022 15:12 Ответить
che ta avtomaticheskih pulemetnyh vysek nemae....pra rov s krokodilami voobshe molchu
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13.06.2022 15:11 Ответить
Выкопать ров, насыпать вал и заминировать всё, нафиг, от севера Норвегии до юга Украины.
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13.06.2022 15:17 Ответить
Поповнення ботів за нелоха.
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13.06.2022 15:37 Ответить
нравитца яценюх ,то так и скажи!
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13.06.2022 15:52 Ответить
Liya d21d54a3 Боженька при народженні розуму не дала чи ви спеціальні курси по дебілізму і ідіотизму закінчували?
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13.06.2022 15:50 Ответить
Рів копайте глибиною метрів 5 і крокодилів туди, бо зовсім скоро можуть полізти визволителі.
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13.06.2022 15:22 Ответить
Крокодилов жалко,им зимой будет холодно...
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13.06.2022 18:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4 puścimy go wzdłuż granicy, i będzie spokój
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13.06.2022 15:23 Ответить
Ось так... Без піару, без крику на Г+Г. Тихенько зробили і все. А в нас будуть три роки розповідати, потім ще стільки ж будуть гроші по всьому миру клянчити і більшу половину шолкопьорі с3,14дять і не добудують...
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13.06.2022 15:28 Ответить
І не кричать і не вимагаюить демонтувати, як цього вимагали від нас кацапи, що мов не будуть ролхлждити олені і кабани, це мабуть вони мали на увазі свою орду.
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13.06.2022 16:21 Ответить
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13.06.2022 17:11 Ответить
А нашу стену кролик Роджер он же Сеня , замутил построил вокруг своей великолепной вилы , в штатах , а теперь почухивая кокаины на гамаке сдает вместе с нашими заборами недвижимость . Куля в лоб так в лоб , и чисто без шума и пыли дрыснул . Патриот куев, мораль сие такова ,чем больше накрал ,тем круче патриот, но за бугром , и не снами..... Я тут ,мы тут ,живем на своей земле ,и без забора . Но в Украине.
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13.06.2022 18:11 Ответить
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13.06.2022 18:39 Ответить
епічна *****, таке не забувається
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13.06.2022 19:04 Ответить
Кулявлобник очкастый!
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13.06.2022 23:17 Ответить
Це не стіна, це паркан від собак та лисів. Від русні потрібна траншея 10на10 метрів з мінами, та бетонна стіна як в китайців.
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13.06.2022 19:33 Ответить
Ну всё......теперь враг не пройдет...граница на замке.... слава нашему дорогому Вове!!!!!
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13.11.2022 17:57 Ответить
 
 